Затримано зрадника з окупаційного "МВС РФ", який допомагав рашистам ув’язнювати українців на тимчасово окупованій частині Запоріжжя, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки та Національна поліція запобігли втечі з України зрадника, який входив до складу окупаційного "МВС РФ" у тимчасово захопленій частині Запорізької області. Зловмисник брав участь в ув’язненні місцевих учасників руху опору.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Контррозвідники СБУ затримали чоловіка у Львові, куди він приховано прибув для подальшого виїзду до Євросоюзу.

За даними слідства, фігурантом є мешканець Василівського району, що на Запоріжжі, який у червні 2022 року вступив до рядів окупаційного "райвідділу поліції".

Там його призначили "дільничним відділу у справах неповнолітніх". На цій "посаді" зрадник виконував завдання Кремля щодо придушення спротиву загарбникам.

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Зазначається, що для цього зловмисника включили до складу "каральних загонів", які викрадали місцевих жителів прямо посеред вулиці або з власних осель. Потім рашисти відвозили людей до російських катівень, де піддавали жорстоким тортурам, зокрема з використанням електричного струму.

Також зрадник разом з озброєними окупантами грабував помешкання місцевих жителів під виглядом обшуків. У громадян викрадали гроші, одяг, оргтехніку та інше приватне майно.

Крім того фігуранта залучали до охорони окупаційних "виборчкомів" під час проведення псевдореферендуму РФ щодо "приєднання" регіону до складу країни-агресора.

Однак наприкінці 2023 року зловмисник виїхав до Львова як внутрішньо переміщена особа з тимчасово окупованої території на півдні України. У місті чоловік оселився у своїх родичів і готувався нелегально перетнути кордон у напрямку сусідньої країн ЄС.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми.