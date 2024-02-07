Є руйнування у 18-поверховому будинку у Голосіївському районі Києва, під завалами можуть бути загиблі, - глава МВС Клименко. ФОТО
У Голосіївському районі Києва внаслідок ракетної атаки РФ є руйнування у 18-поверховому будинку.
Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
"Постраждали близько десятка людей у Голосіївському та Дніпровському районах. Пошкоджені комунікації. На місцях працюють рятувальники та поліція. У Голосіївському районі є руйнування у 18-поверховому будинку - підрозділи ДСНС евакуюють людей та ліквідовують пожежу. Під завалами ймовірно є загиблі. Також спалахнула будівля СТО та автомобілі", - зазначив він.
Що відомо про ракетну атаку РФ зранку 7 лютого
Як повідомлялося, зранку 7 лютого по всій Україні повітряна тривога, відбулись пуски з літаків Ту-95МС.
Також повідомлялося, що у Києві зранку 7 лютого працює протиповітряна оборона.
У Голосіївському районі є загоряння у багатоквартирному будинку, також палають автівки та приміщення СТО.
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А воно он, як … Українці дали йому по ботоксу!! От його і марудить, падлюку! А привладні за журналістами шпигують, на ЗАХИСТ УКРАЇНИ у привладних, розуму невистачає… Тільки заважають та гадять…
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