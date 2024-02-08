УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12759 відвідувачів онлайн
Новини Фото
1 102 2

Обстріли Селидового: одна людина загинула, 7 осіб дістали поранення, серед них дитина. ФОТО

Вночі російські окупанти 7 разів обстріляли Селидове на Донеччині. Є загиблий та поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Щонайменше 1 людина загинула і 7 поранено внаслідок нічних обстрілів Селидового. Серед поранених — дитина 2017 року народження", - йдеться в повідомленні.

Голова ОВА зазначив, що росіяни протягом ночі 7 разів обстріляли Селидове, пошкоджено 7 багатоповерхівок, 3 приватні будинки, 3 заклади освіти та адмінбудівлю,  8 автомобілів.

Проте Філашкін зазначив, що це попередні висновки, наслідки обстрілів ще встановлюються.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі війська РФ обстріляли Селидове на Донеччині, є руйнування, під завалами опинилася людина. ФОТО

Пошкоджений навчальний заклад у Селидовому
Обстріли Селидового

Автор: 

обстріл (28486) Донецька область (8467)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сруськай Воєнний злочинець, ***** та його ЖДУНИ, гадять Україні й Українцям!
Пильнуймо Україну! Смерть московітам *****!
показати весь коментар
08.02.2024 08:52 Відповісти
показати весь коментар
08.02.2024 09:11 Відповісти
 
 