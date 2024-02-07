Наголосив на необхідності значного збільшення постачання боєприпасів, - Умєров зустрівся з Боррелем. ФОТО
Міністр оборони Рустем Умєров 7 лютого провів зустріч із Верховним представником ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Боррелем.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у фейсбуці.
Умєров зазначив: "Провів плідну зустріч із Верховним представником ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем, який перебуває з візитом в Україні.
Подякував пану Боррелю за його особисту участь і непохитну підтримку, яку Європейський Союз надає Україні.
Під час зустрічі я наголосив на необхідності значного збільшення поставок боєприпасів нашими партнерами для відсічі російської агресії.
Запропонував співпрацю європейським оборонним компаніям, зокрема щодо створення спільних підприємств та інвестицій у виробництво в Україні.
Я також розповів про реформи, які ми впроваджуємо в міністерстві, зокрема в оборонних закупівлях".
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Заклыкать уже не помогает.
Мне б такую работу,целый день заклыкать,та голосыть
Вся Украина ВОПИЛА
Порошенко готова была придушить
Сегодня в Авдеевке- АД
Страна помалкивет
Голосом - як мати за загиблим сином?. Над горем голосять...
А цей довгоносик - досі нічого не помічав, і раптом заголосив.
▪️Турбореактивный двигатель чешской компании типа TJ150 обеспечивает скорость Shahed-238 около 520 км/ч на активном участке полета;
▪️Для принятия сигналов спутниковой навигации используется блок из четырех антенн TW1721 канадской компании Tallysman;
▪️Обработка сигналов навигации реализована на микросхемах производства NXP USA Inc и Intel, США;
▪️Блок инерциальной навигации построен на западной электронике с использованием микросхем микроконтроллера производства Швейцарии;
▪️Модуль управления и управления полетом Shahed-238 построен на микропроцессоре от Texas Instruments, США.
Иностранные комплектующие доступны на гражданском рынке. В то же время попадание в Иран реактивных двигателей из Чехии интересно для исследования, отмечают в издании.
"Украина начала запускать реактивные дроны серийного производства с немецким двигателем JetCat P400-PRO, - российские паблики
Говорят, БпЛА сделан "нетипично качественно для Украинского производства" - из стеклоткани, карбонового каркаса - "изделие имеет схему "летающее крыло", как и шахед"
Дроны имеют бирки на каждом элементе планера и моторе с одинаковыми номерами, как на американских БпЛА. Заряд осколочно-фугасный. Детонатор натовский. Говорят, что по Москве они пока не ударят, но "300 км радиуса есть"."
Один снаряд 155мм можно сговориться до 4000 долларов за штуку, 100 000 снарядов - 400 млн.
Купите на миллиард баксов - 250 тысяч снарядов и вам хватит на 3 месяца, а там подтянутся и бесплатные.