Влаштувалася продавчинею, щоб шпигувати за ешелонами ЗСУ: СБУ на Донеччині затримала інформаторку РФ. ФОТО
На Донеччині затримали жінку, яка шпигувала за рухом ешелонів з важкою бронетехнікою та артилерією ЗСУ, а також коригувала ракетний удар по Покровському району області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
За її "наведенням" 6 січня окупанти вдарили по житловій забудові у Покровському районі. Тоді внаслідок ворожих "прильотів" загинуло 6 мирних жителів, серед них – двоє дітей.
"Також зловмисниця відслідковувала наявність і періодичність руху ешелонів з важкою бронетехнікою та артилерією ЗСУ у напрямку передової. Для виконання цього завдання інформаторка російської розвідки влаштувалася продавчинею привокзального кіоску у фронтовому районі області.
Там вона "втемну" випитувала "потрібні" відомості у працівників вокзалу під час довірливих розмов та продажу товарів. Крім того, вона намагалась приховано фіксувати переміщення рухомого складу українських військ", - йдеться в повідомленні.
Усю отриману інформацію вона дистанційно передавала кадровому співробітнику головного управління Гнештабу ЗС РФ. Його особу вже ідентифіковано Службою безпеки.
Для комунікації зловмисники використовували анонімний чат у популярному месенджері. Передачу розвідданих фігурантка здійснювала у вигляді текстових "звітів" та електронних фото українських об’єктів з прив’язкою до місцевості. Співробітники СБУ викрили ворожу інформаторку і затримали її у власному помешканні.
"За даними слідства, російське гру залучило жінку до співпраці ще до початку повномасштабного вторгнення рф. Тоді вона приїздила до тимчасово окупованого Донецька, де провідувала свого чоловіка – кримінальника, який відбував тюремний строк у місцевій колонії. Після виходу "на волю" він добровільно вступив до лав російської приватної військової компанії "Вагнер", а його дружина почала працювати на воєнну розвідку рф.
Улітку 2023 року на фігурантку вийшов її російський "куратор", який визначив їй завдання щодо збору інформації на Бахмутському напрямку", - розповіли у Службі безпеки.
Під час обшуків за місцем проживання затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала у розвідувально-підривній діяльності.
Їй повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.
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Вона УБИВАЛА Українців, які живуть ПОРЯД з нею, руками московських убивць! Судді МАЙДАНУ мабуть років 5 і присудять, акакаяразніца… хотьпаржом …
Пильнуймо Україну від такої нечисті