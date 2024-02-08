Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини: три особи дістали поранення. ФОТОрепортаж

Минулої доби під ворожим вогнем опинилися населені пункти Бериславського та Херсонського районів. Окупанти гатили з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів, танків, авіації та БпЛА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Херсонської області.

"Вночі та вранці ворог завдав авіаударів керованими бомбами по Зміївці. Внаслідок потужних вибухів пошкоджено щонайменше 9 приватних будинків.

Під артилерійським вогнем противника перебували Токарівка, Зеленівка та Молодіжне. У Токарівці тяжко поранено 62-річного чоловіка, у Зеленівці пошкоджено 5 будинків, 2 автомобілі та поранено 46-річну жінку, у Молодіжному тяжкі поранення отримав 56-річний чоловік. У всіх потерпілих мінно-вибухові травми, вогнепальні уламкові поранення та переломи", - йдеться в повідомленні.

Також ворог обстріляв житлові будинки у Кізомисі, Білозерці та Зимівнику. В Антонівці ворожими снарядами пошкоджено дитячий садочок.

Не припинялись і обстріли Херсону. З усього наявного озброєння ворог бив по житлових кварталах міста, найбільше постраждали центр, мікрорайон "Корабел" та Дніпровський район.

"У Центральному районі пошкоджено підприємство харчової промисловості, школу, заклад вищої освіти та житлові будинки. У Дніпровському районі частково зруйновані стіни, балкони та вибиті вікна у багатоповерхових будинках", - повідомили у поліції.

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