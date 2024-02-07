Затримано чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Словаччини, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж
Прикордонники затримали групу чоловіків, які переховувалися в лісі поблизу кордону зі Словаччиною, ще одного порушника затримали у пункті пропуску, він надав підроблені документи про непридатність до військової служби.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
"Рух групи невідомих осіб, які намагались незаконно потрапити до Словаччини, зафіксувала фотопастка. Вистежити та зупинити втікачів у лісі за кількасот метрів від кордону допоміг службовий собака.
Одного порушника виявили поблизу українсько-словацького кордону. Він не зміг пояснити мету свого перебування там і зізнався у справжніх намірах. Ще один чоловік у пункті пропуску "Малий Березний" надав підроблені документи про непридатність до військової служби й виключення з військового обліку", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що затриманих притягнуто до відповідальності, повідомлення направлено до Нацполіції.
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треба було Буданову атлістать і сиділи б зараз рядом з Арестовичем
але дивуватись нічому , бо який преЗедент ухилянт , таке і населення ,
на жаль 😡
Кордон охороняють бойові ліліпути?
Не було до нас такого лайна в історії, щоб під час великої війни за виживання країни, еліти не воювали, а крали. Хоч совок, хоч фашизм, хоч демократія - сини начальства йшли на фронт, отримували поранення, гинули. Серед начальства проводились чистки. А тут лайно в кабінетах шукає крайніх, які підуть на м'ясо без зброї та БК, бо провалено дипломатію, виробництво, кадри.