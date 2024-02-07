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Затримано чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Словаччини, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Прикордонники затримали групу чоловіків, які переховувалися в лісі поблизу кордону зі Словаччиною, ще одного порушника затримали у пункті пропуску, він надав підроблені документи про непридатність до військової служби.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"Рух групи невідомих осіб, які намагались незаконно потрапити до Словаччини, зафіксувала фотопастка. Вистежити та зупинити втікачів у лісі за кількасот метрів від кордону допоміг службовий собака.

Одного порушника виявили поблизу українсько-словацького кордону. Він не зміг пояснити мету свого перебування там і зізнався у справжніх намірах. Ще один чоловік у пункті пропуску "Малий Березний" надав підроблені документи про непридатність до військової служби й виключення з військового обліку", - йдеться в повідомленні.

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Затримано порушників кордону

Зазначається, що затриманих притягнуто до відповідальності, повідомлення направлено до Нацполіції.

Затримано порушників кордону

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Затримано порушників кордону
Затримано порушників кордону

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5985) кордон (4767) ухилянти (905)


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Топ коментарі
+7
ідіоти.

треба було Буданову атлістать і сиділи б зараз рядом з Арестовичем
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07.02.2024 15:22
+7
дивує кількість коментарів у підтримку перетворення усіх чоловіків України на рабів зелебанди
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07.02.2024 15:31
+5
ну і нашо переховаватись у лісі біля кордону, де повно прикордонників? У нас шо, лісів інших мало?
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07.02.2024 15:19
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ну і нашо переховаватись у лісі біля кордону, де повно прикордонників? У нас шо, лісів інших мало?
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07.02.2024 15:19 Відповісти
мабуть, це специфіка панкреатиту - тягне сраку на пригоди
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07.02.2024 15:21 Відповісти
ні, це арахаміоз мозку.
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07.02.2024 15:26 Відповісти
з таким діагнозом- точно б пропустили
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07.02.2024 15:29 Відповісти
такий діагноз - це був соціальний ліфт , але вже не пропуск у владу, бо пропуски всі порозбирали і місця зайняті. Це як гра "музикальні стільці" - музика перестала грати, почалась війна, і раптом виявилось, що стільці всі вже зайняті.
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07.02.2024 18:11 Відповісти
ідіоти.

треба було Буданову атлістать і сиділи б зараз рядом з Арестовичем
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07.02.2024 15:22 Відповісти
это прямо как к рабссиян, непригодный к воинской службе, документ есть, но поперся нелегалом... Боялся что на пограничном пропускном пункте выяснится что справка купленная? Аплодирую стоя таким недорашонелегалам.
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07.02.2024 15:25 Відповісти
Я теж не зразу зрозумів зміст статті, і подумав, що чоловік з підробною довідкою поперся через ліс. Але, якщо вчитатися, то він таки намагався просочитися з нею через пункт пропуску. А по довідці видно зразу, що підробка. Зроблена коряво (але в ТЦК теж можуть зробити коряво) і дечого не вистачає.
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07.02.2024 15:36 Відповісти
Да, я тоже недочитал трошки. Этот крендель действительно поперся со справкой на КПП. Это даже интереснее. Погранцам изъятого бабла не хватило, или все-таки на этом КПП служат действительно патриоты?
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07.02.2024 15:42 Відповісти
Все простіше. Людьми там рухає не патріотизм, а страх попастися. Ніхто не пропустить за бабло дядька, який невідомо звідки взявся, з довідкою намальованою студєнтами
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07.02.2024 15:51 Відповісти
Все проще. Есть люди, которым патриотизм приемлем. И они сражаются вплоть до смерти на фронте. А есть еще люди, которые сидя на диване рассуждают о патриотизме. А Вы так и живите со своими страхами, они Вас даже после победы Украины будут Вас пугать. У вас клиника страха. Уверен что в момент ковида с тремя или пятью масками из дома выходили...
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07.02.2024 18:46 Відповісти
Соромно за цих недолугих втікачів і ухилянтів ,
але дивуватись нічому , бо який преЗедент ухилянт , таке і населення ,
на жаль 😡
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07.02.2024 15:30 Відповісти
Точніше, яке населення, такий і президент, бо ці саме 73% його обрали, бо він пообіцяв "просто пєрєстать стрєлять".
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07.02.2024 16:04 Відповісти
Люди займаються виживанням, тут нема нічого соромного.
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07.02.2024 16:07 Відповісти
открыть границы и все, за которых стыдно, уедут. Всё просто.
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07.02.2024 16:36 Відповісти
У гниючій Європі так погано, так погано, але чомусь всі прагнуть саме туди. Для цього ризикують життям, свободою лише б потрапити туди. І чомусь ніхто не переходить кордон із Росією щоб потрапити туди, до Сибіру, квітучий Магадан
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07.02.2024 15:30 Відповісти
дивує кількість коментарів у підтримку перетворення усіх чоловіків України на рабів зелебанди
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07.02.2024 15:31 Відповісти
Це ті що гарантовано на фронт не попадуть
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07.02.2024 16:08 Відповісти
Пом'янемо...
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07.02.2024 15:32 Відповісти
Смішна довідка, зі смішними діагнозами. І відвалив він за це сміття, грубі гроші
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07.02.2024 15:35 Відповісти
Почему не дают выехать? Они бы обязательно вернулись, с остальными украинцами, которые уже выехали.
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07.02.2024 15:38 Відповісти
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07.02.2024 16:19 Відповісти
Передостаннє фото:
Кордон охороняють бойові ліліпути?
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07.02.2024 15:53 Відповісти
Зі слів заробітчан які із Закарпаття виїхали по групі, нелегалів провідники розділяють на дві частини - одну проводять через кордон, другу здають прикордонникам. Таким чином і вовки ситі з преміями і провідники при грошах. І так по колу оскільки бажаючих втекти з неньки хоч греблю гати.
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07.02.2024 16:10 Відповісти
Несправедлива мобілізація та сплеск корупції під час війни робить громадян ворогами назавжди. Ну затримали ви їх і що? Ці люди вже зненавиділи Україну і не бачать себе в ній.

Не було до нас такого лайна в історії, щоб під час великої війни за виживання країни, еліти не воювали, а крали. Хоч совок, хоч фашизм, хоч демократія - сини начальства йшли на фронт, отримували поранення, гинули. Серед начальства проводились чистки. А тут лайно в кабінетах шукає крайніх, які підуть на м'ясо без зброї та БК, бо провалено дипломатію, виробництво, кадри.
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07.02.2024 17:14 Відповісти
Ніхто не буде воювати ,треба вирішувати дипломатичним шляхом,а якщо не можете,то дайте тому хто зможе!
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08.02.2024 12:25 Відповісти
 
 