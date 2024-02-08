Виявлено 3 схрони зі зброєю окупантів та вибухівкою: серед вилученого – гранатомети ворожих ДРГ на Київщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки виявила у різних регіонах України три схрони зі зброєю та боєприпасами окупантів. Один з них рашисти залишили під час втечі з Київщини, щоб потім сховане озброєння могли використовувати російські ДРГ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ще один тайник з бойовими засобами ураження, облаштований рецидивістом, що намагався продати їх криміналітету на заході України. Серед вилученого – арсенал російських гранатометів, понад 15 кг вибухівки з електродетонаторами та автоматична зброя.

Київська область

Співробітники СБУ виявили в Бучанському районі добре замаскований схрон з озброєнням російського виробництва. Тайник був облаштований під підлогою покинутої будівлі в одному із селищ поблизу столиці.

У ході огляду схованки правоохоронці вилучили:

5 гранатометів, у тому числі протитанкових;

12 бойових гранат Ф-1, РГД-5 та РГО.

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Встановлено, що схрон з бойовими засобами ураження обладнали рашисти ще у період окупації населеного пункту. Однак під час втечі загарбників з Київщини вони залишили тайник для російських диверсійно-розвідувальних груп.

За наявними даними, ворожі ДРГ планували використати сховане озброєння для вчинення диверсій на території столичного регіону.

Закарпатська область

СБУ викрила кримінальника, який відбуває покарання у виправній установі за незаконний збут зброї.

Як встановило розслідування, до арешту зловмисник заховав арсенал засобів ураження поблизу місцевого кар’єру. Перебуваючи за ґратами, він намагався продати приховане озброєння через власні зв’язки "на волі".

Під час комплексних заходів з тайника вилучено:

велику партію тротилу і пластиду з електродетонаторами;

7 бойових гранат;

майже 600 набоїв до стрілецької зброї.

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Вінниччина

Правоохоронці затримали торгівця зброєю, який хотів продати криміналітету російський автомат Калашникова, понад тисячу набоїв та десяток бойових гранат. "Трофейну" зброю він ховав на території власного домоволодіння.

У межах кримінальних проваджень, розпочатих за ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

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