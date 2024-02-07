Затримано чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Словаччини, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Прикордонники затримали групу чоловіків, які переховувалися в лісі поблизу кордону зі Словаччиною, ще одного порушника затримали у пункті пропуску, він надав підроблені документи про непридатність до військової служби.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"Рух групи невідомих осіб, які намагались незаконно потрапити до Словаччини, зафіксувала фотопастка. Вистежити та зупинити втікачів у лісі за кількасот метрів від кордону допоміг службовий собака.

Одного порушника виявили поблизу українсько-словацького кордону. Він не зміг пояснити мету свого перебування там і зізнався у справжніх намірах. Ще один чоловік у пункті пропуску "Малий Березний" надав підроблені документи про непридатність до військової служби й виключення з військового обліку", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чоловік вчетверте за місяць намагався незаконно перетнути кордон. Його знов затримали. ВIДЕО

Зазначається, що затриманих притягнуто до відповідальності, повідомлення направлено до Нацполіції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Буковині прикордонники з пострілами затримали трьох чоловіків, які планували незаконно дістатися до Румунії



