УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13228 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
4 352 17

Росія вербує найманців у Сирії для війни проти України, - ГУР МО. ВІДЕО+ФОТО

Росія вербує на війну проти України найманців у Сирії. До схеми рекрутингу причетні туристичні фірми. Сирійцям видають російські паспорти за прискореною процедурою впродовж 5 днів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

За даними української розвідки, підготовка відбувається на сирійській території неподалік міста Алеппо та аеродрому Kuweires. Перша партія (близько 1000 найманців) проходить вишкіл з акцентом на ведення бойових дій у міській забудові, зазначає ГУР МО.

Після проходження навчань бойовиків доправлять на авіабазу Хмеймім, а звідти в Росію. Після прибуття їм видають російські паспорти, а потім мобілізують до окупаційної армії.

ГУР опублікувало відео, де сирійцям вручили паспорти РФ, виготовлені за п'ять днів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На окупованій Донеччині помітили завербованих найманців з Малайзії, - Центр нацспротиву

У пресслужбі розвідки зазначають, що рекрутинг до армії сирійців Москва реалізує через туристичні фірми. ГУР пояснює, що спершу найманцям обіцяють роботу охоронців на нафтопереробних об’єктах в Якутії, а потім заманюють на "більш високооплачувану роботу" до Бурятії.

В Улан-Уде паспортизованих найманців чекає мобілізація до 5-ї окремої гвардійської танкової бригади ЗС РФ (в/ч 46108) та подальша участь у бойових діях в Україні.

"Рекрутинг сирійців на війну свідчить про погіршення морально-психологічного стану російських окупаційних військ через масштабні втрати та необхідність їх поповнювати для подальших м’ясних штурмів", - наголошує ГУР МО.

Читайте також: Сирія передасть "Хезболлі" російський ЗРК "Панцир", - CNN

Автор: 

розвідка (3862) Сирія (1860) найманці рф (2053)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
Пох... і мавп повідстрілюємо...
показати весь коментар
07.02.2024 16:01
+5
Колись Україна з Срірії евакуювала українських дружин цих вівцейобов разом з **********, тепер в Україну приїдуть татусі ! Алах їм в сраку !!!
показати весь коментар
07.02.2024 16:20
+5
Правильно,чучмеки,все записывайтесь в росармию и идите воевать.Она вам ведь мир уже принесла.Наверное мало.
показати весь коментар
07.02.2024 16:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Росія вербує найманців у Сирії для війни проти України, - ГУР МО

Точно!
Повне гурмо!
показати весь коментар
07.02.2024 15:58 Відповісти
Пох... і мавп повідстрілюємо...
показати весь коментар
07.02.2024 16:01 Відповісти
Вже купили собі сигарети, телефони.....горілку і пакети
показати весь коментар
07.02.2024 16:03 Відповісти
А чому ми не вербуємо нікого за кордоном? А, це ж красти не можна, от лишенько...
показати весь коментар
07.02.2024 16:04 Відповісти
А навіщо? Є ж безкоштовні
показати весь коментар
07.02.2024 16:15 Відповісти
Бажаючим їхати в Україну ,потрібно якимось способом показувати, який фарш і запіканку з них зроблять українці.
показати весь коментар
07.02.2024 16:11 Відповісти
Для цього потрібно повноцінний англомовний канал на якому "зелені" піаритись не зможуть бо не знають мови...
показати весь коментар
07.02.2024 16:19 Відповісти
Аллах акбар?
- воистину акбар, идиоты
показати весь коментар
07.02.2024 16:16 Відповісти
- Аллах акбар?
- Акбар *******!
показати весь коментар
07.02.2024 16:20 Відповісти
Колись Україна з Срірії евакуювала українських дружин цих вівцейобов разом з **********, тепер в Україну приїдуть татусі ! Алах їм в сраку !!!
показати весь коментар
07.02.2024 16:20 Відповісти
цікаво, а їм показували кадри, як кацапам голови відриває? може, абізяни сирійські думають, що тут тир?
показати весь коментар
07.02.2024 16:37 Відповісти
Гадаю, що їх поставили перед вибором: або "музиканти" у Сирії їм будуть кінцівки ковадлом трощити (безкоштовно), або вони за з/п в долярах будуть воювати в Україні. Третього немає.
показати весь коментар
07.02.2024 16:45 Відповісти
Готують для взяття Харкова, чи просто Авдіївки?
показати весь коментар
07.02.2024 16:40 Відповісти
Правильно,чучмеки,все записывайтесь в росармию и идите воевать.Она вам ведь мир уже принесла.Наверное мало.
показати весь коментар
07.02.2024 16:44 Відповісти
і пакети їм одразу до паспортів надати
показати весь коментар
07.02.2024 17:30 Відповісти
Как сказала крыса Стойкому Оловянному Солдатику - А паспорт у тебя есть?
показати весь коментар
07.02.2024 17:40 Відповісти
Радісні такі, що отримали квиток на утілізацію в Україні!
показати весь коментар
07.02.2024 23:56 Відповісти
 
 