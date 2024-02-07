Чиновницю-колаборантку з Луганщини заочно засудили до 10 років за ґратами. ФОТО

Колишня посадовиця Старобільської міськради, яка працює у незаконній окупаційній владній структурі, отримала вирок - 10 років ув’язнення.

Про це повідомили в Третьому управлінні ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, передає Цензор.НЕТ.

"Начальницю управління бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення" окупаційної "адміністрації Старобільського району ЛНР" Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області визнав винною за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) та засудив до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Експоліцейського з Ізюму, який зрадив присягу та перейшов на бік РФ, засуджено до 15 років тюрми

До початку повномасштабного вторгнення РФ жінка звільнилася і переїхала на постійне проживання до тимчасово окупованого Криму. Але у 2022 році, після окупації Старобільщини, вона повернулася і приєдналася до команди місцевих "регіоналів"-колаборантів.

Вона працює у незаконно створеній російськими загарбниками владній структурі та забезпечує функціонування чиновницького апарату.

Також читайте: 900 поліцейських добровільно почали працювати на ворога, - Вигівський

Колаборантка працює "начальницею управління бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення" окупаційної "адміністрації Старобільського району ЛНР"

Оскільки фігурантка переховується на тимчасово окупованій території, до неї застосовано процедуру заочного засудження. Наразі вона перебуває у розшуку.

Досудове розслідування проводили співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.