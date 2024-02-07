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Новини Фото Війна
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Волонтер Владислав Маховський потрапив під обстріл рашистів під час евакуації цивільних з Авдіївки. ФОТОрепортаж

Російські окупанти 6 лютого в Авдіївці атакували дроном волонтера із Запоріжжя Владислава Маховського, який займався евакуацією цивільних. Чоловік дістав поранення ноги. Наразі він в лікарні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Маховський повідомив у Facebook.

Зазначається, що 6 лютого авто Маховського з червоним хрестом і написом "Евакуація" стояло біля церкви в Авдіївці, де було призначено зустріч для охочих виїхати з міста.

Окупанти спрямували туди дрон, унаслідок чого авто згоріло, а Маховський дістав поранення.

"Білі янголи" вивезли волонтера до лікарні Запоріжжя, де йому провели операцію з видалення осколків.

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Волонтер Владислав Маховський


Волонтер Владислав Маховський

Згоріле авто волонтера Маховського
Згоріле авто волонтера Маховського

Автор: 

поранення (2803) волонтери (1333) Авдіївка (2342)


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Верещук лубенць стефанішина данилов стефанчук, такі події та їх наслідки Регламентом КМУ та ВРУ непередбачені!!
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07.02.2024 13:31 Відповісти
Цих дебільних цивільних, що досі не виїхали не треба вже і евакуйовувати! Це або кончені ідіоти, чи скоріш за все ждуни...
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07.02.2024 13:36 Відповісти
Навіть волонтери там Титани! Величезна пошана! Та рятувати там вже треба тільки військових, у цивільних було безмежно часу виїхати раніше...
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07.02.2024 13:40 Відповісти
На біса ризикувати заради ждунів.
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07.02.2024 14:46 Відповісти
 
 