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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Унаслідок обстрілів РФ цивільної інфраструктури Куп’янщини травмовано жінку, пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж

Російські окупанти продовжують обстрілювати Куп’янський район Харківської області, сьогодні під удар потрапили села Піщане та Глушківка.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

"6 лютого приблизно о 9:00 російські військові обстріляли с. Піщане Купʼянського району. Отримала поранення 71-річна жінка. Пошкоджено житлові будинки. За попередніми даними, обстріл вівся з артилерії", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що 5 лютого близько 21:00 збройні сили РФ завдали удару по с. Глушківка Курилівської територіальної громади. Унаслідок цього обстрілу пошкоджено складські приміщення й трактор сільгосппідприємства. Попередньо, ворог бив по селу з РСЗВ.

А сьогодні вранці російські військовослужбовці продовжили обстрілювати с. Глушківка. Зазнали пошкоджень шість житлових будинків, горів автомобіль.

Наслідки обстрілів Харківщини

Також дивіться: Наслідки удару РФ по Золочеву на Харківщині: загинув двомісячний хлопчик, є поранені (оновлено). ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілів Харківщини
Наслідки обстрілів Харківщини

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Наслідки обстрілів Харківщини
Наслідки обстрілів Харківщини

Автор: 

обстріл (28472) Харківщина (6054)


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Сруськай мір в Україні гадить!
Московіти з ******, очікували на повторення в Україні ситуації КРУТИ2, а воно он, як вийшло, уже за 350,000 сруськіх, тільки в мішках відвезли!!

За 30 років відновлення Незалежності України, московіти залегендували стільки своєї агентури-мішєбратіяв, що і сьогодні вони тихо сидять на посадах та ГАДЯТЬ, відповідно до Регламенту ВРУ та КМУ!!
Бай, Мехеда, Кулініч, мертвечук …..
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06.02.2024 18:57 Відповісти
А навіщо на фото дві людини там оті у шоломах?
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06.02.2024 19:03 Відповісти
 
 