УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13228 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
6 762 21

Влаштувалася продавчинею, щоб шпигувати за ешелонами ЗСУ: СБУ на Донеччині затримала інформаторку РФ. ФОТО

На Донеччині затримали жінку, яка шпигувала за рухом ешелонів з важкою бронетехнікою та артилерією ЗСУ, а також коригувала ракетний удар по Покровському району області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За її "наведенням" 6 січня окупанти вдарили по житловій забудові у Покровському районі. Тоді внаслідок ворожих "прильотів" загинуло 6 мирних жителів, серед них – двоє дітей.

Затримання коригувальниці на Донеччині

"Також зловмисниця відслідковувала наявність і періодичність руху ешелонів з важкою бронетехнікою та артилерією ЗСУ у напрямку передової. Для виконання цього завдання інформаторка російської розвідки влаштувалася продавчинею привокзального кіоску у фронтовому районі області.

Там вона "втемну" випитувала "потрібні" відомості у працівників вокзалу під час довірливих розмов та продажу товарів. Крім того, вона намагалась приховано фіксувати переміщення рухомого складу українських військ", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Знешкоджено агентурну мережу ФСБ РФ: серед затриманих - інженерка оборонного заводу та чиновниця міськради на Донеччині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Усю отриману інформацію вона дистанційно передавала кадровому співробітнику головного управління Гнештабу ЗС РФ. Його особу вже ідентифіковано Службою безпеки.

Для комунікації зловмисники використовували анонімний чат у популярному месенджері. Передачу розвідданих фігурантка здійснювала у вигляді текстових "звітів" та електронних фото українських об’єктів з прив’язкою до місцевості. Співробітники СБУ викрили ворожу інформаторку і затримали її у власному помешканні.

Також читайте: Україна націоналізувала нафтогазові активи російського олігарха Худайнатова на пів мільярда гривень, - СБУ

"За даними слідства, російське гру залучило жінку до співпраці ще до початку повномасштабного вторгнення рф. Тоді вона приїздила до тимчасово окупованого Донецька, де провідувала свого чоловіка – кримінальника, який відбував тюремний строк у місцевій колонії. Після виходу "на волю" він добровільно вступив до лав російської приватної військової компанії "Вагнер", а його дружина почала працювати на воєнну розвідку рф.

Улітку 2023 року на фігурантку вийшов її російський "куратор", який визначив їй завдання щодо збору інформації на Бахмутському напрямку", - розповіли у Службі безпеки.

Під час обшуків за місцем проживання затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала у розвідувально-підривній діяльності.

Їй повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли 3 райони Донеччини: Поранення дістали 2 особи, пошкоджено будинки

Автор: 

СБУ (12818) Донецька область (8459)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+24
мразота
показати весь коментар
07.02.2024 10:11
+11
вона не спробувала втікати???
показати весь коментар
07.02.2024 10:16
+8
Убивця Українців! ЖДУН, сруськага міра…
Вона УБИВАЛА Українців, які живуть ПОРЯД з нею, руками московських убивць! Судді МАЙДАНУ мабуть років 5 і присудять, акакаяразніца… хотьпаржом …
Пильнуймо Україну від такої нечисті
показати весь коментар
07.02.2024 10:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
мразота
показати весь коментар
07.02.2024 10:11 Відповісти
Все ж таки мабуть(?) закон про інтернування ні дарма колись вигадали??
показати весь коментар
07.02.2024 10:12 Відповісти
Семен лютого. 2024.
показати весь коментар
07.02.2024 10:13 Відповісти
вона не спробувала втікати???
показати весь коментар
07.02.2024 10:16 Відповісти
У неї тепер буде 12 років подумати, а потім нехай втікає до свого кабздона.
показати весь коментар
07.02.2024 10:32 Відповісти
при спробі втекти - варта має право стріляти на враження і відразу на концерт....
показати весь коментар
07.02.2024 10:33 Відповісти
А помучитися? Я - за більш тривалу процедуру.
показати весь коментар
07.02.2024 10:37 Відповісти
Зрадник повинен знати, що натискання кнопки на телефоні на відправлення інфи ворогу і натискання спускового гачка - одночасні події!
показати весь коментар
07.02.2024 10:56 Відповісти
12 років годувати ТЕРРОРИСТКУ⁉️Здохни падаль
показати весь коментар
07.02.2024 11:35 Відповісти
А навіщо їй втікати? У команді Херпіду всі такі і з тих країв, чи з обломків тієї партії і жодного з партіотичних регіонів. Лозунки "какая разница", "один народ","хуже не будет" і "единый язык и он точно русский" в дії, на практиці. Тільки ця свиноматка здавала рух нормальних українців, яких такі як вона вбивали, які рухалися захищати українські землі. Але чого я сюди лізу, це побажали дуже вумні нарідці 73%.
показати весь коментар
07.02.2024 14:52 Відповісти
Убивця Українців! ЖДУН, сруськага міра…
Вона УБИВАЛА Українців, які живуть ПОРЯД з нею, руками московських убивць! Судді МАЙДАНУ мабуть років 5 і присудять, акакаяразніца… хотьпаржом …
Пильнуймо Україну від такої нечисті
показати весь коментар
07.02.2024 10:19 Відповісти
12 років? 🤨 Хто ці судді?
показати весь коментар
07.02.2024 10:30 Відповісти
питання до законодавців це ВРУ, якщо суд встановив провину за статею то там написа до 12 років .. Хай депутати проголосують за 25 років + конфіскцію...
показати весь коментар
07.02.2024 11:53 Відповісти
Які б...ь ешелони.Це вже повна деградація сбу.Як би возили техніку ешелонами в дон.обл то його б вже ростріляли.Чи інфа разрахована на ідіотів.
показати весь коментар
07.02.2024 10:31 Відповісти
таких тільки на гіляку, як це робили наші діди-Герої з ОУН УПА, єдиної сили українців що боролася за Волю і Незалежність України проти обох окупантів, нацистів - коричневих і червоних !!!
показати весь коментар
07.02.2024 10:36 Відповісти
Не пойму, а Украина все ещё тяжёлую технику эшелонами возит?
показати весь коментар
07.02.2024 10:38 Відповісти
СБУ ще возить. Апаратуру, щоб стежити за ЗМІ...
показати весь коментар
07.02.2024 10:59 Відповісти
Классика жанра..ищите радистку Кэт...
показати весь коментар
07.02.2024 11:35 Відповісти
Эшелоны ночью ходят в основном...
показати весь коментар
07.02.2024 11:37 Відповісти
закатать эту тварь по полной на зону а потом вышвырнуть в рашку!
показати весь коментар
07.02.2024 12:53 Відповісти
Полная конфискация имущества в пользу ВСУ и отправление на огневую линию копать траншеи и закапывать воронки..
показати весь коментар
07.02.2024 16:14 Відповісти
 
 