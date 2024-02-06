"Крим - це Україна": активісти "Жовтої Стрічки" продовжують чинити спротив у містах окупованого півострова. ФОТОрепортаж

Рух "Жовта Стрічка" продовжує чинити спротив на території окупованого Криму. Активісти руху "Жовта Стрічка" поширюють патріотичні листівки та пов’язують жовті стрічки в тимчасово окупованих містах АР Крим, бо чекають звільнення півострова від рашистів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал активістів.

"Здавалося б, незначні дії, але вони посилають потужне повідомлення про те, що українці після 10 років окупації не залякані ворогом і продовжують чинити спротив окупантам", - йдеться у повідомленні.













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