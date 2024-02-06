УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13181 відвідувач онлайн
Новини Фото
3 009 17

ДБР викрило правоохоронця, що допоміг перетнути держкордон 5 чоловікам. Йому загрожує до 7 років ув’язнення. ФОТО

ДБР спільно з СБУ викрили на Львівщині правоохоронця, який організував схему переправлення через кордон чоловіків призовного віку.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляють на сайті Дежавного бюро розслідувань.

Зазначається, що у 2019 році підозрюваний заснував товариство з обмеженою відповідальністю, яке займалося гуртовою торгівлею. У 2022 році чоловік влаштувався працювати у правоохоронний орган, однак продовжив керувати компанією.  У березні 2023 року фірма отримала ліцензію на міжнародне автоперевезення вантажів.

"Тоді у правоохоронця виникла "ідея" окрім вантажів переправляти за кордон ще й чоловіків призовного віку. Охочих нелегально потрапити до Європи він реєстрував у системі "Шлях" як водіїв компанії. За даними слідства, вартість такої "послуги" стартувала від 5 тис. доларів США", - пишуть в ДБР.

Правоохоронцю з Львівщини загрожує до 7 років ув'язнення за переправлення чоловіків призовного віку через кордон.

За інформацією слідства, з березня по серпень 2023 року 5 "водіїв" підприємства, які нібито мали доставляти гуманітарну допомогу, виїхали з України й не повернулися.

Правоохоронцю повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через кордон (ч. 2 ст. 332 КК України), йому може загрожувати до 7 років ув'язнення.

На даний момент підозрюваний знаходиться під домашнім арештом.

Читайте також: На Буковині прикордонники з пострілами затримали трьох чоловіків, які планували незаконно дістатися до Румунії

Автор: 

кордон (4767) ДБР (3492) ухилянти (905)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
Уклонисты не хотят идти на фронт защищать новые автомобили и недавно купленную недвижимость депутатов? Ах они негодяи. А может депутатов на фронт послать, защищать личную недвижимость? Это справедливо.
показати весь коментар
06.02.2024 16:59
+6
А коли вже ДБР викриє того, хто допоміг перетнути держкордон Трубіцину? І скільки років ув'язнення він заслужив?
показати весь коментар
06.02.2024 17:00
+5
Вот и поймали что бы цены погранцам не сбивал,нарушитель конвенции.
показати весь коментар
06.02.2024 16:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Організував гуртову торгівлю людьми
показати весь коментар
06.02.2024 16:56 Відповісти
допомагав біглим рабам.
показати весь коментар
06.02.2024 17:21 Відповісти
Вот и поймали что бы цены погранцам не сбивал,нарушитель конвенции.
показати весь коментар
06.02.2024 16:57 Відповісти
Уклонисты не хотят идти на фронт защищать новые автомобили и недавно купленную недвижимость депутатов? Ах они негодяи. А может депутатов на фронт послать, защищать личную недвижимость? Это справедливо.
показати весь коментар
06.02.2024 16:59 Відповісти
не на часі
показати весь коментар
06.02.2024 17:07 Відповісти
95% всієї країни належить 5% населення, які воювати ніколи не підуть.
показати весь коментар
06.02.2024 17:22 Відповісти
Мені навіть 0.000000000001% країни не належить, але воювати я теж ніколи не піду.
показати весь коментар
06.02.2024 17:45 Відповісти
Тю, то чого це депутати підуть захищати ?? Мабуть провокатор якийсь.
показати весь коментар
06.02.2024 19:24 Відповісти
підарешт (домашній)
показати весь коментар
06.02.2024 16:59 Відповісти
А коли вже ДБР викриє того, хто допоміг перетнути держкордон Трубіцину? І скільки років ув'язнення він заслужив?
показати весь коментар
06.02.2024 17:00 Відповісти
огласите "правоохоронний орган", пжлста
показати весь коментар
06.02.2024 17:08 Відповісти
А ті, хто допоміг перетнути десяткам тисяч, мають державні нагороди.
показати весь коментар
06.02.2024 17:12 Відповісти
Навіть не знаю, що намагався сказати Цензор цією новиною, до кого треба ставитися гірше, до цього айяйяй якого поганого чоловіка, чи до того мусора, який спокійно спостерігав, як бандюки у Броварах забивали 55-річного інваліда?
показати весь коментар
06.02.2024 17:42 Відповісти
Допоміг ухилянтам..... тоді сам іди на передову.
показати весь коментар
06.02.2024 18:18 Відповісти
довести практично не можливо, якщо факт передачі грошей не зафіксовано
показати весь коментар
06.02.2024 18:54 Відповісти
Він реєстрував їх у сист. "Шлях". Вони не повернулися.
показати весь коментар
06.02.2024 19:26 Відповісти
Ясно, всего 5 уклонистов отправил. Мало, фирма была в стадии становления, потому и не откупился.
показати весь коментар
06.02.2024 18:57 Відповісти
 
 