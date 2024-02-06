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"И это цена за Крым?!": У Москві поширюють антивоєнні листівки. ФОТОрепортаж

У столиці Росії невідомі поширюють листівки із засудженням агресії проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні світлини оприлюднив Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".

"Крим - ракова пухлина Росії. В Афгані вони погубили 15 000 наших хлопців. В Україні вбито вже понад 300 000 кращих синів. До Криму $1 - 38 рублів, повоювали і отримали $1 - 93 рублі. Росіяни, брати, і це ціна за Крим?!" - йдеться на листівках.

Також читайте: "Крим - це Україна": активісти "Жовтої Стрічки" продовжують чинити спротив у містах окупованого півострова. ФОТОрепортаж

Листівки в Москві
Листівки в Москві
Листівки в Москві
Листівки в Москві
Листівки в Москві
Листівки в Москві
Листівки в Москві
Листівки в Москві

Автор: 

Крим (14147) москва (1245) росія (65162)


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Топ коментарі
+41
Стране рабов по@ер. Они будут кричать "Крым наш" даже погружаясь в дерьмо выгребной ямы. Это будет последний крик перед тем, как захлебнутся дерьмом.
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06.02.2024 13:13
+29
в нас 60+% населення досі за Зеленського, який привів країну до прірви. І в чому різниця з росіянами?
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06.02.2024 13:16
+24
В Україні вбито вже понад 300 000 кращих синів.
Это они так дохлый свинособачий биомусор называют.
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06.02.2024 13:15
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Стране рабов по@ер. Они будут кричать "Крым наш" даже погружаясь в дерьмо выгребной ямы. Это будет последний крик перед тем, как захлебнутся дерьмом.
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06.02.2024 13:13 Відповісти
в нас 60+% населення досі за Зеленського, який привів країну до прірви. І в чому різниця з росіянами?
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06.02.2024 13:16 Відповісти
Не стоит верить проплаченным опросам. В реальности там и 20% не наберется.
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06.02.2024 13:20 Відповісти
Совки свято верят в телевизор. Так легче и проще жить, чем напрягать мозги и пытаться думать. Что наши, что там. Но я уже сильно сомневаюсь в 60%. Все эти опросы от власти - туфта. Треш с мобилизацией тому явное и наглядное подтверждение.
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06.02.2024 13:24 Відповісти
Немного не так, даже у них информацию из телевизора получают в основном старшее поколение. Остальное население, тем более в крупных городах, пользуется интернетом и соцсетями. Дело не в телевизоре, просто у них в крови и в голове веками, а особенно при Сталине, навсегда прописан страх перед любой властью. И они делают вид что политика их не касается, "лишь бы не было войны" на моей улице.
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06.02.2024 14:39 Відповісти
У ракової пухлини раку не буває.А російка це ракова пухлина світу
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06.02.2024 13:27 Відповісти
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06.02.2024 14:17 Відповісти
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06.02.2024 14:18 Відповісти
ЛИСТІВКІ - це не поганий хід проти кацапів
ще може писати - кацапи, здавайтеся
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06.02.2024 13:14 Відповісти
А на Кубані ( т к там історичні землі славян , А НЕ ФІНОВ - московитів) треба писати - готуйте референдум по возьеднанню з Україною, шоб бути у ЕС, а не в зажопье
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06.02.2024 13:18 Відповісти
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06.02.2024 13:23 Відповісти
https://tyzhden.ua/person/mykhelson-oleksandr/ МИХЕЛЬСОН ОЛЕКСАНДР
На Кубані футбольні вболівальники вивісили на стадіоні банер українською мовою

29 Квітня 2013, 13:53

На одному з банерів містився напис «За Кубань! За Батьківщину!», на іншому - цифри «1928», рік заснування клубу.
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06.02.2024 14:07 Відповісти
потужно...."дуже потужно".... "із іскри разгарітса плам`я..." колись казала Мумія(па-руZZкі Члєнін)
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06.02.2024 13:29 Відповісти
Це не тільки за крим це ще за дві клоаки динири,линири.
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06.02.2024 13:14 Відповісти
В Україні вбито вже понад 300 000 кращих синів.
Это они так дохлый свинособачий биомусор называют.
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06.02.2024 13:15 Відповісти
кабзДон на них чекав... довго чекав.....
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06.02.2024 13:26 Відповісти
300 000 кращих синів - оце вони перегнуууули....
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06.02.2024 13:15 Відповісти
Так. Якщо буряти-алкаші і зеки - це в них найкращі сини, то які тоді звичайні? Навіть, страшно уявити...
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06.02.2024 13:54 Відповісти
все правильно, вони здохли і стали кращими. який рузкій хороший - дохлий.
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07.02.2024 21:34 Відповісти
Та нехай собі як знають, божеволіють, конають - нам своє робить!

Слава Україні!!
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06.02.2024 13:16 Відповісти
добавьте еще , полная изоляция и санкции
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06.02.2024 13:16 Відповісти
"Полная ізоляция і санкциі" - це ви про то, як практично жодна західна компанія не покинула свій бізнес в мразії? чи про те, як в кілька разів виріс товарообіг з мразією за 3 роки війни? чи про те, як "нєльзя нє дапускать мразійскіх спорцмєнов на сарєвнаванія патамушта ані ні в чьом нє вінавати"? чи може про те як німецький культуртрегер всіми силами захищає суверенне право путлєрівської підстилки нєтрєбко виступати в Німеччині? мені продовжувати список пекельних ссанкцій і ізоляції?
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06.02.2024 13:31 Відповісти
"Жодна західна компанія не покинула" у той час як щонайменше 356 вийшли повність, а 1197 вже заявили про ПОВНИЙ вихід і завершують цей процес?! https://leave-russia.org/uk/companies-that-exited Ситуація із західними компаніями на ринку Московії (т.з. "роССії") станом на 5 лютого 2024 р.
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06.02.2024 13:43 Відповісти
Погодьтеся у москві жодних санкцій чи війни як такої з наслідками маса не відчуває,всі критично важливі товари вони мають.Що потрібно робити так це позбавляти їх комфорту ,таких звичних речей як бензин на заправках та електрогазопостачання.
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06.02.2024 14:56 Відповісти
якщо ман'яки,вбивці і наркомани,в яких за плечима по 5-7 ходок-це кращі сини наросії,то боюсь уявити,які там гірші?!
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06.02.2024 13:16 Відповісти
Нащо вони там потрібні???
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06.02.2024 13:29 Відповісти
Все залежить від прийнятої суспільством системи цінностей.
Так, у їх розумінні маніяки, вбивці і наркомани - найкращі сини...
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06.02.2024 13:53 Відповісти
покажите нам худших, если эти лучшие
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06.02.2024 13:18 Відповісти
Ні, "братушки", це не ціна, це невеличкий аванс. Готуйтесь.
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06.02.2024 13:18 Відповісти
Це самі росіяни додумалися, чи наш ГУР допоміг? Бо якось дивно, що мізки включили.
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06.02.2024 13:18 Відповісти
Нормально. Не слід недооцінювати впливу контрпропаганди. Навіть на таких упоротих істот, як кацапи.
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06.02.2024 13:19 Відповісти
фуйло
раком поставив мацковію
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06.02.2024 13:20 Відповісти
кацапы...братья, даЙОшь по справедливости, достаточно одной - сибирской народной республики., остальное пусть амеры с японцами забирают.
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06.02.2024 13:26 Відповісти
Як писав на початку війни, кацапи тільки після втрат 300 тисяч вбитими помітять що у них виявляється війна. Але цьому тупому поколінню алкодегенератів знадобилось вже 390 тисяч вбитими до появи першої антивоєнної листівки на паркані... Колись казали що "руzкіє долго запрягают но бистро єдут" але тепер навіть "поетичний" наратив інший - "стою на асфальте я в лижи обутий - или лижи нє едут или я *********" (2015)...
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06.02.2024 13:27 Відповісти
Правильно - "руzкіє долго запрягают но бистро ідут на.й".
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06.02.2024 14:18 Відповісти
А скільки це 300 тисяч?
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06.02.2024 14:33 Відповісти
я не знаю кто расклеивает эти листовку но надо отдать должное их смелости они действительно сильно рискуют в мордоре и за меньшее можно срок получить
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06.02.2024 13:29 Відповісти
Але ж ніхто не пише шо замая большая кацапсячая раковая опухоль єто само ***** та його шобла! От як тільки таке почнуть писати, тоді про щось можна буде говорити...
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06.02.2024 13:29 Відповісти
А може це вірний хід, бо якщо спіймають то ані за "дискретитацію" )(уйла (він же путін), чи "СВО", чи війська їх до відповідальності не притягнуть.
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06.02.2024 13:35 Відповісти
Так вже пишуть шо 300 штук кацапів здохло. То це по кацапсячим законам і є дискредитація кацаповояк. Карають за це не менше аніж за критику *****. Але вони не пишуть про нього.
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06.02.2024 13:39 Відповісти
Мабуть Ви праві, а ще й фраза "кращих синів" вказує що варто замислитись над точкою зору авторів.........
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06.02.2024 13:48 Відповісти
Треба пошукати на AliExpress товар під назвою "Ульянов Володимир (Ленін)", дати йому походити по борделях, витримати у Фінляндії у курені, а потім переправити до Московії (т.з. "роССії") як у 1918-му, а там він спрацює за старою програмою, але вже у менших масштабах, і не думаю що нам це не сподобається.
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06.02.2024 13:32 Відповісти
Вона працює. Вона - це ... (с)
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06.02.2024 13:33 Відповісти
Новий від вєрхнєй одєжди -- целофановий пакєт. Нє влєзай, убйот!
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06.02.2024 13:38 Відповісти
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06.02.2024 13:42 Відповісти
Це ціна за рабську холуйску злобну сутність
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06.02.2024 13:49 Відповісти
триста тыщ лучших сынов....
русские как всегда врут. или таки уголовники, алкаши, люмпены и нацмены у них сливки общества?
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06.02.2024 13:56 Відповісти
Виходить що так, дивні дива...
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06.02.2024 14:03 Відповісти
Россияне, братья? Что за бред.
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06.02.2024 14:36 Відповісти
Це не спрацює, мало хто на це звертає увагу. Тому потрібно знищувати енергетичну інфраструктуру росії,ось це відразу помітять, коли в московській квартирі стане зимно і темно, та й дровами там не зарадиш як у ****** замкаддя.
Занурьте москву у темряву, це буде відмінний засіб переконання! Для цього потрібно "вимкнути" дві підстанції. Газокомпресорні станції та НПЗ також чудові військові цілі ,без палива рабсіянин не потрапить до роботи на завод який робить зброю, а також літак без високоякісного пального не полетить бомбити сусіда.
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06.02.2024 14:48 Відповісти
Може готують населення до "жесту доброй воли"? Ну, так, хотіли Крим, але виявляється нічого хорошего там не має. Помилились, з ким не буває. І, взагалі, ісконо руские болота найкращі в світі!
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06.02.2024 14:48 Відповісти
Wrong flier. It should've been - Russia is a biggest and most cancerous tumor on the body of our planet.
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06.02.2024 15:00 Відповісти
Опозиційний кандидат у президенти Кацапиі Борис Надєждін знімає з росіян провину за війну проти України, але не веде їх до необхідного покаяння,
«Надія - це не та людина, яка дозволить Росії переосмислити, переосмислити те, що вони зробили у 21 столітті, дозволити їм знайти щось відмінне від чорносотенного марення, в якому вони всі сьогодні живуть.
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06.02.2024 15:22 Відповісти
Ракова опухоль - це сама росія.
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06.02.2024 15:28 Відповісти
не 300 00 лучших, а 300 000 ватного 3,14дарасья
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06.02.2024 15:39 Відповісти
Про "кращих синів росії" вони явно перегнули. Якщо те сміття "кращі", то які ж інші?
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06.02.2024 15:40 Відповісти
Ну, небулоб Криму, болоб щось інше, але булоб 100%!
Такщо це не ціна "За Крим", це ціна за те, що рускіє - народпідорас!
І це ще не фсьоо, ще буде і буде...
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06.02.2024 16:20 Відповісти
Завтра як вийдуть, як закричать "Пазоооор !"
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06.02.2024 18:33 Відповісти
Крим - це пастка для московського ведмедя.
Скоро ЙОГО НІХТО НЕ БУДЕ БОЯТИСЯ!
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08.02.2024 09:15 Відповісти
 
 