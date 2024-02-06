"И это цена за Крым?!": У Москві поширюють антивоєнні листівки. ФОТОрепортаж

У столиці Росії невідомі поширюють листівки із засудженням агресії проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні світлини оприлюднив Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".

"Крим - ракова пухлина Росії. В Афгані вони погубили 15 000 наших хлопців. В Україні вбито вже понад 300 000 кращих синів. До Криму $1 - 38 рублів, повоювали і отримали $1 - 93 рублі. Росіяни, брати, і це ціна за Крим?!" - йдеться на листівках.

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