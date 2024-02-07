СБУ ліквідувала ще п’ять "схем для ухилянтів": серед затриманих - чинний депутат з Прикарпаття та посадовець Служби судової охорони. ФОТОрепортаж

Служба безпеки заблокувала ще п’ять схем ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. У результаті комплексних заходів у різних регіонах України затримано організаторів оборудок. Серед фігурантів - чинний депутат Калуської районної ради та посадовець Служби судової охорони.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що організатори за гроші пропонували військовозобов’язаним уникнути призову та організувати втечу за кордон на підставі підроблених документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Вартість таких "послуг" ділки оцінювали до 10 тис. доларів, залежно від терміновості та способу нелегального виїзду.

Прикарпаття

Військові контррозвідники СБУ затримали "на гарячому" депутата Калуської районної ради, який продавав фіктивні меддовідки про тимчасову непридатність до служби за станом здоров’я.

Фігурант особисто отримував гроші за готовий пакет підроблених документів.

До незаконної діяльності він залучив свого знайомого, який підшукував ухилянтів, вів з ними "перемовини" та одержував від них "завдаток".

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Кропивницький

СБУ та ДБР затримали посадовця Служби судової охорони, який пропонував військовозобов’язаним свій спосіб ухилення від призову.

За різні суми хабарів він обіцяв призовникам працевлаштування у складі судового відомства для отримання "броні" від мобілізації до лав ЗСУ.

Львівська область

СБУ ліквідували ще один канал втечі ухилянтів до Євросоюзу. До організації злочину причетний очільник місцевого благодійного фонду, який оформлював ухилянтів як водіїв гуманітарних перевезень.

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Черкаси

Правоохоронці затримали представника місцевого громадського об’єднання з охорони громадського порядку, який торгував фіктивними меддовідками про "погане" здоров’я.

Отриману підробку ухилянти подавали до військово-лікарської комісії для подальшого "списання" з військового обліку.

Хмельницька область

СБУ затримала місцевого жителя, який за гроші переправляв призовників до сусідньої країни поза пунктами пропуску.

З початку ділок підвозив ухилянтів до кордону на власному авто, а потім показував їм обхідні "маршрути" лісовими стежками.

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Що загрожує фігурантам

За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

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