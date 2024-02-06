Росіяни тричі атакували Нікопольщину з артилерії і стільки ж разів дронами-камікадзе. ФОТОрепортаж
Упродовж дня росіяни випустили по Нікопольському району Дніпропетровської області понад два з половиною десятки снарядів, атакували з артилерії та дронами-камікадзе.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"Нікопольщина. Знову безжальні обстріли. Понад два з половиною десятки випущених снарядів. Ворог тричі скеровував на район важку артилерію, стільки ж разів атакував дронами-камікадзе.
Дісталося Нікополю, Мирівській та Марганецькій громадам. Є поранені. Пошкоджений інфраструктурний об’єкт, 7 приватних будинків. Побиті гараж, авто, газопровід", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль