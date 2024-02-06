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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Росіяни тричі атакували Нікопольщину з артилерії і стільки ж разів дронами-камікадзе. ФОТОрепортаж

Упродовж дня росіяни випустили по Нікопольському району Дніпропетровської області понад два з половиною десятки снарядів, атакували з артилерії та дронами-камікадзе.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Нікопольщина. Знову безжальні обстріли. Понад два з половиною десятки випущених снарядів. Ворог тричі скеровував на район важку артилерію, стільки ж разів атакував дронами-камікадзе.

Дісталося Нікополю, Мирівській та Марганецькій громадам. Є поранені. Пошкоджений інфраструктурний об’єкт, 7 приватних будинків. Побиті гараж, авто, газопровід", - йдеться в повідомленні.

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Наслідки обстрілів Нікопольського району
Наслідки обстрілів Нікопольського району

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Наслідки обстрілів Нікопольського району
Наслідки обстрілів Нікопольського району

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Наслідки обстрілів Нікопольського району

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