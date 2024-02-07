Наслідки атаки БПЛА на Новомосковськ: Потрощено майже всю комунальну техніку. ФОТОрепортаж
Війська РФ вночі атакували Новомосковськ на Дніпропетровщині, пошкодивши комунальну техніку.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"Через нічну атаку у Новомосковську потрощена майже вся комунальна техніка. Трактори, екскаватори, багатофункціональні машини, самоскид…
Ворожі безпілотники побили підприємство, яке займається благоустроєм міста. Дбає про затишок. Тепер прибирати вулиці чи розчищати сніг практично нічим", - йдеться в повідомленні.
Також вранці лунали вибухи на Павлоградщині. Сили ППО збили ракету, водночас є "прильоти" по інфраструктурному об'єкту. Люди не постраждали.
Топ коментарі
+20 олександр нетребко
показати весь коментар07.02.2024 11:16
+10 Ольга Костыря #552360
показати весь коментар07.02.2024 11:43
+7 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар07.02.2024 11:17
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
під землю утилізувати москалів і росію
і тільки так
Не ви для ******* спічі пишете?
набагато дешевше відбудувати наземне майно чим викопати житловий бункер та підтримувати його працездатним
сам то хоча б в підвал бігаєш по тривозі?
як бігаєш - посиди там пів дня - може щось дійде
твої руки? а очі не бачили що твої руки робили?
ну здрасте ющенко
Фіни спромоглися побудувати бункер на 900тис.людей. мабуть, для вас, вони теж дурні.
Скажіть, мудрий чоловік, а чому зараз внесені правки, що новобудови мають бути оснащеними бомбосховищами?
І доречі, кошторисник, чи щось будували ви хоч раз власноруч, більш ніж собача будка?
Ох і башковитий…
Да, кацапы?
Их по ночам за 2 недели растащат.....
Хоть чимось КОРИСНИМ займеться, крім візування документів згідно з Регламентом КМУ… Важка і ЩОДЕННА бездіяльність, як і стефанішиної…
Пахарі…
старийзнищений автопарк ******** б/у технікою. Кличко так зробив і тепер в Києві і автобуси, і пожарки, і швидкі - іноземні.
Невже за 30+ років не знайшлося нормальної назви для цього міста??
У райцентрах за 30-100 км від кордону, Сумська, Чернігівська, купами стоять "швидкі", "пожежні", міські автобуси і маршрутки, комунальна техніка.
Є ж міські парки, сквери, стадіони, є покинуті заводи та фабрики з ангарами.
Нікуя, все стоїть на виду і купою...