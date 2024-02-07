Окупанти поцілили дроном в авто на Дніпропетровщині: постраждали дві людини. ФОТОрепортаж
Росіяни вдарили дроном по цивільному авто у Марганецькій громаді в Дніпропетровській області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"У Марганецькій громаді ворожий дрон поцілив в авто. Постраждали двоє людей. 60-річна жінка та 38-річний чоловік. На щастя, їхньому життю нічого не загрожує", - йдеться в повідомленні.
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https://noworries.news/rozkryto-harakterystyky-rosijskoyi-reb-yaka-mozhe-znyshhyty-bud-yakyj-dron/