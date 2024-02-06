Гендиректор МАГАТЕ Гроссі прибув з візитом до Києва. ФОТОрепортаж

Генеральний директор Міжнародного агентства з ядерної енергії Рафаель Маріано Гроссі прибув з візитом до Києва. Він вже зустрівся з очільниками Міністерства енергетики, Держатомрегулювання та Енергоатому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Гроссі повідомив у соцмережі Х.

"Перед моїм візитом на ЗАЕС радий провести зустріч з міністром енергетики Галущенком, регулятором (головою Державної інспекції ядерного регулювання України, - ред.) Коріковим і представником Енергоатому Котіним та обмінятися думками щодо АЕС України", - зазначив він.

Гроссі додав, що МАГАТЕ, яке присутнє на кожному майданчику, "залишається непохитним у підтримці безпеки та захищеності цих об'єктів".

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