Росіяни вночі скинули 3 КАБи на Сумщину: Постраждала жінка. ФОТОрепортаж
Російські війська вночі атакували Сумщину, скинувши три авіабомби на Юнаківську громаду.
Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.
"Близько 1:40 ночі окупанти з території російської федерації здійснили авіаційний удар по території Юнаківської громади Сумського району.
За попередньою інформацією, ворожий літак скинув 3 авіаційні бомби типу "КАБ". У результаті атаки агресора пошкоджено 6 приватних домоволодінь. Постраждала місцева жителька", - йдеться в повідомленні.
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показати весь коментар07.02.2024 11:07 Відповісти Мені подобається 0
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