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Окупанти поцілили дроном в авто на Дніпропетровщині: постраждали дві людини. ФОТОрепортаж

Росіяни вдарили дроном по цивільному авто у Марганецькій громаді в Дніпропетровській області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"У Марганецькій громаді ворожий дрон поцілив в авто. Постраждали двоє людей. 60-річна жінка та 38-річний чоловік. На щастя, їхньому життю нічого не загрожує", - йдеться в повідомленні.

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Росіяни вдарили дроном по авто із цивільними
Росіяни вдарили дроном по авто із цивільними
Росіяни вдарили дроном по авто із цивільними

Автор: 

обстріл (28472) Дніпропетровська область (3721)


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Розкрито характеристики російської РЕБ, яка може знищити будь-який дрон
https://noworries.news/rozkryto-harakterystyky-rosijskoyi-reb-yaka-mozhe-znyshhyty-bud-yakyj-dron/
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07.02.2024 15:47 Відповісти
 
 