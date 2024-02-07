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Є руйнування у 18-поверховому будинку у Голосіївському районі Києва, під завалами можуть бути загиблі, - глава МВС Клименко. ФОТО

У Голосіївському районі Києва внаслідок ракетної атаки РФ є руйнування у 18-поверховому будинку.

Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Постраждали близько десятка людей у Голосіївському та Дніпровському районах. Пошкоджені комунікації. На місцях працюють рятувальники та поліція. У Голосіївському районі є руйнування у 18-поверховому будинку - підрозділи ДСНС евакуюють людей та ліквідовують пожежу. Під завалами ймовірно є загиблі. Також спалахнула будівля СТО та автомобілі", - зазначив він.

Пожежа у багатоповерхівці у Голосіївському районі Києва
Пожежа у Голосіївському районі
Горить будинок у Голосіївському районі

Читайте на "Цензор.НЕТ": КМВА про ситуацію у Голосіївському районі: пожежа з 10-го по 15-ий поверхи у будинку, горить СТО. Розгорнуто штаб

Що відомо про ракетну атаку РФ зранку 7 лютого

Як повідомлялося, зранку 7 лютого по всій Україні повітряна тривога, відбулись пуски з літаків Ту-95МС.

Також повідомлялося, що у Києві зранку 7 лютого працює протиповітряна оборона.

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У Голосіївському районі є загоряння у багатоквартирному будинку, також палають автівки та приміщення СТО.

Клименко скрін

Автор: 

МВС (3501) пожежа (4327) Повітряні атаки на Київ (755)


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Топ коментарі
+5
ПДРЫ !!! ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ВСЕ БЛИЗКИЕ ПУТИНА ЗДОХЛИ !!!
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07.02.2024 10:04
+4
БУДЬТЕ ВИ ПРОКЛЯТІ!!! кацапські виродки!!! І діти ваші до сьомого коліна!
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07.02.2024 11:15
+3
Чекаю на зібрання ради безпеки ООН
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07.02.2024 10:05
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Раніше все літало через Оболонь, а цього разу взагалі - тиша..
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07.02.2024 09:59 Відповісти
ПДРЫ !!! ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ВСЕ БЛИЗКИЕ ПУТИНА ЗДОХЛИ !!!
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07.02.2024 10:04 Відповісти
Чекаю на зібрання ради безпеки ООН
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07.02.2024 10:05 Відповісти
Хз,там вроде только верхние етажи ито только пожар.ну славабогу в любом случаи что не бч
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07.02.2024 10:05 Відповісти
люди погибли - какое слава богу?
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07.02.2024 11:52 Відповісти
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07.02.2024 10:12 Відповісти
Горе....але добре шо бойова частина не бахнула,може РЕБом заглушили?Бо так би будинок би завалився....
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07.02.2024 10:16 Відповісти
Наверно все таки бахнула. Ты слишком преувеличиваеш возможности боевой части этих ракет.
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07.02.2024 13:20 Відповісти
?Минимум 150 кг взрывчатки....плюс кинет.энергия....и горит пару квартир по стояку......?
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07.02.2024 14:04 Відповісти
Сруськай мір вдерся до України!! ***** на мертвечука та деркача сподівався, парад, шашлики ж обіцяли…. Думав зробити КРУТИ2…
А воно он, як … Українці дали йому по ботоксу!! От його і марудить, падлюку! А привладні за журналістами шпигують, на ЗАХИСТ УКРАЇНИ у привладних, розуму невистачає… Тільки заважають та гадять…
Тримаймося гуртом, переможемо! На асфальт, сподіватися, марна справа! Слава Захисникам України та їх Сім'ям!
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07.02.2024 10:34 Відповісти
БУДЬТЕ ВИ ПРОКЛЯТІ!!! кацапські виродки!!! І діти ваші до сьомого коліна!
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07.02.2024 11:15 Відповісти
 
 