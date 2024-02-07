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Чиновницю-колаборантку з Луганщини заочно засудили до 10 років за ґратами. ФОТО

Колишня посадовиця Старобільської міськради, яка працює у незаконній окупаційній владній структурі, отримала вирок - 10 років ув’язнення.

Про це повідомили в Третьому управлінні ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, передає Цензор.НЕТ.

"Начальницю управління бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення" окупаційної "адміністрації Старобільського району ЛНР" Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області визнав винною за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) та засудив до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні.

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Чиновниця колаборантка отримала вирок

До початку повномасштабного вторгнення РФ жінка звільнилася і переїхала на постійне проживання до тимчасово окупованого Криму. Але у 2022 році, після окупації Старобільщини, вона повернулася і приєдналася до команди місцевих "регіоналів"-колаборантів.

Вона працює у незаконно створеній російськими загарбниками владній структурі та забезпечує функціонування чиновницького апарату.

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Вирок для колаборантки
Колаборантка працює "начальницею управління бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення" окупаційної "адміністрації Старобільського району ЛНР"

Оскільки фігурантка переховується на тимчасово окупованій території, до неї застосовано процедуру заочного засудження. Наразі вона перебуває у розшуку.

Досудове розслідування проводили співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

Автор: 

вирок (1069) СБУ (12818) колабораціонізм (1158) Луганська область (4878)


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А чего так мало? Всего 10 лет? Госизмена должна быть минимум пожизненный.
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07.02.2024 09:00 Відповісти
Да просто за#уярьте цю кобилу .
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07.02.2024 09:03 Відповісти
Один теж побажав зазирнути в русскій глаз...
https://www.ar25.org/article/memorandum-nota-ministerstva-zakordonnyh-sprav-nimechchyny-radyanskomu-uryadovi-vid-21
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07.02.2024 09:06 Відповісти
А что ипала такие унылые у коллаборантов- власовцев? Есть чуйка, что по-любому им фызда...
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07.02.2024 09:22 Відповісти
Це цирк шапіто. Куча калобарантів і ментів, які встигли у 14р. попрацювати на сРашку живуть в Україні. Паша палач з ізоляції 2 роки жив у Києві, і тільки випадково в'язень впізнав його на вулиці і пішов до ментів дело забрали СБУшники, і що далі ніхто не знає, мабуть живе у Іспанії. А цих цих будуть показувати і то заочно. А Штепа, забули?
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07.02.2024 09:47 Відповісти
Ооо гачоров свиня сидить бившуй мер Старобільська за часів професора. На тебе суку гіляку треба потовще та шнурів штук пʼять .
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07.02.2024 09:49 Відповісти
Десять років - це майже нічого...
Вони мають доскону жити у спеціальному зоопарку, дохнути там, а потім ще років триста служити "наглядним пасобіем" (у ролі скелету) у школах, медичних ВУЗах, та палеонтологічних музеях...
І шоб у вітрині спеціальна дірка була, через яку людям булоб зручно плювати на них...
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07.02.2024 09:51 Відповісти
 
 