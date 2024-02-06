Доба на Таврійському напрямку: ворог провів 77 штурмів та втратив понад 480 осіб і 34 одиниці техніки

В операційній зоні ОСУВ "Таврія" минулої доби ворог завдав 21 авіаудару, провів 77 штурмових дій та вчинив 732 артилерійські обстріли.

Про це повідомив у телеграм-каналі командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, українські захисники й захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках.

"Загальні втрати ворога за минулу добу становлять 483 особи та 34 одиниці військової техніки (не враховуючи БпЛА) - це зокрема 5 танків, 13 бойових броньованих машин, 7 автомобілів та 5 одиниць спецтехніки. Серед знищеного озброєння росіян - 3 станції РЕБ "Гарпія". Також наші воїни уразили й знищили 1 склад боєприпасів", - зазначає Тарнавський.

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