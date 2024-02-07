Росія вербує найманців у Сирії для війни проти України, - ГУР МО. ВІДЕО+ФОТО

Росія вербує на війну проти України найманців у Сирії. До схеми рекрутингу причетні туристичні фірми. Сирійцям видають російські паспорти за прискореною процедурою впродовж 5 днів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

За даними української розвідки, підготовка відбувається на сирійській території неподалік міста Алеппо та аеродрому Kuweires. Перша партія (близько 1000 найманців) проходить вишкіл з акцентом на ведення бойових дій у міській забудові, зазначає ГУР МО.

Після проходження навчань бойовиків доправлять на авіабазу Хмеймім, а звідти в Росію. Після прибуття їм видають російські паспорти, а потім мобілізують до окупаційної армії.

ГУР опублікувало відео, де сирійцям вручили паспорти РФ, виготовлені за п'ять днів.

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У пресслужбі розвідки зазначають, що рекрутинг до армії сирійців Москва реалізує через туристичні фірми. ГУР пояснює, що спершу найманцям обіцяють роботу охоронців на нафтопереробних об’єктах в Якутії, а потім заманюють на "більш високооплачувану роботу" до Бурятії.

В Улан-Уде паспортизованих найманців чекає мобілізація до 5-ї окремої гвардійської танкової бригади ЗС РФ (в/ч 46108) та подальша участь у бойових діях в Україні.

"Рекрутинг сирійців на війну свідчить про погіршення морально-психологічного стану російських окупаційних військ через масштабні втрати та необхідність їх поповнювати для подальших м’ясних штурмів", - наголошує ГУР МО.

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