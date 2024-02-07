Лікар ВЛК на Хмельниччині вимагав 5 тис. дол. хабаря у хворого військового за підтвердження діагнозу, - прокуратура. ФОТО
Правоохоронці затримали на хабарі члена гарнізонної госпітальної військово-лікарської комісії у Хмельницькій області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.
За даними слідства, медик вимагав 5 000 доларів у хворого військовослужбовця за визнання його військово-лікарською комісією непридатним до служби з виключенням з військового обліку та звільненням із лав Збройних Сил України. При цьому лікар достовірно знав, що у військового наявне медичне захворювання, яке є підставою для визнання його непридатним. Зловмисник зобов’язувався оформити відповідні медичні довідки, а також вплинути на колег задля прийняття ними позитивного рішення.
Затримали лікаря у військовому госпіталі на Хмельниччині під час отримання другої частини хабаря у розмірі 1800 доларів. Першу частину він отримав як аванс напередодні.
Наразі йому обрано запобіжний захід та відсторонено від посади. Прокуратура повідомила хабарнику про підозру ч.3 ст.369-2 КК України.
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Ну если у человека есть все документы, то нахрена ему ещё и платить. Если реально там болезнь, то он может оспорить решение местного тцк в областном. И сейчас много адвокатов гоняются за подобными делами чтоб имидж себе набить.
Влкшник реально тупой
Все від самого початку було "заточено", щоби "збивати бабло". А потім "дивуються", що люди чимось "незадоволені". От які "погані", "не патріоти". Не хочуть працювати на кишеню пристосуванців, злочинців і мародерів, які ховаються за військовою формою, та їхніх хазяїв - "зеленої шобли".
Мене вони чомусь посилали не в інститут ортопедії до фахових спеціалістів, а у звичайну лікарню...
В 26 не было снимков для рентгена, пришлось в 4 неотложку ехать. В Областной травме на 602микрорайоне послали нах - только военные.
Ну ещё из Сететенко на Пушкинской справка есть
Потребує щільної роботи з Українцями…, хіба-що оте, прикре самогубство як у ригоАНАЛІВ…