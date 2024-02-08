Вночі війська РФ обстріляли Селидове на Донеччині, є руйнування, під завалами опинилася людина. ФОТО

У ніч проти четверга, 8 лютого, війська країни-агресора РФ вдарили ракетам по місту Селидове Донецької області.

: Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Telegram-каналі Селидівської міської військової адміністрації.

Ворог бив по місту з 00:25 до 00:30.

Внаслідок атаки окупантів у Селидовому частково зруйновано або пошкоджено багатоповерхові житлові будинки та заклади освіти, під завалами одного з останніх опинився сторож, який охороняв приміщення.

"Всі служби працюють на місцях", – додали в МВА.

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