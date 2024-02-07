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Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини: одна людина загинула, троє дістали поранення. ФОТОрепортаж

Минулої доби окупанти обстріляли Херсон, Чорнобаївку, Садове, Придніпровське, Понятівку, Антонівку, Білозерку, Берегову, Токарівку, Берислав, Зміївку, Михайлівку та Нововоронцовку. Били з РСЗВ, мінометів, артилерії та БпЛА, завдавали ударів з авіації. Через російську агресію одна людина загинула та трьох поранено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Херсонської області.

"У результаті ворожого артилерійського обстрілу Токарівки загинув 49-річний чоловік, поранення дістали 74-річна жінка та 56-річний чоловік. На момент атаки люди перебували біля магазину. У населеному пункті пошкоджено 4 приватні будинки.

Вранці окупанти скинули з дрона вибуховий пристрій у Бериславі. Внаслідок вибуху уламкові поранення рук та ніг отримала 67-річна жінка", - йдеться в повідомленні.

У Херсоні та передмісті армія РФ атакувала з артилерії та реактивних систем залпового вогню житлові будинки, агропідприємство, птахофабрику. У будинках вибито вікна та пошкоджено стіни, побило автомобілі, виникали пожежі.

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Наслідки обстрілів Херсонщини
Наслідки обстрілів Херсонщини
Наслідки обстрілів Херсонщини
Наслідки обстрілів Херсонщини
Наслідки обстрілів Херсонщини
Наслідки обстрілів Херсонщини
Наслідки обстрілів Херсонщини

Автор: 

обстріл (28472) Херсон (3360) Херсонська область (5756)


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Коли це вже скінчиться....відповідь приходить сама по собі.
Зато у нас йде підготовка до участі у Євробачення, учасники радіють, регочуть, кожен день набирають по два кіло. Перемога "батюшки і попадьї" понад усе!
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07.02.2024 13:06 Відповісти
 
 