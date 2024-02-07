На фронті надзвичайно важка ситуація. Воїнам потрібні квадрокоптери, тепловізори та генератори, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Українським захисникам, які ведуть бої на фронті, потрібна допомога із придбанням квадрокоптерів, зарадних станцій, тепловізорів, генераторів та приладів нічного бачення.

Про це повідомила у Facebook волонтерка Наталія Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.

"Люди, на фронті зараз надзвичайно важка ситуація !!! Тривають кровопролитні бої, кожного дня ЗСУ відбивають сотні атак ворога, зараз на фронті адіще!! Ми просимо всіх допомагати фронту, потреб ну дуже багато!!! 5-20-100 грн, хто як може. В прифронтовий шпиталь дуже потрібні апарати АЗФ, які рятують ноги та руки бійцям, не вистачає, бо поранених дуже багато. Рахунок на 150 т грн. Бійці дуже просять квадрокоптери !! Також дуже потрібні зарядні станції, тепловізори, турнікети, генератори, прилади нічного бачення", - зазначила вона.

За два тижні Юсупова оплатила та відправила:

Два квадрокоптери Мавік 3 про - 158 тис. грн по 79 тис. грн і один рахунок мавік 3 про - 83 тис. грн;

пʼять генераторів - 80 тис. грн та 20 тис. грн;



протимінні чоботи - 49 200 грн;



зарядні станції, павербанки - 49 100 грн та ще дві великі станції - 50 тис грн;

200 шт термоковдр -10 187 грн;

прилад нічного бачення - 13 500 грн;

бронекостюми - 64 350 грн;

20 рюкзаків - 7 000 грн.

Реквізити для допомоги:

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390 Юсупова Наталія Августа

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142



Посилання на Банку



https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог наступає по всій лінії фронту, багато поранених. Воїнам потрібні дрони, генератори та грілки, - волонтерка Юсупова























































