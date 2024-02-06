"И это цена за Крым?!": У Москві поширюють антивоєнні листівки. ФОТОрепортаж
У столиці Росії невідомі поширюють листівки із засудженням агресії проти України.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідні світлини оприлюднив Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".
"Крим - ракова пухлина Росії. В Афгані вони погубили 15 000 наших хлопців. В Україні вбито вже понад 300 000 кращих синів. До Криму $1 - 38 рублів, повоювали і отримали $1 - 93 рублі. Росіяни, брати, і це ціна за Крим?!" - йдеться на листівках.
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ще може писати - кацапи, здавайтеся
На Кубані футбольні вболівальники вивісили на стадіоні банер українською мовою
29 Квітня 2013, 13:53
На одному з банерів містився напис «За Кубань! За Батьківщину!», на іншому - цифри «1928», рік заснування клубу.
Это они так дохлый свинособачий биомусор называют.
Слава Україні!!
Так, у їх розумінні маніяки, вбивці і наркомани - найкращі сини...
раком поставив мацковію
русские как всегда врут. или таки уголовники, алкаши, люмпены и нацмены у них сливки общества?
Занурьте москву у темряву, це буде відмінний засіб переконання! Для цього потрібно "вимкнути" дві підстанції. Газокомпресорні станції та НПЗ також чудові військові цілі ,без палива рабсіянин не потрапить до роботи на завод який робить зброю, а також літак без високоякісного пального не полетить бомбити сусіда.
«Надія - це не та людина, яка дозволить Росії переосмислити, переосмислити те, що вони зробили у 21 столітті, дозволити їм знайти щось відмінне від чорносотенного марення, в якому вони всі сьогодні живуть.
Такщо це не ціна "За Крим", це ціна за те, що рускіє - народпідорас!
І це ще не фсьоо, ще буде і буде...
Скоро ЙОГО НІХТО НЕ БУДЕ БОЯТИСЯ!