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"Крим - це Україна": активісти "Жовтої Стрічки" продовжують чинити спротив у містах окупованого півострова. ФОТОрепортаж

Рух "Жовта Стрічка" продовжує чинити спротив на території окупованого Криму. Активісти руху "Жовта Стрічка" поширюють патріотичні листівки та пов’язують жовті стрічки в тимчасово окупованих містах АР Крим, бо чекають звільнення півострова від рашистів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал активістів.

"Здавалося б, незначні дії, але вони посилають потужне повідомлення про те, що українці після 10 років окупації не залякані ворогом і продовжують чинити спротив окупантам", - йдеться у повідомленні.

Жовта стрічка
Жовта стрічка
Жовта стрічка
Жовта стрічка
Жовта стрічка
Жовта стрічка

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Донецьк, Горлівка, Макіївка, Єнакієве - це Україна": Рух "Жовта Стрічка" продовжує чинити спротив рашистам на окупованій Донеччині. ФОТОрепортаж

Автор: 

Крим (14147) активіст (312)


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Брехня на брехні. Німці були не фашистами, а нацистами.
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06.02.2024 11:14 Відповісти
Правильно писати, Крим без касапоголових - це Україна..
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06.02.2024 11:26 Відповісти
Бережіть себе, рідненькі. Бог у поміч
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06.02.2024 11:33 Відповісти
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06.02.2024 12:46 Відповісти
 
 