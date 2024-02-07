Росіяни вночі скинули 3 КАБи на Сумщину: Постраждала жінка. ФОТОрепортаж

Російські війська вночі атакували Сумщину, скинувши три авіабомби на Юнаківську громаду.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 1:40 ночі окупанти з території російської федерації здійснили авіаційний удар по території Юнаківської громади Сумського району.



За попередньою інформацією, ворожий літак скинув 3 авіаційні бомби типу "КАБ". У результаті атаки агресора пошкоджено 6 приватних домоволодінь. Постраждала місцева жителька", - йдеться в повідомленні.

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