Вночі війська РФ обстріляли Селидове на Донеччині, є руйнування, під завалами опинилася людина. ФОТО
У ніч проти четверга, 8 лютого, війська країни-агресора РФ вдарили ракетам по місту Селидове Донецької області.
: Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Telegram-каналі Селидівської міської військової адміністрації.
Ворог бив по місту з 00:25 до 00:30.
Внаслідок атаки окупантів у Селидовому частково зруйновано або пошкоджено багатоповерхові житлові будинки та заклади освіти, під завалами одного з останніх опинився сторож, який охороняв приміщення.
"Всі служби працюють на місцях", – додали в МВА.
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