Гендиректор МАГАТЕ Гроссі прибув з візитом до Києва. ФОТОрепортаж
Генеральний директор Міжнародного агентства з ядерної енергії Рафаель Маріано Гроссі прибув з візитом до Києва. Він вже зустрівся з очільниками Міністерства енергетики, Держатомрегулювання та Енергоатому.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Гроссі повідомив у соцмережі Х.
"Перед моїм візитом на ЗАЕС радий провести зустріч з міністром енергетики Галущенком, регулятором (головою Державної інспекції ядерного регулювання України, - ред.) Коріковим і представником Енергоатому Котіним та обмінятися думками щодо АЕС України", - зазначив він.
Гроссі додав, що МАГАТЕ, яке присутнє на кожному майданчику, "залишається непохитним у підтримці безпеки та захищеності цих об'єктів".
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