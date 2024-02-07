Волонтер Владислав Маховський потрапив під обстріл рашистів під час евакуації цивільних з Авдіївки. ФОТОрепортаж

Російські окупанти 6 лютого в Авдіївці атакували дроном волонтера із Запоріжжя Владислава Маховського, який займався евакуацією цивільних. Чоловік дістав поранення ноги. Наразі він в лікарні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Маховський повідомив у Facebook.

Зазначається, що 6 лютого авто Маховського з червоним хрестом і написом "Евакуація" стояло біля церкви в Авдіївці, де було призначено зустріч для охочих виїхати з міста.

Окупанти спрямували туди дрон, унаслідок чого авто згоріло, а Маховський дістав поранення.

"Білі янголи" вивезли волонтера до лікарні Запоріжжя, де йому провели операцію з видалення осколків.

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