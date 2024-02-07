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Окупанти вдарили безпілотником по поліцейському авто на Дніпропетровщині: правоохоронці не постраждали. ФОТОрепортаж

На Дніпропетровщині окупанти поцілили безпілотником по автомобілю із поліцейськими, які їхали документувати наслідки російських обстрілів. Правоохоронці не постраждали.

Про це повідомили в Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

"Поліцейські Володимир Секретнюк, Сергій Мамот та Сергій Музиченко входять до складу зведеної групи, яка виїжджає та документує наслідки обстрілів у Марганецькій громаді.

7 лютого о 13:30 до поліції надійшов виклик про влучання дроном по цивільному автомобілю та поранення двох місцевих жителів. Група документування одразу направилася на місце. Дорогою поліцейські почули звуки безпілотника, який швидко наближався до них.

Відреагували миттєво – зупинили автомобіль та укрилися в безпечному місці. В цей час дрон влучив в їх транспорт та вибухнув. Автомобіль хоча й був броньованим, однак зазнав значних пошкоджень", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, співробітники поліції тілесних ушкоджень не зазнали.

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Влучання дрона в поліцейське авто
Влучання дрона в поліцейське авто
Влучання дрона в поліцейське авто

Автор: 

обстріл (28472) Нацполіція (15168) Дніпропетровська область (3721)


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Ну так да машина була пустою бо менти бігали бабок на базарі ганяли.
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07.02.2024 21:28 Відповісти
 
 