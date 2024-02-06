Унаслідок обстрілів РФ цивільної інфраструктури Куп’янщини травмовано жінку, пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж

Російські окупанти продовжують обстрілювати Куп’янський район Харківської області, сьогодні під удар потрапили села Піщане та Глушківка.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

"6 лютого приблизно о 9:00 російські військові обстріляли с. Піщане Купʼянського району. Отримала поранення 71-річна жінка. Пошкоджено житлові будинки. За попередніми даними, обстріл вівся з артилерії", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що 5 лютого близько 21:00 збройні сили РФ завдали удару по с. Глушківка Курилівської територіальної громади. Унаслідок цього обстрілу пошкоджено складські приміщення й трактор сільгосппідприємства. Попередньо, ворог бив по селу з РСЗВ.

А сьогодні вранці російські військовослужбовці продовжили обстрілювати с. Глушківка. Зазнали пошкоджень шість житлових будинків, горів автомобіль.

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