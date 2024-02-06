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Новини Фото Війна
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Наслідки обстрілів Сумщини: Загинув чоловік, 2 особи дістали поранення. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби зафіксовано 302 удари російських окупантів по території Сумщини.

Про це повідомили у поліції Сумщини, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок обстрілів загинув 40-річний чоловік. Ще двоє місцевих жителів отримали тілесні ушкодження. Пошкоджено п’ять приватних житлових будинків, господарське приміщення, будівля трансформаторної підстанції та автомобіль", - йдеться в повідомленні.

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Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини

Автор: 

обстріл (28472) Сумська область (3678)


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06.02.2024 10:52 Відповісти
 
 