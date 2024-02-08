Сирський відвідав підрозділи ЗСУ на Бахмутському напрямку: Ухвалено низку рішень для відсічі ворогу. ФОТОрепортаж
Генерал-полковник Олександр Сирський вчергове відвідав військові частини та підрозділи українських воїнів, які тримають оборону на Бахмутському напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Сухопутних військ.
Ситуація на Бахмутському напрямку
"Ворог намагається прорвати нашу оборону в районі Часового Яру та вдається до локальних дій малими штурмовими групами під прикриттям дронів та артилерії. Широко застосовує дрони-камікадзе та використовує засоби радіоелектронної боротьби.
Ситуація напружена, вимагає постійного контролю за обстановкою та оперативного прийняття рішень безпосередньо на місцях", - йдеться у повідомленні.
Ухвалені рішення
Командувач заслухав командирів бригад щодо актуальної обстановки, провів оцінку ефективності вогневого ураження та розглянув нові способи підвищення вогневих спроможностей наших військ.
Зазначається, що також з командирами частин та підрозділів він обговорив імовірну тактику дій противника та варіанти подальшого розвитку бойових дій. Після цього вони разом спланували сценарії відсічі агресору та недопущення його просування вперед.
Крім того, за результатами роботи на Бахмутському напрямку генерал-полковник Олександр Сирський ухвалив низку рішень. Зокрема, щодо зосередження основних зусиль на загрозливих напрямках та застосування маневру вогневими засобами.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
@Sasha_Sila1975
·
8 год
Да,одні ухилянти винні,у провалі мобілізаціі!!!
А саме цікаве,що я замітив,людям вже пофіг на такі новини.
Звикли.
Вже норма,коли зелені грабують армію,яка воює.
Так що не скуліть,коли допомогу не дають.
Вмирайте тихо і повільно,у цьому концтаборі.
Бо "ви зробили це разом!!!"
ТСН.ua (канал 1+1)
@tsnua
·
17 год
Хек по 333 грн і хліб по 41 грн: в Україні спалахнув новий скандал із харчуванням військових https://tsn.ua/exclusive/hek-za-333-grn-i-hlib-po-41-grn-v-********-spalahnuv-noviy-skandal-iz-harchuvannyam-viyskovih-2509213.html… #новини #ТСН
Йдіть, отримайте свої 30 срібняків.
Олекса́ндр Станісла́вович Си́рський (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 26 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/1965 1965 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8_(%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Новинки , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Кіржацький район , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Владимирська область , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 РРФСР , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР ) .
У 1986 році закінчив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5 Московське вище загальновійськове командне училище .
На КОЖНОМУ з багатьох фото улюбленець зеленського-єрмака міні-жуков Сирський.
А вираз обличчя який! Ганнібал, не менше.
Що то за морда без розпізнавальних знаків на кожному фото, часом не куратор від ОП?
Театральні заходи.