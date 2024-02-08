У Києві встановили додаткові блокпости: у КМВА запевняють, що це "тренування". ФОТОрепортаж
Встановлення тимчасових блокпостів у столиці пов’язане із тренуваннями, під час яких перевіряють транспорт, документи у громадян, а також проводять контрдиверсійні заходи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.
Раніше в Оболонському РТЦК та СП повідомили, що за участі представників Сектору оборони №1 міста Києва, Оболонського ТЦК та СП, 129 батальйону територіальної оборони та представників Оболонського управління поліції "проводять пошукові заходи". Зазначалося, нібито вони шукають ворожі ДРГ – однак згодом це повідомлення видалили.
У мережі повідомляли, що люди у формі спілкуються з людьми на вулицях та перевіряють документи. Також ТЦК було опубліковано фото, на якому чоловік тримає листок, схожий на повістку, проте згодом його видалили.
Начальник КМВА Сергій Попко заявив у коментарі 24 каналу, що це були тренування.
"Ці тренування передбачають розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень. За умовами навчань відбувається відпрацювання перевірки транспорту, документів, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи", - пояснив він.
Головне завдання навчань – удосконалення системи управління, організації, ефективної взаємодії для забезпечення громадської безпеки. Водночас такі тренування у Києві проводитимуть й надалі – системно.
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их не на дорогах надо искать, а под куполом...
саільки платять за місто на такому посту??
правду кажуть, у одних війна тут, у других - десь там, далеко й нас не торкається.
та й одне другому не заважає. як ще форумних "патротів" виловлювати? самі вони геройствують тільки в інтернетах, а в житті чекають, що хтось за них це зробить.
Навіть орки роблять рекрутинг.
Батона спросите зебилы, как он доскакался по пенькам до ростова.
Слава Генералу Залужному!
@HannaGun
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https://twitter.com/HannaGun/status/1755566938887958924 29 мин
В ответ
https://twitter.com/HannaGun @HannaGun
\А зараз ці внутрішні вороги влаштовують облави,які принижують український народ. Це роблять навмисно: Щоб нацькувати військових на цивільних,які донатять. Цивільних на військових,що нас захищають… І паралельно знецінити те,що захистили Київ і сволоту наБанковій. Ненавиджу їх.
@HannaGun
Припиніть жерти один одного щодо мобілізації. В тому, що черги під військкоматами перетворилися на «ухилянтів» винні лише зЄрмаки, які перетворили цю війну на війну бідних. А люди просто дивляться на скотство, яке ця шобла коїть, читають новини… і вже не впевнені ні в чому…