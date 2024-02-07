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Новини Фото Війна
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На фронті надзвичайно важка ситуація. Воїнам потрібні квадрокоптери, тепловізори та генератори, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Українським захисникам, які ведуть бої на фронті, потрібна допомога із придбанням квадрокоптерів, зарадних станцій, тепловізорів, генераторів та приладів нічного бачення.

Про це повідомила у Facebook волонтерка Наталія Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.

"Люди, на фронті зараз надзвичайно важка ситуація !!! Тривають кровопролитні бої, кожного дня ЗСУ відбивають сотні атак ворога, зараз на фронті адіще!! Ми просимо всіх допомагати фронту, потреб ну дуже багато!!! 5-20-100 грн, хто як може. В прифронтовий шпиталь дуже потрібні апарати АЗФ, які рятують ноги та руки бійцям, не вистачає, бо поранених дуже багато. Рахунок на 150 т грн. Бійці дуже просять квадрокоптери !! Також дуже потрібні зарядні станції, тепловізори, турнікети, генератори, прилади нічного бачення", - зазначила вона.

За два тижні Юсупова оплатила та відправила:

  • Два квадрокоптери Мавік 3 про - 158 тис. грн по 79 тис. грн і один рахунок мавік 3 про - 83 тис. грн;
  • пʼять генераторів - 80 тис. грн та 20 тис. грн;
  • протимінні чоботи - 49 200 грн;
  • зарядні станції, павербанки - 49 100 грн та ще дві великі станції - 50 тис грн;
  • 200 шт термоковдр -10 187 грн;
  • прилад нічного бачення - 13 500 грн;
  • бронекостюми - 64 350 грн;
  • 20 рюкзаків - 7 000 грн.

Реквізити для допомоги:

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390 Юсупова Наталія Августа

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог наступає по всій лінії фронту, багато поранених. Воїнам потрібні дрони, генератори та грілки, - волонтерка Юсупова

Допомога воїнам
Допомога воїнам
Допомога воїнам
Допомога воїнам
Допомога воїнам
Допомога воїнам
Допомога воїнам
Допомога воїнам
Допомога воїнам
Допомога воїнам
Допомога воїнам
Допомога воїнам
Допомога воїнам
Допомога воїнам
Допомога воїнам
Допомога воїнам
Допомога воїнам
Допомога воїнам
Допомога воїнам
Допомога воїнам
Допомога воїнам
Допомога воїнам
Допомога воїнам
Допомога воїнам
Допомога воїнам
Допомога воїнам
Допомога воїнам
Допомога воїнам

Автор: 

допомога (8345) волонтери (1333) Юсупова Наталія (195)


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Топ коментарі
+15
Да, Кабаева - хорошая аферистка, зачетно вашего Пукина охомутала...
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07.02.2024 16:27
+14
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07.02.2024 20:06
+11
Чому до влади не звертаються?
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07.02.2024 16:24
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Хорошая аферистка
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07.02.2024 16:21 Відповісти
Да, Кабаева - хорошая аферистка, зачетно вашего Пукина охомутала...
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07.02.2024 16:27 Відповісти
Умеров! Де це все?
Чому ти цього НЕ забезпечуешь?!

Як піаритися так ти перший. А як відповідати про погану поставку доя ЗСУ , так тебе нема!

Він е Резніков 2.0.
Такий де прохфесіонал, тільки $ мульті міліонер.
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07.02.2024 17:50 Відповісти
Зараз борці за справедливу мобілізацію, зарплатники конвертники і шабашники бистренько скинуться і все буде. Бо донати ж вони для всіх, як і мобілізація. Чи все таки "донати для багатих"?
П.С. Закинув 5к грн. Як завжди...
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07.02.2024 16:24 Відповісти
Звичайно ж це був сарказм. Буде чергове виття і тикання пальцями на владу. Борцуни домашні за справедливість.
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07.02.2024 16:27 Відповісти
та яке тикання на владу ?

влада свята !!!!

і Лисий з Кварталу - пророк цієї влади.

От повісив вдома його портрет, дивлюсь в ці чесні очі і вірю.

Вірю настільки, шо аж хочеться своє єдине життя віддати.
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07.02.2024 16:37 Відповісти
Якби влада була свята то донати були б не потрібні. Смішно як ви своїми клювами киваєте в коментах в різні сторони не зробивши за 2 роки тупо ніфіга. Не кажучи вже про 10 років. Звичайно ж ваше нікчемне життя, яке нікому не принесло користі в цій війні, надзвичайно важливіше ніж життя будь якого воїна з фронту чи волонтера, який за 10 років міг би вже мільйонером бути, а живе по потребах.
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07.02.2024 16:42 Відповісти
моє нікчемне життя не хотіло взагалі цієї війни, але мудрий нарід вибрав цю війну
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07.02.2024 16:44 Відповісти
Мудрий нарід більше всих виє про "війну для бідних" і менше всих допомагає... Деякі навіть на роботу не ходять ховаються. На перекур під підїзд і два метра до машини посмикать за дверцята. А жінка хай батрачить. Зате на цензорі ОГОГО які герої кивальщики на всих крім себе.
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07.02.2024 16:50 Відповісти
Можливо б влада рухалась,а не витягувала за рахунок волонтерів, крадучи гроші. Я аж офігів був, коли друг з ТРО, сказав ми взагалі нічого не потребуєм від влади, лиш зброю і БК, бо всі продукти і шмот нам волонтери возять. Але ж на їхній батальйон списують кошти і крадуть.
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07.02.2024 17:27 Відповісти
Можливо, але про це треба було думати в 2019 а не зараз. Зараз оцей вереск війську не допоможе ніяк. Якщо зараз допомога людей зупинеться то ми всі на фронті будемо дуже швидко. Голі і босі. А влада як крала так і продовжить. Я ось про що.
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07.02.2024 17:38 Відповісти
Чому до влади не звертаються?
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07.02.2024 16:24 Відповісти
краще до прикордонників які стоять на західних та південних кордонах
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07.02.2024 16:29 Відповісти
Влада краде. Їй на війну байдуже.
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07.02.2024 17:31 Відповісти
Єдина ремарка. Чому теплаків у населення(мисливців) стало в рази більше...Дивно
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07.02.2024 16:26 Відповісти
+
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07.02.2024 16:30 Відповісти
Мо Jerry Heil та alyona alyona чим допоможуть?
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07.02.2024 16:33 Відповісти
Мо ви б хочь трохи поцікавились і дізналися що ці дві особи постійно допомагають? На відміну від вас звиздунів
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07.02.2024 16:39 Відповісти
Я бачу ви знаєте, чим саме допомагають. Ну то я й кажу, мо вони чим допоможуть?
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07.02.2024 16:50 Відповісти
+
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07.02.2024 16:44 Відповісти
З фонду Євробачення мабуть кошти надійдуть так?
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07.02.2024 16:46 Відповісти
Я теж проти участі у Євробаченні. Дівчата класні, але це блюзнірство брати участь у шоу і витрачати купу бабла, коли гроші так потрібні ЗСУ. І як ми виглядаємо перед партнерами, ***** за їхні гроші беремо участь в розважальному шоу
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07.02.2024 17:03 Відповісти
Скоро весна, бруківку класти треба з відкатам, які дрони, які генератори... не на часі(((
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07.02.2024 17:03 Відповісти
+
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07.02.2024 18:10 Відповісти
Сегодня своему земляку на ночник деньги перевел и вообще стараюсь переводить деньги своим и к сожалению местная лента ФБ забита их просьбами.
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07.02.2024 20:04 Відповісти
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07.02.2024 20:06 Відповісти
Умеров з Шмигалем та Данилов, дивно мовчать, витріщивши очи…
Вони ж, до забезпечення Захисників України під час московської війни, жодного відношення не мають!!
Ці, усі питання, до Західних Партнерів…
Резніков з бакановим, можуть підтвердити ..
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07.02.2024 20:11 Відповісти
Замість млн дронів і воєнних заводів під час війни запустили одну чи дві Альони-Альони на Євробачення, бо "Какая разница" аби щось запустити!
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07.02.2024 20:12 Відповісти
А Зе.на евробаченни тоже выступит,пианино там есть?
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07.02.2024 20:52 Відповісти
11 млн. грн. витратили на Євро - 24. То це як ? А Наталія Юсупова має бути в штаті Міноборони на посаді заступника / радника і забезпечення армії кардинально покращиться.
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07.02.2024 20:54 Відповісти
Ось Борель казав що за два роки ес дало 78млрд.є...яких вам ще ..
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07.02.2024 20:54 Відповісти
+
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07.02.2024 23:09 Відповісти
 
 