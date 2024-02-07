На фронті надзвичайно важка ситуація. Воїнам потрібні квадрокоптери, тепловізори та генератори, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж
Українським захисникам, які ведуть бої на фронті, потрібна допомога із придбанням квадрокоптерів, зарадних станцій, тепловізорів, генераторів та приладів нічного бачення.
Про це повідомила у Facebook волонтерка Наталія Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.
"Люди, на фронті зараз надзвичайно важка ситуація !!! Тривають кровопролитні бої, кожного дня ЗСУ відбивають сотні атак ворога, зараз на фронті адіще!! Ми просимо всіх допомагати фронту, потреб ну дуже багато!!! 5-20-100 грн, хто як може. В прифронтовий шпиталь дуже потрібні апарати АЗФ, які рятують ноги та руки бійцям, не вистачає, бо поранених дуже багато. Рахунок на 150 т грн. Бійці дуже просять квадрокоптери !! Також дуже потрібні зарядні станції, тепловізори, турнікети, генератори, прилади нічного бачення", - зазначила вона.
За два тижні Юсупова оплатила та відправила:
- Два квадрокоптери Мавік 3 про - 158 тис. грн по 79 тис. грн і один рахунок мавік 3 про - 83 тис. грн;
- пʼять генераторів - 80 тис. грн та 20 тис. грн;
- протимінні чоботи - 49 200 грн;
- зарядні станції, павербанки - 49 100 грн та ще дві великі станції - 50 тис грн;
- 200 шт термоковдр -10 187 грн;
- прилад нічного бачення - 13 500 грн;
- бронекостюми - 64 350 грн;
- 20 рюкзаків - 7 000 грн.
Реквізити для допомоги:
PayPal - [email protected]
Приват - 5168752017223390 Юсупова Наталія Августа
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
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Чому ти цього НЕ забезпечуешь?!
Як піаритися так ти перший. А як відповідати про погану поставку доя ЗСУ , так тебе нема!
Він е Резніков 2.0.
Такий де прохфесіонал, тільки $ мульті міліонер.
П.С. Закинув 5к грн. Як завжди...
влада свята !!!!
і Лисий з Кварталу - пророк цієї влади.
От повісив вдома його портрет, дивлюсь в ці чесні очі і вірю.
Вірю настільки, шо аж хочеться своє єдине життя віддати.
Вони ж, до забезпечення Захисників України під час московської війни, жодного відношення не мають!!
Ці, усі питання, до Західних Партнерів…
Резніков з бакановим, можуть підтвердити ..