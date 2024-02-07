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СБУ ліквідувала ще п’ять "схем для ухилянтів": серед затриманих - чинний депутат з Прикарпаття та посадовець Служби судової охорони. ФОТОрепортаж

Служба безпеки заблокувала ще п’ять схем ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. У результаті комплексних заходів у різних регіонах України затримано організаторів оборудок. Серед фігурантів - чинний депутат Калуської районної ради та посадовець Служби судової охорони.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що організатори за гроші пропонували військовозобов’язаним уникнути призову та організувати втечу за кордон на підставі підроблених документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Вартість таких "послуг" ділки оцінювали до 10 тис. доларів, залежно від терміновості та способу нелегального виїзду.

Прикарпаття

Військові контррозвідники СБУ затримали "на гарячому" депутата Калуської районної ради, який продавав фіктивні меддовідки про тимчасову непридатність до служби за станом здоров’я.

Фігурант особисто отримував гроші за готовий пакет підроблених документів.

До незаконної діяльності він залучив свого знайомого, який підшукував ухилянтів, вів з ними "перемовини" та одержував від них "завдаток".

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Кропивницький

СБУ та ДБР затримали посадовця Служби судової охорони, який пропонував військовозобов’язаним свій спосіб ухилення від призову.

За різні суми хабарів він обіцяв призовникам працевлаштування у складі судового відомства для отримання "броні" від мобілізації до лав ЗСУ.

Львівська область

СБУ ліквідували ще один канал втечі ухилянтів до Євросоюзу. До організації злочину причетний очільник місцевого благодійного фонду, який оформлював ухилянтів як водіїв гуманітарних перевезень.

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Черкаси

Правоохоронці затримали представника місцевого громадського об’єднання з охорони громадського порядку, який торгував фіктивними меддовідками про "погане" здоров’я.

Отриману підробку ухилянти подавали до військово-лікарської комісії для подальшого "списання" з військового обліку.

Хмельницька область

СБУ затримала місцевого жителя, який за гроші переправляв призовників до сусідньої країни поза пунктами пропуску.

З початку ділок підвозив ухилянтів до кордону на власному авто, а потім показував їм обхідні "маршрути" лісовими стежками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ ліквідувала ще 4 "схеми для ухилянтів": серед клієнтів - клірик УПЦ (МП). ФОТОрепортаж

Що загрожує фігурантам

За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Також читайте: Ліквідовано 5 нових "схем для ухилянтів": вартість "послуг" сягала $10 тис., - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ заблокувала 5 нових "схем для ухилянтів"
СБУ заблокувала 5 нових "схем для ухилянтів"
СБУ заблокувала 5 нових "схем для ухилянтів"
СБУ заблокувала 5 нових "схем для ухилянтів"

Автор: 

СБУ (12818) ухилянти (905)


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Топ коментарі
+4
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07.02.2024 16:19
+2
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07.02.2024 16:07
+2
Тим часом кацапські стратегічні літуни спокійно собі і далі обстрілюють Україну. Але для СБУ ухилянти, мабуть, становлять більшу небезпеку для країни...
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07.02.2024 17:01
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І знов, розбігаються лише мажори..після Перемоги, Революція Справедливості...
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07.02.2024 16:03 Відповісти
краще б ви пять кацапів ліквідували .
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07.02.2024 16:06 Відповісти
Щоб ліквідувати пять кацапів потрібно призвати одного українця, який за даними західної розвідки приносить ворогу втрати у 5-7 разів більші ніж наші
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07.02.2024 16:43 Відповісти
як я бачу професіонали з СБУ і ДБР можуть не тільки ліквідувати 50-70 кацапів кожен , а ще й язика привести .
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07.02.2024 17:16 Відповісти
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07.02.2024 16:07 Відповісти
Коли президентський термін Зе закінчиться, він автоматично стане ухилянтом?
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07.02.2024 16:11 Відповісти
нет , до инаугурации нового президента он будет считается легитимным президентом
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07.02.2024 16:33 Відповісти
Може СБУ пора заняться агентами раши, котрі ********** Україну зсередини .
ОСЬ НАПРИКЛАД ЗАКОН ПРО ВБИВСТВО ВІЙСЬКОВИХ- може думаете, що це Бездумна сама закон вигадала ? НЕЕТЬ. Закон передали із раши - ціль « вбивство радянськими офіцерами ( що досі у ВСУ) та знищення націоналистів . ЧОМУ СЬУ ДОСІ НЕ АРЕШТУВАЛА БЕЗМОЗГЛУ?
«ФЕДІЕНКО - Співавтор скандального законопроєкту №7351 який надавав право самостійно убивати військовослужбовців командуванням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ЗСУ за невиконання наказів без будь-яких доведених обставин, таким чином, оцінений у ЗМІ як спроба відновити https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0 смертну кару в Україні.

Авторами закону також виступили депутати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83 «Слуги народу» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Безугла М.В. , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%83_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Мазурашу Г.Г. . За інформацією видання «Лівий Берег», (повна картка законопроєкту стала недоступна після відкликання, а авторський колектив "змінився" 24 травня без пояснення причин) співініціаторами виступили інші представники партії Слуги народу - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Аліксійчук О. В. , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Бакумов О.С. , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Гривко С.Д. , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Третьякова Г.М. , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%86%D0%B5%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Войцехівський В.О»
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07.02.2024 16:14 Відповісти
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07.02.2024 16:19 Відповісти
Мордор впевнений що прийшов "по своє" по східній межі Житомирщини та Вінничини.
Відкрийте кордони - і ви побачите чого насправді варта
"система державної влади України" і скільки тої України насправді.
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07.02.2024 16:23 Відповісти
Ну ясно ж. Ухилянтів має право переправляти за кордон тільки СБУ. Іншим - зась.
А то шо ж - бабло повз карман?
Цікаво, країна взнає колись - скільки ухилянтів само СБУ переправило?
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07.02.2024 16:24 Відповісти
СБУ, ліквідуйте одного гундосика, й одразу зникнуть 80% проблем
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07.02.2024 16:34 Відповісти
Як казав Черчіль - якщо діти чиновників не воюють, то це не війна а бізнес. І скажіть що це не так
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07.02.2024 16:35 Відповісти
Тим часом кацапські стратегічні літуни спокійно собі і далі обстрілюють Україну. Але для СБУ ухилянти, мабуть, становлять більшу небезпеку для країни...
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07.02.2024 17:01 Відповісти
'За майже два роки великої війни судова система винесла 80 вироків відносно сотні організаторів схем з переправлення ухилянтів за кордон. Лише кожна десята справа завершилася для обвинувачених позбавленням волі.'
Прокурори і судді непогано заробляють на так званих' благодійних' організаціях і' перевізниках'. Чергова показуха, як і боротьба з корупцією. Все для галочки. Коли буде по іншому?
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07.02.2024 17:02 Відповісти
Приклад, як використовують «заброньовані» свої посади… для збагачення …
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07.02.2024 19:39 Відповісти
Мало подробиць...
Приховані камери в саунах встановлювали?
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07.02.2024 19:44 Відповісти
 
 