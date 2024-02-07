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Новини Фото Війна
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Затримано фермера, який допомагав росіянам мінувати поля під час окупації Харківщини, - СБУ. ФОТО

На Харківщині затримано місцевого фермера, який після окупації співпрацював з російськими загарбниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Агроном місцевої ферми після окупації Куп'янського району допомагав росіянам орієнтуватися на місцевості та обирати територію для облаштування мінних полів.

Таким чином рашисти мінували ділянки навколо райцентру, у тому числі місцеві дороги, якими користувались мирні жителі.

Затримання фермера на Харківщині

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"Крім того, фігурант забезпечував окупантів фермерськими продуктами харчування та дровами для обігріву захопленої школи, в якій вони базувались. При цьому трьох російських командирів їхній поплічник "розквартирував" у власному будинку. Також зловмисник вимагав від своїх колег передавати загарбникам бетонні блоки та деревину для облаштування фортифікаційних споруд.

У разі відмови – погрожував ув’язненням до російської катівні", - розповіли в СБУ.

Після звільнення району фігурант залишився на території громади, "заліг на дно" та сподівався уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ встановили його місце перебування і затримали.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Також читайте: Влаштувалася продавчинею, щоб шпигувати за ешелонами ЗСУ: СБУ на Донеччині затримала інформаторку РФ. ФОТО

Автор: 

СБУ (12818) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+22
Запустіть його на розмінування. Він допомагав, все знає йому й ***** в руки.
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07.02.2024 12:19
+6
Фермер - это профессия. А курва - его призвание. Его ж не за профессию за жопу взяли.
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07.02.2024 12:17
+4
а чому не затримують тих, завдяки кому він опинився в окупації? де було це СБУ, коли прийшли рашисти? Де той мудак, що божився, що війни не буде?
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07.02.2024 12:19
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Не фермер,курва,а пахарь((
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07.02.2024 12:15 Відповісти
Фермер - это профессия. А курва - его призвание. Его ж не за профессию за жопу взяли.
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07.02.2024 12:17 Відповісти
Гема в рускам мозгуифермерів,а є пахарь,калхознік,кулак.
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07.02.2024 12:50 Відповісти
Запустіть його на розмінування. Він допомагав, все знає йому й ***** в руки.
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07.02.2024 12:19 Відповісти
Класний комент.
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07.02.2024 12:23 Відповісти
а чому не затримують тих, завдяки кому він опинився в окупації? де було це СБУ, коли прийшли рашисти? Де той мудак, що божився, що війни не буде?
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07.02.2024 12:19 Відповісти
У кріслі верховного комісара.
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07.02.2024 12:36 Відповісти
Тут головне, щоб в процесі розслідування не вийти на самого себе.
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07.02.2024 13:01 Відповісти
Його затримали не за те що БУВ в окупації, а за що він накоїв під час окупації.
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07.02.2024 14:11 Відповісти
яке те падло фермер? Ви тут на цензорі взагалі дупля не відбиваєте?
Тупо переписати заголовок вже не здатні!
СБУ затримала агронома, який допомагав рашистам мінувати поля під час окупації Харківщини
На жаль є і реальні фермери, що допомагали кацапам - в сім'ї не без урода.
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07.02.2024 12:21 Відповісти
Умудрилися навіть замінити орігінал. "під час окупації", змінили на "після окупації". Видно знатний журналюга працює .
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07.02.2024 12:25 Відповісти
Після звільнення впав у сплячку - на шо він надіявся?
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07.02.2024 12:21 Відповісти
А почему ему предъявили статью -"Пособництво державі-агресору", от 10 - до 12, а не "Зраду Батьківщині: с позбавленням волі (від 12 до 15-ти років) з або без конфіскації майна"?
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07.02.2024 12:40 Відповісти
Заліг на дно на території громади .....
Пишіть вже ясніше - заліз у підвал.
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07.02.2024 13:03 Відповісти
А чому рило замазали, мабуть щоб не впізнали після того як дасть підписку про невиїзд.
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07.02.2024 13:05 Відповісти
 
 