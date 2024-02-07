Росіяни атакували 5 дронами-камікадзе і з артилерії дві громади на Нікопольщині. ФОТО
Окупанти із самого ранку обстрілюють Нікопольський район Дніпропетровської області. Під ударами перебували Павлоград, Марганецька й Покровська громади.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"5дронів-камікадзе влучили по Марганецькій громаді. Покровська сільська була під артобстрілом.
Двоє людей, які постраждали сьогодні, лікуватимуться вдома.
Загалом в районі пошкоджені 3 приватні будинки і 2 господарські споруди. А ще – авто, газогін та лінія електропередач", - йдеться в повідомленні.
Також він повідомив, що за уточненою інформацією, через вранішній ракетний удар по Павлограду поранено людину - це 30-річна жінка. Вибуховою хвилею вибило вікна у трьох будинках - дво- та п'ятиповерхівках.
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