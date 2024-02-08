Затримано зрадника з окупаційного "МВС РФ", який допомагав рашистам ув’язнювати українців на тимчасово окупованій частині Запоріжжя, - СБУ. ФОТО
Служба безпеки та Національна поліція запобігли втечі з України зрадника, який входив до складу окупаційного "МВС РФ" у тимчасово захопленій частині Запорізької області. Зловмисник брав участь в ув’язненні місцевих учасників руху опору.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Контррозвідники СБУ затримали чоловіка у Львові, куди він приховано прибув для подальшого виїзду до Євросоюзу.
За даними слідства, фігурантом є мешканець Василівського району, що на Запоріжжі, який у червні 2022 року вступив до рядів окупаційного "райвідділу поліції".
Там його призначили "дільничним відділу у справах неповнолітніх". На цій "посаді" зрадник виконував завдання Кремля щодо придушення спротиву загарбникам.
Зазначається, що для цього зловмисника включили до складу "каральних загонів", які викрадали місцевих жителів прямо посеред вулиці або з власних осель. Потім рашисти відвозили людей до російських катівень, де піддавали жорстоким тортурам, зокрема з використанням електричного струму.
Також зрадник разом з озброєними окупантами грабував помешкання місцевих жителів під виглядом обшуків. У громадян викрадали гроші, одяг, оргтехніку та інше приватне майно.
Крім того фігуранта залучали до охорони окупаційних "виборчкомів" під час проведення псевдореферендуму РФ щодо "приєднання" регіону до складу країни-агресора.
Однак наприкінці 2023 року зловмисник виїхав до Львова як внутрішньо переміщена особа з тимчасово окупованої території на півдні України. У місті чоловік оселився у своїх родичів і готувався нелегально перетнути кордон у напрямку сусідньої країн ЄС.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми.
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