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Суд розглядає клопотання про продовження тримання Червінського під вартою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Шевченківський райсуд Києва продовжує розгляд клопотання про продовження тримання під вартою полковника Романа Червінського.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Судовий розгляд здійснює Вадим Ковтуненко

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це порушення права Червінського на справедливий суд, - адвокат Куса про дії суддів

Суд у справі Червінського
Суд у справі Червінського
Суд у справі Червінського
Суд у справі Червінського
Суд у справі Червінського
Суд у справі Червінського
Суд у справі Червінського
Суд у справі Червінського
Суд у справі Червінського
Суд у справі Червінського
Суд у справі Червінського
Суд у справі Червінського
Суд у справі Червінського
Суд у справі Червінського
Суд у справі Червінського
Суд у справі Червінського
Суд у справі Червінського
Суд у справі Червінського
Суд у справі Червінського
Суд у справі Червінського

Відео та фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Справа Романа Червінського

ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.

Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.

У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.

28 грудня 2023 року полковнику Роману Червінському повідомлено про підозру в спробі заволодіти 100 тисячами доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.

Дивіться: Суд відмовив Червінському в скарзі на бездіяльність ДБР. ВIДЕО

Автор: 

суд (11679) Червінський Роман (148)


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Топ коментарі
+13
"операція проводилася попри заперечення СБУ..."

От якби Червінський спільно з СБУ проводив операцію по стеженню за журналістами, то все в нього було б ОК.
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07.02.2024 12:28
+10
Зелёная власть уже ДАВНО не удивляет. Одно удивляет , неужели они думают что им это всё сойдёт с рук ?
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07.02.2024 12:32
+5
Сойдьот, якщо не буде України.
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07.02.2024 12:37
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А чому ключовий свідок не прибув? Ау!!! СБУ! Куди свідка заховали?
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07.02.2024 12:27 Відповісти
Правосуддя має таку харю, що хоч за це можна садити у клітку
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07.02.2024 13:28 Відповісти
"операція проводилася попри заперечення СБУ..."

От якби Червінський спільно з СБУ проводив операцію по стеженню за журналістами, то все в нього було б ОК.
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07.02.2024 12:28 Відповісти
Зелёная власть уже ДАВНО не удивляет. Одно удивляет , неужели они думают что им это всё сойдёт с рук ?
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07.02.2024 12:32 Відповісти
Сойдьот, якщо не буде України.
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07.02.2024 12:37 Відповісти
А що ви зможете зробити, нічого.
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07.02.2024 12:37 Відповісти
А хто їм завадить?
Патріоти гинуть за "фортецю Авдіївка",
"прастой нарот" переживає иільки за євробачення, схвалює мільярдні витрати на літачки, нові автозаки, апгрейди камер спостереження - все як в кумира нетряпки!
Забула, треба ще закон про дискредитацію ручної мавпи їрмакаки внести, з конфіскацією майна!
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07.02.2024 12:38 Відповісти
"українські адвокати" рєзнікафф та інші баканаффи...вже "працюють" над алібі для Земародерів....
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07.02.2024 12:47 Відповісти
Як же судді МАЙДАНУ, запопадливо виконують хателки ОПУ щодо Захисника України!!
https://ukranews.com/ua/news/982972-areshtovanyj-suddya-makarivskogo-sudu-tandyr-yakyj-zbyv-nasmert-natsgvardijtsya-***********
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07.02.2024 12:39 Відповісти
Що по Тандиру? Начебто відпустили?
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07.02.2024 12:40 Відповісти
тандир, тупіцкій, князєв, Злодій умка, вбивця крисін та інші покидьки на кшталт шуфричів з медведчуками для зе-влади не створюють ніяких загроз...

баканафф вже "працює" над звільненням та виправданням кулініча.....
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07.02.2024 12:51 Відповісти
Трясця, отже зеленське гівно ! Втручається у все, де його думка копійки не варта. А там, де втручатись потрібно, як гаранту Справедливості (за Конституцією) тільки бороду вищіпує ! Та здЄрмаком анекдотами обмінюються. Я б Гаранта гарантовано за грати лише за одно : недбале виконання обов'язків !
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07.02.2024 12:50 Відповісти
Це не суд розглядає, а пОПа і вова розглядають справу Полковника Червінського.
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07.02.2024 12:51 Відповісти
..у камері, де сидить тепер Червінський, має згодом сидіти Зєльда, можно навіть і з родиною - з дермаком..
Зєлєньській, звільни Червінського і не драконь ЗСУ відставкою Залужного, кришка піаніни - штука "творча" і з двома положеннями
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07.02.2024 13:01 Відповісти
З Зєльдою давно все зрозуміло, він ворог для українців. Весь час таким був.
Цікаво, а мама-папа не бажають вибачитися перед народом за своє "проізвєдєніє"?
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07.02.2024 13:32 Відповісти
Робота судової системи в Україні не змінилася, працює як у раші
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07.02.2024 14:22 Відповісти
 
 