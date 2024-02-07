Доба на Харківщині: ракетні удари по Харкову, окупанти посилили удари керованими авіабомбами. ФОТОрепортаж

Зранку 7 лютого росіяни обстріляли Харків ракетами С-300. Протягом доби під артилерійськими та мінометними обстрілами перебували близько 22 населених пунктів області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У Харкові розпочався обстріл ракетами С-300 з 6:00 год, зафіксовані влучання у Слобідському районі. Є пошкодження нежитлової інфраструктури. Отримала легкі ушкодження 52-річна жінка, без госпіталізації. Огляд місць триває", - йдеться в повідомленні.

Минулої доби росіяни посилили удари керованими авіабомбами. 9:40 ворог завдав ударів двома КАБами по с. Охримівка Чугуївського району. Пошкоджено 10 ангарів підприємства та інша нежитлова інфраструктура. Також у цей час 4 КАБами обстріляли село Мала Вовча. Пошкоджено 5 приватних будинків, складське приміщення, автомобіль.

О 9:50 у с. Варварівка відбувся обстріл трьома КАБами. Пошкоджено приміщення школи.

Близько 14:00 внаслідок ударів по с. Піщане постраждала 70-річна жінка, отримала вибухову травму, проведена травматична ампутація пальців, госпіталізована до медичної установи.

О 14:40 окупанти обстріляли Вовчанськ, пошкоджені господарські приміщення підприємства. Внаслідок повторно обстрілу пошкоджені приватний будинок, автомобіль.

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