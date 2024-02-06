ДБР викрило правоохоронця, що допоміг перетнути держкордон 5 чоловікам. Йому загрожує до 7 років ув’язнення. ФОТО

ДБР спільно з СБУ викрили на Львівщині правоохоронця, який організував схему переправлення через кордон чоловіків призовного віку.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляють на сайті Дежавного бюро розслідувань.

Зазначається, що у 2019 році підозрюваний заснував товариство з обмеженою відповідальністю, яке займалося гуртовою торгівлею. У 2022 році чоловік влаштувався працювати у правоохоронний орган, однак продовжив керувати компанією. У березні 2023 року фірма отримала ліцензію на міжнародне автоперевезення вантажів.

"Тоді у правоохоронця виникла "ідея" окрім вантажів переправляти за кордон ще й чоловіків призовного віку. Охочих нелегально потрапити до Європи він реєстрував у системі "Шлях" як водіїв компанії. За даними слідства, вартість такої "послуги" стартувала від 5 тис. доларів США", - пишуть в ДБР.

За інформацією слідства, з березня по серпень 2023 року 5 "водіїв" підприємства, які нібито мали доставляти гуманітарну допомогу, виїхали з України й не повернулися.

Правоохоронцю повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через кордон (ч. 2 ст. 332 КК України), йому може загрожувати до 7 років ув'язнення.

На даний момент підозрюваний знаходиться під домашнім арештом.

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