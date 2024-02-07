Чиновницю-колаборантку з Луганщини заочно засудили до 10 років за ґратами. ФОТО
Колишня посадовиця Старобільської міськради, яка працює у незаконній окупаційній владній структурі, отримала вирок - 10 років ув’язнення.
Про це повідомили в Третьому управлінні ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, передає Цензор.НЕТ.
"Начальницю управління бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення" окупаційної "адміністрації Старобільського району ЛНР" Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області визнав винною за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) та засудив до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні.
До початку повномасштабного вторгнення РФ жінка звільнилася і переїхала на постійне проживання до тимчасово окупованого Криму. Але у 2022 році, після окупації Старобільщини, вона повернулася і приєдналася до команди місцевих "регіоналів"-колаборантів.
Вона працює у незаконно створеній російськими загарбниками владній структурі та забезпечує функціонування чиновницького апарату.
Оскільки фігурантка переховується на тимчасово окупованій території, до неї застосовано процедуру заочного засудження. Наразі вона перебуває у розшуку.
Досудове розслідування проводили співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.
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https://www.ar25.org/article/memorandum-nota-ministerstva-zakordonnyh-sprav-nimechchyny-radyanskomu-uryadovi-vid-21
Вони мають доскону жити у спеціальному зоопарку, дохнути там, а потім ще років триста служити "наглядним пасобіем" (у ролі скелету) у школах, медичних ВУЗах, та палеонтологічних музеях...
І шоб у вітрині спеціальна дірка була, через яку людям булоб зручно плювати на них...