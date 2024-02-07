Наголосив на необхідності значного збільшення постачання боєприпасів, - Умєров зустрівся з Боррелем. ФОТО

Міністр оборони Рустем Умєров 7 лютого провів зустріч із Верховним представником ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Боррелем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у фейсбуці.

Умєров зазначив: "Провів плідну зустріч із Верховним представником ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем, який перебуває з візитом в Україні.

Подякував пану Боррелю за його особисту участь і непохитну підтримку, яку Європейський Союз надає Україні.

Під час зустрічі я наголосив на необхідності значного збільшення поставок боєприпасів нашими партнерами для відсічі російської агресії.

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Запропонував співпрацю європейським оборонним компаніям, зокрема щодо створення спільних підприємств та інвестицій у виробництво в Україні.

Я також розповів про реформи, які ми впроваджуємо в міністерстві, зокрема в оборонних закупівлях".

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