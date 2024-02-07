Затримано фермера, який допомагав росіянам мінувати поля під час окупації Харківщини, - СБУ. ФОТО

На Харківщині затримано місцевого фермера, який після окупації співпрацював з російськими загарбниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Агроном місцевої ферми після окупації Куп'янського району допомагав росіянам орієнтуватися на місцевості та обирати територію для облаштування мінних полів.

Таким чином рашисти мінували ділянки навколо райцентру, у тому числі місцеві дороги, якими користувались мирні жителі.

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"Крім того, фігурант забезпечував окупантів фермерськими продуктами харчування та дровами для обігріву захопленої школи, в якій вони базувались. При цьому трьох російських командирів їхній поплічник "розквартирував" у власному будинку. Також зловмисник вимагав від своїх колег передавати загарбникам бетонні блоки та деревину для облаштування фортифікаційних споруд.

У разі відмови – погрожував ув’язненням до російської катівні", - розповіли в СБУ.

Після звільнення району фігурант залишився на території громади, "заліг на дно" та сподівався уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ встановили його місце перебування і затримали.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

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