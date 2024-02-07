УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13228 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
8 954 35

Наслідки атаки БПЛА на Новомосковськ: Потрощено майже всю комунальну техніку. ФОТОрепортаж

Війська РФ вночі атакували Новомосковськ на Дніпропетровщині, пошкодивши комунальну техніку.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Через нічну атаку у Новомосковську потрощена майже вся комунальна техніка. Трактори, екскаватори, багатофункціональні машини, самоскид…

Ворожі безпілотники побили підприємство, яке займається благоустроєм міста. Дбає про затишок. Тепер прибирати вулиці чи розчищати сніг практично нічим", - йдеться в повідомленні.

Також вранці лунали вибухи на Павлоградщині. Сили ППО збили ракету, водночас є "прильоти" по інфраструктурному об'єкту. Люди не постраждали.

Читайте: На Дніпропетровщині - вибухи. Через атаку дронів пошкоджені будівлі та авто

Обстріл Новомосковська
Обстріл Новомосковська
Обстріл Новомосковська
Обстріл Новомосковська
Обстріл Новомосковська
Обстріл Новомосковська
Обстріл Новомосковська
Обстріл Новомосковська
Обстріл Новомосковська
Обстріл Новомосковська

Автор: 

обстріл (28472) Дніпропетровська область (3721)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+20
хм...є думка,що населення не змінить назву міста,бо "какаразница"
показати весь коментар
07.02.2024 11:16
+10
Это не тот Новомосковск, где отказались от переименования? Ждали руссий мир - вот и дождались.
показати весь коментар
07.02.2024 11:43
+7
Таак , москалі Новомосковськ бомбанули-знаково.
показати весь коментар
07.02.2024 11:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ситуація зрозуміла. Потрібно переїзжати під землю усім, щоб зберігати майно.
показати весь коментар
07.02.2024 11:16 Відповісти
що мелеш - хочеш під землю?
під землю утилізувати москалів і росію
і тільки так
показати весь коментар
07.02.2024 11:19 Відповісти
Який ви потужний...
Не ви для ******* спічі пишете?
показати весь коментар
07.02.2024 11:30 Відповісти
ти мелеш абсолютну дурню - заховати все під землю нереально нікому
набагато дешевше відбудувати наземне майно чим викопати житловий бункер та підтримувати його працездатним
показати весь коментар
07.02.2024 11:41 Відповісти
Я такого не казав, це наклеп "войовничих" мамкіних тирнетних утилізаторів...
показати весь коментар
07.02.2024 11:56 Відповісти
тирнет памятає твої слова "Потрібно переїзжати під землю усім, щоб зберігати майно"
сам то хоча б в підвал бігаєш по тривозі?
як бігаєш - посиди там пів дня - може щось дійде
показати весь коментар
07.02.2024 12:27 Відповісти
У вас і марення потужне...
показати весь коментар
07.02.2024 12:29 Відповісти
не ти писав?
твої руки? а очі не бачили що твої руки робили?
ну здрасте ющенко
показати весь коментар
07.02.2024 12:37 Відповісти
Дурню, це Ви, шановний.
Фіни спромоглися побудувати бункер на 900тис.людей. мабуть, для вас, вони теж дурні.
Скажіть, мудрий чоловік, а чому зараз внесені правки, що новобудови мають бути оснащеними бомбосховищами?

І доречі, кошторисник, чи щось будували ви хоч раз власноруч, більш ніж собача будка?
показати весь коментар
08.02.2024 01:39 Відповісти
Ну і СРАТЬєх… прямо, як Зеля на засіданні його ставки…
Ох і башковитий…
показати весь коментар
07.02.2024 11:29 Відповісти
хм...є думка,що населення не змінить назву міста,бо "какаразница"
показати весь коментар
07.02.2024 11:16 Відповісти
НовоПариж, чи новоЛондон. Хоч мені більше довподоби - новоНьюйорк.
показати весь коментар
07.02.2024 12:00 Відповісти
Велика кількість цього населення зараз на війні ,а де ти **** сидиш і ******.
показати весь коментар
07.02.2024 13:53 Відповісти
Таак , москалі Новомосковськ бомбанули-знаково.
показати весь коментар
07.02.2024 11:17 Відповісти
Сразу видно, что там был штаб НАТО и били высокоточным оружием!
Да, кацапы?
показати весь коментар
07.02.2024 11:19 Відповісти
А через 2 роки війни розосереджувати техніку пробували? Чи мізків ні уя не вистачає?
показати весь коментар
07.02.2024 11:22 Відповісти
Как ты это представляешь? Техника водоканала, техника благоустройства, техника теплосети, техника больницы, техника полиции, техника автопредприятия..... по частным гаражам или по месту жительства водителя? Или меняются местами друг с другом?
Их по ночам за 2 недели растащат.....
показати весь коментар
07.02.2024 11:28 Відповісти
Мовчки. Так як у нас на підприємстві. Навіть наказ є.
показати весь коментар
07.02.2024 12:31 Відповісти
Які там мізки, щоб техніку розсередити, там головна задача в літку вкрасти всі гроші на приватні авто та відпустку на Мальдіви.
показати весь коментар
07.02.2024 11:25 Відповісти
Чекаємо верещучку з Уряду шмигаля, на шатлах ….
Хоть чимось КОРИСНИМ займеться, крім візування документів згідно з Регламентом КМУ… Важка і ЩОДЕННА бездіяльність, як і стефанішиної…
Пахарі…
показати весь коментар
07.02.2024 11:27 Відповісти
А копали б інженерні споруди за 10 -15 км від ЛБЗ фронту - були б цілі.
показати весь коментар
07.02.2024 11:31 Відповісти
Тільки хотів те ж саме написати. А підняв би тухіс Херпіду і Шмигаль, заставили б направити техніку на будівництво оборонних споруд на 3-тю лінію, були б тільки одиночні втрати.
показати весь коментар
07.02.2024 11:56 Відповісти
Терміново звільнити Заслуженого, це його провина - не сховав техніку та не перейменував місто!
показати весь коментар
07.02.2024 11:37 Відповісти
Безперечно шо русня то підори, але і назва міста має значення.
показати весь коментар
07.02.2024 11:39 Відповісти
Это не тот Новомосковск, где отказались от переименования? Ждали руссий мир - вот и дождались.
показати весь коментар
07.02.2024 11:43 Відповісти
Ново..що?
показати весь коментар
07.02.2024 11:56 Відповісти
Хай мер цього міста попросить в ЄС гуманітарку. І замінить старий знищений автопарк ******** б/у технікою. Кличко так зробив і тепер в Києві і автобуси, і пожарки, і швидкі - іноземні.
показати весь коментар
07.02.2024 11:58 Відповісти
Техніка то таке, головне щоб порося-порося на євробачення попало.
показати весь коментар
07.02.2024 12:02 Відповісти
Новомосковськ, WTF?

Невже за 30+ років не знайшлося нормальної назви для цього міста??
показати весь коментар
07.02.2024 12:12 Відповісти
ТАК хотіли змінити Дніпропетровську обл. на Дніпровську обл і Новомосковськ на іншу назву не хватило голосів-там більшисть риги і нові зе теж риги.
показати весь коментар
07.02.2024 12:32 Відповісти
Не знайшлося. Ось тільки пару тижнів назад щось пробелькотіли.
показати весь коментар
07.02.2024 12:33 Відповісти
Вже зробили на Донеччині Нью - Йорк. Але йому це не допомогло.
показати весь коментар
07.02.2024 15:31 Відповісти
Трясця, скільки можна вимагати : РОЗСЕРДЬТЕ ТЕХНІКУ ПО МІСТУ ! Особливо у тих, що біля лінії фронту. А наші навпаки - кучкуються, щоб одним снарядом все зіпсувати.
показати весь коментар
07.02.2024 12:43 Відповісти
Та куди там, IQ не дозволяє. В них Мар'яша Безумна сама вумна, то що про інших говорити.
У райцентрах за 30-100 км від кордону, Сумська, Чернігівська, купами стоять "швидкі", "пожежні", міські автобуси і маршрутки, комунальна техніка.
Є ж міські парки, сквери, стадіони, є покинуті заводи та фабрики з ангарами.
Нікуя, все стоїть на виду і купою...
показати весь коментар
07.02.2024 13:06 Відповісти
Досадная ошибка: "Павлоградщина" у Сергея Лысака https://t.me/dnipropetrovskaODA/10470 переведена не как Павлоградский район, а область.
показати весь коментар
12.02.2024 04:59 Відповісти
 
 