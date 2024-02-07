Лікар ВЛК на Хмельниччині вимагав 5 тис. дол. хабаря у хворого військового за підтвердження діагнозу, - прокуратура. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі члена гарнізонної госпітальної військово-лікарської комісії у Хмельницькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, медик вимагав 5 000 доларів у хворого військовослужбовця за визнання його військово-лікарською комісією непридатним до служби з виключенням з військового обліку та звільненням із лав Збройних Сил України. При цьому лікар достовірно знав, що у військового наявне медичне захворювання, яке є підставою для визнання його непридатним. Зловмисник зобов’язувався оформити відповідні медичні довідки, а також вплинути на колег задля прийняття ними позитивного рішення.

Затримали лікаря у військовому госпіталі на Хмельниччині під час отримання другої частини хабаря у розмірі 1800 доларів. Першу частину він отримав як аванс напередодні.

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Наразі йому обрано запобіжний захід та відсторонено від посади. Прокуратура повідомила хабарнику про підозру ч.3 ст.369-2 КК України.