В Космачі на Франківщині сотня людей перекрила дорогу і напала на жінку з дитиною. Постраждалу називали "наводчицею воєнкому". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Космачі Косівського району Івано-Франківської області близько 100 людей перекрили дорогу та завдали травм жінці з дитиною. Також у сутичках постраждала одна з нападниць.
Про інцидент повідомили у фейсбуці Поліції Івано-Франківської області, передає Цензор.НЕТ.
"6 лютого на лінію 102 надійшло повідомлення про конфлікт за участі місцевих мешканців в селі Космач. На місце негайно виїхали керівництво обласної, районної поліції та слідчо-оперативна група", - пишуть в поліції.
За інформацією правоохоронців, мешканці отримали неправдиву інформацію, яка була розповсюджена по локальних групах у соціальній мережі. Близько сотні людей самовільно перекрили місцеву дорогу та не пропускали транспортні засоби.
Повідомляється, що між громадянами відбулись сутички, в яких постраждала неповнолітня та дві жінки. Вони були доставлені до місцевої лікарні.
Поліцейські провели з мешканцями роз’яснювальні бесіди та невдовзі люди розійшлись.
Наразі поліція очікує на результати експертиз від медиків, після чого буде вирішене питання щодо надання правової кваліфікації події.
Постраждала Іванна Ванджурак розповіла про інцидент у своєму фейсбуці.
За її словами, вона їхала у відділення "Нової пошти" в Космач. З нею в машині перебувала шестирічна донька. У центрі, біля заправки, її зупинив натовп розлючених жінок. Вона зазначила, що деякі особи були в стані алкогольного сп'яніння. У них в руках були палиці, бити і різні металеві речі.
Як розповіла Ванджурак, жінки спитали її, хто вона така, куди їде і "чого ти приїхала до нас в село?". Жінка пояснила, що їде з дитиною на пошту, і що є місцевою, із сусіднього села. Люди з "наїздом" сказали, щоб Іванна показала свій телефон, чи їх там не знімала. Потерпіла все показала і її відпустили.
На зворотній дорозі натовп знову зупинив машинну Іванни. Ванджурак побачила, як люди просто ідуть на її машину. Вона встигла замкнути двері і відчинити вікно. Декілька осіб почали її знову питати, хто вона така.
"Назвали мене "наводчицею воєнкому". Думали, що я "здаю" їхніх чоловіків", - розповіла жінка.
Будь ласка, зачекайте...
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То пора в ЕС.
Бо якщо влада вчиняє до людей беззаконня, то і люди будуть відповідати тим же щодо представників влади.
Конечно законно,для этого и существует граница,это не проходной двор.
Если мне срут ежедневно под дверь и говорят,что гафно случайно само под дверь попадает-то я прийму меры.Ездь через Словакию,Румынию,Венгрию и там сри.
1. Блокування абсолютно незаконне. Для вирішення питань законним способом існують суди.
2. Саме так, "срут под дверь", куйло виправдовує агресію проти нашої країни.
Если он не в розыске,то в чём его преступление?Кто такой корупционер,почему он в розыске?
Стадо колгоспного бидла .
Зупиняють навіть рейсові міжміські автобуси .
Вимагають виходити з автобуса всім чоловікам у віці від 18 до 60 років.
У кого є бронь та документи в порядку, тих відпускають назад в автобус.
Решта пакують.
А люди зранку їдуть на роботу у Франківськ.
Они могут попросить выйти,но не имеют право вытягивать с автобуса.
У них сьодні подвійна радість - приїхав Трампа посланець, просить у плєшивого миру і "валнєнія на Украінє".
Пабєда блізка кароч...
Від леґенд до правди. XXIX-ХL.
https://zbruc.eu/taxonomy/term/35336 Лонгин Цегельський
https://zbruc.eu/node/85039
Від леґенд до правди. XXIX-ХL.
https://zbruc.eu/taxonomy/term/35336 Лонгин Цегельський
https://zbruc.eu/node/85039
На конференції поляки заявили, що ЗУНР - це комуністи, тому ніякої держави "зунрівським більшовикам"
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Західноукраїнська Народна Республіка [https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%87&veaction=edit§ion=12 ред.
На відміну від більшости міст та містечок Галичини, де українці взяли владу до рук 1 листопада 1918 року, поляки утримували владу у місті до 2 листопада. Українці опанували містом після прибуття до нього військових частин. На жаль, не удалось уникнути при цьому кровопролиття.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%87#cite_note-22 [22]
14 - 15 квітня 1919 р. в місті вибухнуло повстання, очолюване революційним комітетом, керівне ядро якого становили комуністи (члени КП Східної Галичини) В.Коцко, Г.Михаць, І.Кушнір. Робітники, повсталі міліціонери захопили центр міста, вокзал, пошту, приміщення суду, тюрму. Увечері об'єднана робітничо-селянська рада була проголошена органом державної влади (керівництво - 5 осіб). Було надіслано привітання Радянським урядам України, Угорщини. 15 квітня частини УГА обеззброїли повстанців, проводирів було заарештовано. 8 - 10 травня у місті відбулось виїзне засідання уряду ЗУНР з участю військового командування. Дрогобицький бунт вписувався у геополітичні плани Москви щодо створення більшовицького містка до Угорщини і Баварії.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%87#cite_note-23 [23]
Василь Федорович Коцко (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C квітень https://uk.wikipedia.org/wiki/1873 1873 , с. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8_(%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%87) Млинки Шкільні , нині у складі м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%87 Дрогобича Львівської обл. - https://uk.wikipedia.org/wiki/26_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 26 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1942 1942 ) - діяч комуністичного руху в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Західній Україні . У радянський час на його честь була названа https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1 вулиця у Львові .
Народився в селянській сім'ї. З 1888 року провадив ідеологічну роботу, переважно в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%87 Дрогобичі і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2 Бориславі . Брав участь у діяльності комуністів на Полтавщині. Член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 КПЗУ з 1918. Один із керівників https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82 Дрогобицького збройного заколоту 1919 проти влади https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 ЗУНР , який розпочала місцева міліція, що перебувала під впливом «червоних» ідей. Він тривав два дні (14-15 квітня) і був швидко придушенийhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] .
У 1918-1921 - член Дрогобицького повітового та окружного комітетів, з 1921 - ЦК https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Компартії Східної Галичини .
Всіх державних чиновників і їх дітей на передову!
https://www.volynnews.com/news/all/na-volyni-ttsk-i-politsiia-zakuvaly-v-kaydanky-i-zatrymaly-batka-******-iakyy-zaraz-na-peredoviy-video/ НА ВОЛИНІ ТЦК І ПОЛІЦІЯ ЗАКУВАЛИ В КАЙДАНКИ І ЗАТРИМАЛИ БАТЬКА ВОЇНА, ЯКИЙ ЗАРАЗ НА ПЕРЕДОВІЙ.
Не знаю чи виновата ця жінка, але симптом сам по собі вже рухається впевнено до громадянської війни.
До речі пʼяним можна назвати любого , а докази де
- ми, дибіли, нє етага хатєлі..
і гдє шашликі для Великага асфальта?
- нє для того мама бородату квіточку ростила..
Я знаю, що цей покидьок, коли настане, не дай Боже, швах, втіче кудись на Захід. А от тим, що дуже переймалися своїми правами, кацапи покажуть ...как_родіну_любіЦь...
https://www.facebook.com/rex.prozapas/posts/7230141120405835?__cft__[0]=AZV2yKUtI8GRDc-_oiuYndZyahYcQwK1QRXRHcnjBeV7ewPY5MJ5uDUdbLF-jIcMUrkvLb7UfLfgYralK5AAhNYK9359CtrVjMvOQGD1lNxD4Oa1jaZaoiwlUTCWiHK7ci4dw7gVRLYZ0nTd6OQ6DXNu&__tn__=%2CO%2CP-R 3 год ·
Не надати в законі чітко визначений термін служби за мобілізацією - означає демотивувати тих, хто в армії з 2022 і одночасно відвернути від служби всіх військовозобов'язаних, які абсолютно логічно уникатимуть служби на незрозумілий час.
Це гарантовано призведе до конфліктів та в цілому вже незабаром до зниження боєздатності армії, бо скласти мобілізаційний план буде майже нереально.
Люди в Україні є, але їхні "слугі" знову біжать граблями "простих рішень" та грають в улюблене "не дивись вгору".
Нагадаю про успішний досвід шести хвиль мобілізації, коли в 2017 році взагалі відмовились від призову, і при тому ніхто не закривав кордони - бо була грамотна робота з населенням, чіткі правила та можливість короткого контракта, що дозволило сформувати ОР-1, який багато в чому допоміг зірвати бліцкріг 24.02.
.......
Зараз це не просто закон про мобілізацію - це тест на життєздатність держави.
Ну шо дибіли, поржали? Хуже нє будєт?
.
ось у чому питання
А так це вже початок громадянської війни! Перші дзвіночки...
Якщо вже вони просяться бути пограбованими і примушеними до роботи то хай це зробить Україна а не кацапня.
пристосуванці, зрадники та хатоскрайники
Чи ніхто не бачить конкретний зв'язок між цими подіями ?
Правнуки погані...."
У 1944 році було проголошено https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Космацьку незалежну республіку . Взимку 1944-1945 років село обороняли дев'ятнадцять сотень УПА. Після захоплення села енкаведистами в січні 1945 року був розміщений гарнізон МВС (500 чол.), на село здійснили наскок відділи Коломийського та Станиславівського відтинків УПА (1200 чол.). Знищено автоколону з 12 машин та біля 300 більшовиківhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%87_(%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)#cite_note-3 [3] . 3 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%8C_%C2%AB%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%96%C2%BB курені «Скажені» (командир Павло Вацик «Прут»), «Гайдамаки» і «Карпатський» вели оборону Космача, а курінь «Скажені» та дві сотні «Гайдамак» почали контрнаступ і знищили близько 80 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 карателів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%87_(%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)#cite_note-4 [4] .
чекають на "асвабадітєлєй" ?