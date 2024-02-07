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На Дніпропетровщини групі осіб повідомлено про підозру щодо розкрадання понад 5 мільйонів гривень на укриттях для школярів. ФОТО

Виконувача обов’язків начальника відділу освіти однієї із міськрад області та її спільника підозрюють у розкраданні 5,4 млн гривень на укриттях для школярів.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора України, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, підозрювана як уповноважена щодо організації публічних закупівель розробила злочинний план заволодіння бюджетними коштами на закупівлі модульних укриттів для закладів освіти.

У прокуратурі зазначають, що до злочинної схеми вона залучила знайомого - мешканця м. Дніпра. Він підшукав підконтрольне ТОВ, якому підозрювана забезпечила перемогу у тендері.

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Повідомлено про підозру виконувачу обов’язків начальника відділу освіти однієї із міськрад Дніпропетровської області

"Закуплені укриття перевищували ринкову ціну, не відповідали вимогам ДСТУ та були недоукомплектовані. Попри це, службова особа внесла недостовірні відомості до актів приймання-передачі та підписала їх", - додають правоохоронці.

Дії підозрюваних призвели до суттєвих збитків територіальній громаді - понад 5,4 млн грн. Зараз вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів та відсторонення від посад. 

Модульні укриття

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Автор: 

прокуратура (3677) розкрадання (215) Дніпропетровська область (3721)


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Усе ж по схемі робили, як і з асфальтом, аж ось тобі, маєш халепу!!!
Тепер, по схемі, частина роботи - за суддівськими та грошами для них …
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07.02.2024 19:45 Відповісти
Ви помиляєтеся, там вже інша схема працювала, гуманітарна...
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07.02.2024 19:47 Відповісти
А за розбазарені мільярди де посадки?!!!
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07.02.2024 19:46 Відповісти
Чергові ублюдські ублюдочні ублюдіни...
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07.02.2024 19:54 Відповісти
І не кажіть! Я ще зрозумів би, якби укриття для дітей були якісними, але ж крім того що пиз...дять, ще й лайно будують! Цю самку, за діточок, я б власноруч розірвав! Потвора!
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07.02.2024 23:20 Відповісти
Для всех - полная конфискация имущества в пользу ВСУ и сразу направить их на огневую позицию рыть окопы и зарывать воронки..
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07.02.2024 20:44 Відповісти
Як можна збагачуватись на життях дітей?!. Це з якою падлюкою треба бути?!.
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07.02.2024 20:55 Відповісти
Отдать эту банду на "поруки" родителям школьников. Гарантируем, что нигде в Украине больше таких банд не возникнет.
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07.02.2024 21:03 Відповісти
Треба що все що ті сволоти вкрали вирнуть, а все майно їх і їх родичей забрати. І всіх на фронт траншеї рити.
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07.02.2024 22:56 Відповісти
 
 