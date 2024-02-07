Наслідки обстрілу Київщини військами РФ: Пошкоджено щонайменше 10 будинків у Бучанському та Фастівському районах. ФОТОрепортаж
Внаслідок ракетної атаки РФ на Київщині пошкоджено приватні будинки у двох районах Києва.
Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
Так, у Бучанському та Фастівському районах пошкоджені щонайменше 10 приватних будинків, господарчі споруди та комунікації.
В Офісі Генпрокурора заявили, що внаслідок атаки РФ на Київщині постраждали 2 особи.
"В двох районах Київщини уламки ворожих ракет поцілили в приватні та багатоквартирні будинки. Також пошкоджено господарські споруди і транспортні засоби", - йдеться в повідомленні.
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