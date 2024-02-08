Сирський відвідав підрозділи ЗСУ на Бахмутському напрямку: Ухвалено низку рішень для відсічі ворогу. ФОТОрепортаж

Генерал-полковник Олександр Сирський вчергове відвідав військові частини та підрозділи українських воїнів, які тримають оборону на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Сухопутних військ.

Ситуація на Бахмутському напрямку

"Ворог намагається прорвати нашу оборону в районі Часового Яру та вдається до локальних дій малими штурмовими групами під прикриттям дронів та артилерії. Широко застосовує дрони-камікадзе та використовує засоби радіоелектронної боротьби.

Ситуація напружена, вимагає постійного контролю за обстановкою та оперативного прийняття рішень безпосередньо на місцях", - йдеться у повідомленні.

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Ухвалені рішення

Командувач заслухав командирів бригад щодо актуальної обстановки, провів оцінку ефективності вогневого ураження та розглянув нові способи підвищення вогневих спроможностей наших військ.

Зазначається, що також з командирами частин та підрозділів він обговорив імовірну тактику дій противника та варіанти подальшого розвитку бойових дій. Після цього вони разом спланували сценарії відсічі агресору та недопущення його просування вперед.

Крім того, за результатами роботи на Бахмутському напрямку генерал-полковник Олександр Сирський ухвалив низку рішень. Зокрема, щодо зосередження основних зусиль на загрозливих напрямках та застосування маневру вогневими засобами.

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