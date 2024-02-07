Наслідки атаки БПЛА на Новомосковськ: Потрощено майже всю комунальну техніку. ФОТОрепортаж

Війська РФ вночі атакували Новомосковськ на Дніпропетровщині, пошкодивши комунальну техніку.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Через нічну атаку у Новомосковську потрощена майже вся комунальна техніка. Трактори, екскаватори, багатофункціональні машини, самоскид…



Ворожі безпілотники побили підприємство, яке займається благоустроєм міста. Дбає про затишок. Тепер прибирати вулиці чи розчищати сніг практично нічим", - йдеться в повідомленні.

Також вранці лунали вибухи на Павлоградщині. Сили ППО збили ракету, водночас є "прильоти" по інфраструктурному об'єкту. Люди не постраждали.

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