Є руйнування у 18-поверховому будинку у Голосіївському районі Києва, під завалами можуть бути загиблі, - глава МВС Клименко. ФОТО

У Голосіївському районі Києва внаслідок ракетної атаки РФ є руйнування у 18-поверховому будинку.

Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Постраждали близько десятка людей у Голосіївському та Дніпровському районах. Пошкоджені комунікації. На місцях працюють рятувальники та поліція. У Голосіївському районі є руйнування у 18-поверховому будинку - підрозділи ДСНС евакуюють людей та ліквідовують пожежу. Під завалами ймовірно є загиблі. Також спалахнула будівля СТО та автомобілі", - зазначив він.







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Що відомо про ракетну атаку РФ зранку 7 лютого

Як повідомлялося, зранку 7 лютого по всій Україні повітряна тривога, відбулись пуски з літаків Ту-95МС.

Також повідомлялося, що у Києві зранку 7 лютого працює протиповітряна оборона.

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У Голосіївському районі є загоряння у багатоквартирному будинку, також палають автівки та приміщення СТО.