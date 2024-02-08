Обстріли Селидового: одна людина загинула, 7 осіб дістали поранення, серед них дитина. ФОТО
Вночі російські окупанти 7 разів обстріляли Селидове на Донеччині. Є загиблий та поранені.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Щонайменше 1 людина загинула і 7 поранено внаслідок нічних обстрілів Селидового. Серед поранених — дитина 2017 року народження", - йдеться в повідомленні.
Голова ОВА зазначив, що росіяни протягом ночі 7 разів обстріляли Селидове, пошкоджено 7 багатоповерхівок, 3 приватні будинки, 3 заклади освіти та адмінбудівлю, 8 автомобілів.
Проте Філашкін зазначив, що це попередні висновки, наслідки обстрілів ще встановлюються.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Пильнуймо Україну! Смерть московітам *****!