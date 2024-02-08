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Затримано зрадника з окупаційного "МВС РФ", який допомагав рашистам ув’язнювати українців на тимчасово окупованій частині Запоріжжя, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки та Національна поліція запобігли втечі з України зрадника, який входив до складу окупаційного "МВС РФ" у тимчасово захопленій частині Запорізької області. Зловмисник брав участь в ув’язненні місцевих учасників руху опору.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Контррозвідники СБУ затримали чоловіка у Львові, куди він приховано прибув для подальшого виїзду до Євросоюзу.

За даними слідства, фігурантом є мешканець Василівського району, що на Запоріжжі, який у червні 2022 року вступив до рядів окупаційного "райвідділу поліції".

Там його призначили "дільничним відділу у справах неповнолітніх". На цій "посаді" зрадник виконував завдання Кремля щодо придушення спротиву загарбникам.

СБУ затримала зрадника України, який співпрацював з РФ

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Зазначається, що для цього зловмисника включили до складу "каральних загонів", які викрадали місцевих жителів прямо посеред вулиці або з власних осель. Потім рашисти відвозили людей до російських катівень, де піддавали жорстоким тортурам, зокрема з використанням електричного струму.

Також зрадник разом з озброєними окупантами грабував помешкання місцевих жителів під виглядом обшуків. У громадян викрадали гроші, одяг, оргтехніку та інше приватне майно.

Крім того фігуранта залучали до охорони окупаційних "виборчкомів" під час проведення псевдореферендуму РФ щодо "приєднання" регіону до складу країни-агресора.

Однак наприкінці 2023 року зловмисник виїхав до Львова як внутрішньо переміщена особа з тимчасово окупованої території на півдні України. У місті чоловік оселився у своїх родичів і готувався нелегально перетнути кордон у напрямку сусідньої країн ЄС.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми.

Автор: 

СБУ (12821) Запорізька область (3608) колабораціонізм (1158)


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Топ коментарі
+9
блд. та скільки ви ховатимете їх рожі??? ви працюєте на путіна?
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08.02.2024 10:26
+8
Вчора так званий суд днр засудив українських військовополонених до 28 років позбавленняч волі за те що захищали свою країну ,а колоборант який катує місцевих жителів ,який наводить ракети на мирні міста і села чи взяв до рук зброю що б воювати за ідеї нациського "русского мира" проти Україні в кращому разі дадуть 10-15 років. Та цю паскуду треба просто знищувати будь ти з банформувань лднр чи з іншого регіону тільки смерть виправить цю нечисть.
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08.02.2024 10:35
+4
Краще довічне з конфіскацією. А родичам які цього типа ховали що?
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08.02.2024 10:25
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Краще довічне з конфіскацією. А родичам які цього типа ховали що?
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08.02.2024 10:25 Відповісти
Краще на електричний стілець.
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08.02.2024 10:42 Відповісти
блд. та скільки ви ховатимете їх рожі??? ви працюєте на путіна?
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08.02.2024 10:26 Відповісти
Чому морду Баліцкого можна показувати а пику його холуя "ні"?
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08.02.2024 10:51 Відповісти
Чергова ублюдська ублюдочна ублюдіна...
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08.02.2024 10:31 Відповісти
Вчора так званий суд днр засудив українських військовополонених до 28 років позбавленняч волі за те що захищали свою країну ,а колоборант який катує місцевих жителів ,який наводить ракети на мирні міста і села чи взяв до рук зброю що б воювати за ідеї нациського "русского мира" проти Україні в кращому разі дадуть 10-15 років. Та цю паскуду треба просто знищувати будь ти з банформувань лднр чи з іншого регіону тільки смерть виправить цю нечисть.
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08.02.2024 10:35 Відповісти
Повірте, на зоні таким без питань визначено місце серед опущених. Так що несолодко буде.
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08.02.2024 12:00 Відповісти
От навіщо цю погань затримувати? Невже не можна при спробі втечі, або опору ліквідувати! Чому я і мільйони українців, зі своїх податків, повинні кормити та утримувати цю наволоч 15 років! 😡
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08.02.2024 10:41 Відповісти
Під особисте 'зобов'язання, це електорат 69 квартала !
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08.02.2024 10:46 Відповісти
Дивно, що він забув у Львові , якщо міг спокійно виїхати через рашку.
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08.02.2024 10:50 Відповісти
приховувати рожі ворогів під час війни - це злочин! В прифронтову зону рашисти зараз пачками засилають людей з окупованих територій. Говорю про Оріхівський р-н та прилеглі райони. Сам спостерігав багато раз, приїзжають з токмацького/василівського району і щось вишукують, під приводом пошуку родичів або друзів, хоча самі не були в цих краях понад 30 років. Можна здогадатись, що вони висліжують ЗСУ, та чомусь правоохоронців ті типи не цікавлять.
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08.02.2024 11:03 Відповісти
А як вони через фронт переїзжають?
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08.02.2024 12:42 Відповісти
припускаю, що рашисти їх відправляють під видом біженців десь на пропускних пунктах, Василівка наприклад. наша сторона прийма всіх без розбору.
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08.02.2024 14:39 Відповісти
Нажаль всі закони написані тими хто не хоче відповідальності для себе.
У всіх статтях законів щодо державної зради, корупції, колабораціонізму та подібних повинно бути доповнення що під час військового стану довічне ув'язнення без можливості перегляду вироку продовж 25 років.
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08.02.2024 13:53 Відповісти
На поля ...Запоріжжя ,хай розміновує...
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08.02.2024 11:31 Відповісти
 
 