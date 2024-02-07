СБУ ліквідувала ще п’ять "схем для ухилянтів": серед затриманих - чинний депутат з Прикарпаття та посадовець Служби судової охорони. ФОТОрепортаж
Служба безпеки заблокувала ще п’ять схем ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. У результаті комплексних заходів у різних регіонах України затримано організаторів оборудок. Серед фігурантів - чинний депутат Калуської районної ради та посадовець Служби судової охорони.
Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що організатори за гроші пропонували військовозобов’язаним уникнути призову та організувати втечу за кордон на підставі підроблених документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів.
Вартість таких "послуг" ділки оцінювали до 10 тис. доларів, залежно від терміновості та способу нелегального виїзду.
Прикарпаття
Військові контррозвідники СБУ затримали "на гарячому" депутата Калуської районної ради, який продавав фіктивні меддовідки про тимчасову непридатність до служби за станом здоров’я.
Фігурант особисто отримував гроші за готовий пакет підроблених документів.
До незаконної діяльності він залучив свого знайомого, який підшукував ухилянтів, вів з ними "перемовини" та одержував від них "завдаток".
Кропивницький
СБУ та ДБР затримали посадовця Служби судової охорони, який пропонував військовозобов’язаним свій спосіб ухилення від призову.
За різні суми хабарів він обіцяв призовникам працевлаштування у складі судового відомства для отримання "броні" від мобілізації до лав ЗСУ.
Львівська область
СБУ ліквідували ще один канал втечі ухилянтів до Євросоюзу. До організації злочину причетний очільник місцевого благодійного фонду, який оформлював ухилянтів як водіїв гуманітарних перевезень.
Черкаси
Правоохоронці затримали представника місцевого громадського об’єднання з охорони громадського порядку, який торгував фіктивними меддовідками про "погане" здоров’я.
Отриману підробку ухилянти подавали до військово-лікарської комісії для подальшого "списання" з військового обліку.
Хмельницька область
СБУ затримала місцевого жителя, який за гроші переправляв призовників до сусідньої країни поза пунктами пропуску.
З початку ділок підвозив ухилянтів до кордону на власному авто, а потім показував їм обхідні "маршрути" лісовими стежками.
Що загрожує фігурантам
За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.
Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
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ОСЬ НАПРИКЛАД ЗАКОН ПРО ВБИВСТВО ВІЙСЬКОВИХ- може думаете, що це Бездумна сама закон вигадала ? НЕЕТЬ. Закон передали із раши - ціль « вбивство радянськими офіцерами ( що досі у ВСУ) та знищення націоналистів . ЧОМУ СЬУ ДОСІ НЕ АРЕШТУВАЛА БЕЗМОЗГЛУ?
«ФЕДІЕНКО - Співавтор скандального законопроєкту №7351 який надавав право самостійно убивати військовослужбовців командуванням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ЗСУ за невиконання наказів без будь-яких доведених обставин, таким чином, оцінений у ЗМІ як спроба відновити https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0 смертну кару в Україні.
Авторами закону також виступили депутати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83 «Слуги народу» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Безугла М.В. , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%83_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Мазурашу Г.Г. . За інформацією видання «Лівий Берег», (повна картка законопроєкту стала недоступна після відкликання, а авторський колектив "змінився" 24 травня без пояснення причин) співініціаторами виступили інші представники партії Слуги народу - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Аліксійчук О. В. , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Бакумов О.С. , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Гривко С.Д. , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Третьякова Г.М. , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%86%D0%B5%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Войцехівський В.О»
Відкрийте кордони - і ви побачите чого насправді варта
"система державної влади України" і скільки тої України насправді.
А то шо ж - бабло повз карман?
Цікаво, країна взнає колись - скільки ухилянтів само СБУ переправило?
Прокурори і судді непогано заробляють на так званих' благодійних' організаціях і' перевізниках'. Чергова показуха, як і боротьба з корупцією. Все для галочки. Коли буде по іншому?
Приховані камери в саунах встановлювали?