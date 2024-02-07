В Космачі на Франківщині сотня людей перекрила дорогу і напала на жінку з дитиною. Постраждалу називали "наводчицею воєнкому". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Космачі Косівського району Івано-Франківської області близько 100 людей перекрили дорогу та завдали травм жінці з дитиною. Також у сутичках постраждала одна з нападниць.

Про інцидент повідомили у фейсбуці Поліції Івано-Франківської області, передає Цензор.НЕТ.

"6 лютого на лінію 102 надійшло повідомлення про конфлікт за участі місцевих мешканців в селі Космач. На місце негайно виїхали керівництво обласної, районної поліції та слідчо-оперативна група", - пишуть в поліції.

За інформацією правоохоронців, мешканці отримали неправдиву інформацію, яка була розповсюджена по локальних групах у соціальній мережі. Близько сотні людей самовільно перекрили місцеву дорогу та не пропускали транспортні засоби.

Повідомляється, що між громадянами відбулись сутички, в яких постраждала неповнолітня та дві жінки. Вони були доставлені до місцевої лікарні.

Поліцейські провели з мешканцями роз’яснювальні бесіди та невдовзі люди розійшлись.

Наразі поліція очікує на результати експертиз від медиків, після чого буде вирішене питання щодо надання правової кваліфікації події.

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Постраждала Іванна Ванджурак розповіла про інцидент у своєму фейсбуці.

За її словами, вона їхала у відділення "Нової пошти" в Космач. З нею в машині перебувала шестирічна донька. У центрі, біля заправки, її зупинив натовп розлючених жінок. Вона зазначила, що деякі особи були в стані алкогольного сп'яніння. У них в руках були палиці, бити і різні металеві речі.

Як розповіла Ванджурак, жінки спитали її, хто вона така, куди їде і "чого ти приїхала до нас в село?". Жінка пояснила, що їде з дитиною на пошту, і що є місцевою, із сусіднього села. Люди з "наїздом" сказали, щоб Іванна показала свій телефон, чи їх там не знімала. Потерпіла все показала і її відпустили.

На зворотній дорозі натовп знову зупинив машинну Іванни. Ванджурак побачила, як люди просто ідуть на її машину. Вона встигла замкнути двері і відчинити вікно. Декілька осіб почали її знову питати, хто вона така.

"Назвали мене "наводчицею воєнкому". Думали, що я "здаю" їхніх чоловіків", - розповіла жінка.

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