На Дніпропетровщини групі осіб повідомлено про підозру щодо розкрадання понад 5 мільйонів гривень на укриттях для школярів. ФОТО

Виконувача обов’язків начальника відділу освіти однієї із міськрад області та її спільника підозрюють у розкраданні 5,4 млн гривень на укриттях для школярів.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора України, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, підозрювана як уповноважена щодо організації публічних закупівель розробила злочинний план заволодіння бюджетними коштами на закупівлі модульних укриттів для закладів освіти.

У прокуратурі зазначають, що до злочинної схеми вона залучила знайомого - мешканця м. Дніпра. Він підшукав підконтрольне ТОВ, якому підозрювана забезпечила перемогу у тендері.

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"Закуплені укриття перевищували ринкову ціну, не відповідали вимогам ДСТУ та були недоукомплектовані. Попри це, службова особа внесла недостовірні відомості до актів приймання-передачі та підписала їх", - додають правоохоронці.

Дії підозрюваних призвели до суттєвих збитків територіальній громаді - понад 5,4 млн грн. Зараз вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів та відсторонення від посад.

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