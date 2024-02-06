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Гендиректор МАГАТЕ Гроссі прибув з візитом до Києва. ФОТОрепортаж

Генеральний директор Міжнародного агентства з ядерної енергії Рафаель Маріано Гроссі прибув з візитом до Києва. Він вже зустрівся з очільниками Міністерства енергетики, Держатомрегулювання та Енергоатому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Гроссі повідомив у соцмережі Х.

"Перед моїм візитом на ЗАЕС радий провести зустріч з міністром енергетики Галущенком, регулятором (головою Державної інспекції ядерного регулювання України, - ред.) Коріковим і представником Енергоатому Котіним та обмінятися думками щодо АЕС України", - зазначив він.

Гроссі додав, що МАГАТЕ, яке присутнє на кожному майданчику, "залишається непохитним у підтримці безпеки та захищеності цих об'єктів".

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Рафаель Гроссі та Герман Галущенко

Гендиректор МАГАТЕ Гроссі прибув до Києва
Гендиректор МАГАТЕ Гроссі прибув до Києва
Гендиректор МАГАТЕ Гроссі прибув до Києва

Автор: 

візит (1585) МАГАТЕ (712) Галущенко Герман (530) Міненерго (1405) Гроссі Рафаель (292)


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Знову вишукуватимуть ''брудну бомбу''?
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06.02.2024 12:31 Відповісти
Що ще цей в нас забув??!! Пожерти на халяву приперся!!!
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06.02.2024 12:34 Відповісти
До московії карлсон приперся, а цей до нас. Нах.ра?
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06.02.2024 12:37 Відповісти
Мені треба аби приїзди голів якихось міжнародних організацій завершувались якимись добрими наслідками, а коли це не має ЖОДНИХ позитивних результатів то вважаю їх БЕЗГЛУЗДИМИ, і такими ж вважаю самі ці організації. А балачками займатись можуть і бабки під під'їздом, тож цей Гроссі, і його колеги отримують гроші від світового суспільства незрозуміло на шо і за що, а виключно на особисте збагачення та безглузде існування цих осіб!!!
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06.02.2024 12:53 Відповісти
Озабоченість привіз?
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06.02.2024 15:01 Відповісти
 
 