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Новини Фото Війна
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Сирський відвідав підрозділи ЗСУ на Бахмутському напрямку: Ухвалено низку рішень для відсічі ворогу. ФОТОрепортаж

Генерал-полковник Олександр Сирський вчергове відвідав військові частини та підрозділи українських воїнів, які тримають оборону на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Сухопутних військ.

Ситуація на Бахмутському напрямку

"Ворог намагається прорвати нашу оборону в районі Часового Яру та вдається до локальних дій малими штурмовими групами під прикриттям дронів та артилерії. Широко застосовує дрони-камікадзе та використовує засоби радіоелектронної боротьби.

Ситуація напружена, вимагає постійного контролю за обстановкою та оперативного прийняття рішень безпосередньо на місцях", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Завдяки мужності ЗСУ Україна змогла зірвати плани ворога щодо захоплення нових територій, - Сирський. ФОТОрепортаж

Ухвалені рішення

Командувач заслухав командирів бригад щодо актуальної обстановки, провів оцінку ефективності вогневого ураження та розглянув нові способи підвищення вогневих спроможностей наших військ.

Зазначається, що також з командирами частин та підрозділів він обговорив імовірну тактику дій противника та варіанти подальшого розвитку бойових дій. Після цього вони разом спланували сценарії відсічі агресору та недопущення його просування вперед.

Крім того, за результатами роботи на Бахмутському напрямку генерал-полковник Олександр Сирський ухвалив низку рішень. Зокрема, щодо зосередження основних зусиль на загрозливих напрямках та застосування маневру вогневими засобами.

Читайте також: На Куп’янському напрямку точаться важкі бої, проведено перерозподіл сил та засобів ЗСУ, - Сирський

Сирський на Бахмутському напрямку 8 лютого
Сирський на Бахмутському напрямку 8 лютого
Сирський на Бахмутському напрямку 8 лютого
Сирський на Бахмутському напрямку 8 лютого
Сирський на Бахмутському напрямку 8 лютого
Сирський на Бахмутському напрямку 8 лютого

Автор: 

бойові дії (3808) Бахмут (1560) Сирський Олександр (611)


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Топ коментарі
+23
Якщо присутність Сирського на передових позиціях допомагає ці позиції утримувати, то хай би він там і сидів? 🤔 Хоча насправді ми бачимо кампанію промоушену улюбленця Зєлєнского, випускника кпцапського московського вищого військового загальнокомандного училища, уродженця села Новінкі Кіржацкого района Владімвмской області (кацапія). І це також кампанія по усуненню українця Залужного спочатку з медійного поля, а потім і з українського війська.
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08.02.2024 10:06
+18
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08.02.2024 09:58
+14
Це ж саме той улюблигець ОП, що постійно щось героїчно просирає.
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08.02.2024 10:09
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08.02.2024 09:58 Відповісти
Комбриг Ме.Не.Кавун
@Sasha_Sila1975
·
8 год
Да,одні ухилянти винні,у провалі мобілізаціі!!!
А саме цікаве,що я замітив,людям вже пофіг на такі новини.
Звикли.
Вже норма,коли зелені грабують армію,яка воює.
Так що не скуліть,коли допомогу не дають.
Вмирайте тихо і повільно,у цьому концтаборі.
Бо "ви зробили це разом!!!"

ТСН.ua (канал 1+1)

@tsnua

·

17 год

Хек по 333 грн і хліб по 41 грн: в Україні спалахнув новий скандал із харчуванням військових https://tsn.ua/exclusive/hek-za-333-grn-i-hlib-po-41-grn-v-********-spalahnuv-noviy-skandal-iz-harchuvannyam-viyskovih-2509213.html… #новини #ТСН
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08.02.2024 10:00 Відповісти
ЗачЬотно підлизнули і обгидили. Талант.
Йдіть, отримайте свої 30 срібняків.
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08.02.2024 10:11 Відповісти
Він в москві дипломи писав. Крючковським це не муляє, вони накидують на Залужного.

Олекса́ндр Станісла́вович Си́рський (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 26 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/1965 1965 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8_(%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Новинки , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Кіржацький район , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Владимирська область , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 РРФСР , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР ) .

У 1986 році закінчив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5 Московське вище загальновійськове командне училище .
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08.02.2024 10:13 Відповісти
Сосни Зеленого буйца.)
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08.02.2024 10:16 Відповісти
Дебіл.
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08.02.2024 10:23 Відповісти
а особлива подяка батькам генерала які проживають в безпеці не фєкальной підєрації
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08.02.2024 10:23 Відповісти
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08.02.2024 10:03 Відповісти
щоб вони там всі "схлопнулись" , щиро бажаю цього всім кацапам...
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08.02.2024 10:08 Відповісти
Там такий вибух був, що "тактичний ядерний заряд" мабуть і "хлопком", у порівнянні, б вважався. І щось часто і гучно вибухало - схоже, після детонації якогось складу з ракетним паливом чи чимось подібним, ще почали від жару вибухати якісь боєголовки.
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08.02.2024 10:24 Відповісти
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08.02.2024 10:26 Відповісти
ви якої планети прилетіли? - це система керування бойовими діями, без неї зараз неможливо воювати, якщо б в нас такого не було, кацапи вже давно б дійшли до того місця, де ви сидите й пишете усіляку &уйню...
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08.02.2024 10:23 Відповісти
тоїсть -це система керування мобілізованими колгоспниками...а СИСТЕМА не завелика ? наглядачів системи сотні тисяч а там куда вони дивляться то не вистачає....
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08.02.2024 12:03 Відповісти
Ось тебе мобілізуємо і припинемо цією справою займатися.
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08.02.2024 10:35 Відповісти
ти сциклива потвора раніше дупу навчись витирати і рота чисть перед тим як ЛЮДЯМ щось писати
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08.02.2024 11:59 Відповісти
Біля тебе смердить? То йди помий дупу і писок, бо смороди нетом ще не передаються.
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08.02.2024 17:54 Відповісти
Якщо присутність Сирського на передових позиціях допомагає ці позиції утримувати, то хай би він там і сидів? 🤔 Хоча насправді ми бачимо кампанію промоушену улюбленця Зєлєнского, випускника кпцапського московського вищого військового загальнокомандного училища, уродженця села Новінкі Кіржацкого района Владімвмской області (кацапія). І це також кампанія по усуненню українця Залужного спочатку з медійного поля, а потім і з українського війська.
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08.02.2024 10:06 Відповісти
Так і Ківалов формально українець. Чому ти дорікаєш Залужному, що він вчився в академії, де працює Ківалов?
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08.02.2024 10:23 Відповісти
Вам не подобаються офіційні дані з біографії Сирського? 🤔Ви пропонуєте мені брехати, як зелені телегрампомийки? 🥴
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08.02.2024 10:27 Відповісти
Це ж саме той улюблигець ОП, що постійно щось героїчно просирає.
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08.02.2024 10:09 Відповісти
Всирський
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08.02.2024 15:28 Відповісти
А ще люди кажуть, що Сирський з Брюсом Вілісом літав підривати астероїд в ,,армагедоні" ,і таки врятував !
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08.02.2024 10:10 Відповісти
фотосесія, так собі.
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08.02.2024 10:13 Відповісти
Пішов піар з ОПи "вєлікаго палкаводца "усіх часів та народів...
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08.02.2024 10:15 Відповісти
Пишут что в районе Авдеевки перестали работать старлинки. То ли РФ как то заглушила, то ли Маск опять чудит...
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08.02.2024 10:15 Відповісти
Сьогодні у Макса з Трампом зустрич в 69 !
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08.02.2024 10:19 Відповісти
Палкаводєц, хєрой.
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08.02.2024 10:17 Відповісти
Піар чистої води.
На КОЖНОМУ з багатьох фото улюбленець зеленського-єрмака міні-жуков Сирський.
А вираз обличчя який! Ганнібал, не менше.

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08.02.2024 10:18 Відповісти
"На Ганібала" треба пику гуталіном натерти.
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08.02.2024 10:38 Відповісти
А ШО ТАМ НОВЫЙ ГОД !?)
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08.02.2024 10:21 Відповісти
!
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08.02.2024 10:22 Відповісти
Піар на першому місці. "красавчик" потрібен показати РЕЗУЛЬТАТИ на фронті,а не кількістю нарад
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08.02.2024 10:29 Відповісти
Пропустимо що сирсьський звичайний радянський м'ясник, який вже що тільки не пройобував.
Що то за морда без розпізнавальних знаків на кожному фото, часом не куратор від ОП?
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08.02.2024 10:33 Відповісти
Нахрена ему махазин? В атаку пойдет?
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08.02.2024 10:35 Відповісти
А Сирський виявляється "ряжений!. Ну от якого фуя він начепив на себе обладунки штурмовика в затишному бункері? На штурм зібрався? Ага. Аж шість рожків зібрався вистреляти по ворогу... Да... Випускник "крємльовкі" це діагноз...
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08.02.2024 10:37 Відповісти
Генерал200 на 8 років старший за Залужного. Ну, це більш передовий та ******** генерал, ніж Заоудний, який вже застарів і його треба замінити. А ноловне, сирський ментально близький зєрмачні - м'ясні гтурми? Так на#єр ті українці потрібні? Ще знову Майдан влаштують. Взагалі таке враження, що зелень вже намагається вислужитись перед #уйлом
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08.02.2024 10:40 Відповісти
Коронація, обхід і демонстрація.
Театральні заходи.
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08.02.2024 10:50 Відповісти
пішов піар сирського по новому кругу
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08.02.2024 11:14 Відповісти
Як ЗСУ може керувати кацапський генерал ? Його може хвилювати Україна, вихідця парашії
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08.02.2024 17:15 Відповісти
 
 