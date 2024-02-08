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У Києві встановили додаткові блокпости: у КМВА запевняють, що це "тренування". ФОТОрепортаж

Встановлення тимчасових блокпостів у столиці пов’язане із тренуваннями, під час яких перевіряють транспорт, документи у громадян, а також проводять контрдиверсійні заходи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

Раніше в Оболонському РТЦК та СП повідомили, що за участі представників Сектору оборони №1 міста Києва, Оболонського ТЦК та СП, 129 батальйону територіальної оборони та представників Оболонського управління поліції "проводять пошукові заходи". Зазначалося, нібито вони шукають ворожі ДРГ – однак згодом це повідомлення видалили.

Оболонський РТЦК та СП

У мережі повідомляли, що люди у формі спілкуються з людьми на вулицях та перевіряють документи. Також ТЦК було опубліковано фото, на якому чоловік тримає листок, схожий на повістку, проте згодом його видалили.

Блокпости у Києві
Блокпости у Києві
Блокпости у Києві
Блокпости у Києві

Начальник КМВА Сергій Попко заявив у коментарі 24 каналу, що це були тренування.

"Ці тренування передбачають розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень. За умовами навчань відбувається відпрацювання перевірки транспорту, документів, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи", - пояснив він.

Головне завдання навчань – удосконалення системи управління, організації, ефективної взаємодії для забезпечення громадської безпеки. Водночас такі тренування у Києві проводитимуть й надалі – системно.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ТЦК та поліції Київщини наказали шукати на блокпостах ухилянтів, які "порушують законодавство про мобілізацію", - ЗМІ

Автор: 

Київ (19469) блокпост (219)


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Топ коментарі
+38
Схоже, бояться протестів к разі звільнення Залужного.
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08.02.2024 12:54
+36
судячи із фото, тренувалися вони виписувати повістки
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08.02.2024 12:50
+28
Зазначалося, нібито вони шукають ворожі ДРГ Джерело:
их не на дорогах надо искать, а под куполом...
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08.02.2024 12:54
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судячи із фото, тренувалися вони виписувати повістки
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08.02.2024 12:50 Відповісти
Просто учились писать.
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08.02.2024 12:56 Відповісти
Судячи з фото ТЦКшники в дуже задовільному стані для виконання бойових завдань не в столиці а десь на ЛБЗ (лінії бойового зіткнення). Кожному з них по відношенню в піхотні батальони, подивитися б на їх обличчя.
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08.02.2024 13:31 Відповісти
Вони там усі переведені з бойових частин після поранень
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08.02.2024 15:19 Відповісти
Хлопці з протезами ніг служать і нічого, а де хто порішали з ВЛК і зараз частково придатними "служать" в тилових частинах і в ТЦК.
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08.02.2024 15:36 Відповісти
Повістка інакше виглядає. Але ч.мошникам у мокрих штанях будь-який папір вважається жахливою повісткою.
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10.02.2024 17:54 Відповісти
Певно,в неті стало забагато запитів "хунта" і "путч".
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08.02.2024 12:51 Відповісти
Дупа ухилянтів спітніла?
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08.02.2024 12:52 Відповісти
героям кварталу пох
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08.02.2024 12:54 Відповісти
Моя, на відміну від твоєї, не спітніла. Як тобі воно там, у мамці під спідницею, тепло?
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08.02.2024 14:05 Відповісти
Бо ти старе *****, нікому не потрібне.
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08.02.2024 17:27 Відповісти
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08.02.2024 13:06 Відповісти
не спітніла - посміхаються виписуючи повітки на могиліззацію простим роботягам
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08.02.2024 14:00 Відповісти
Схоже, бояться протестів к разі звільнення Залужного.
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08.02.2024 12:54 Відповісти
Ні, просто виписують повістки
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08.02.2024 12:55 Відповісти
А до того не виписували? 😏
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08.02.2024 13:00 Відповісти
І до того теж виписували
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08.02.2024 16:28 Відповісти
Тоді чому кількість блок-постів збільшили саме зараз?
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08.02.2024 17:26 Відповісти
Бо посилюють заходи з мобілізації.
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08.02.2024 19:41 Відповісти
Однозначно!
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08.02.2024 13:40 Відповісти
Пора на Метро переходити )
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08.02.2024 12:54 Відповісти
Куди та на шо б такі обдзюрєні не переходили, а до ЗСУ потрапити. Або під шконку на зоні, за ухилення від мобілізації. І будите там співати півнями.
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08.02.2024 14:08 Відповісти
Там і їх хватає
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08.02.2024 14:41 Відповісти
Зазначалося, нібито вони шукають ворожі ДРГ Джерело:
их не на дорогах надо искать, а под куполом...
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08.02.2024 12:54 Відповісти
У хлопців на блокпостах є списки голоснувших поприколу та пригласітєльні на увлєкатєльноє мєропріятіє, ґдє можно поржать і поєсть шашлика. Вход бєсплатно! Все як любить мудрий нарід.))
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08.02.2024 12:55 Відповісти
если бы
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08.02.2024 12:56 Відповісти
А виглядає,як підготовка до звільнення Залужного і Шаптали.
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08.02.2024 12:58 Відповісти
Дуже..й недарма керівників військових адміністрацій призначено всіх від зелені.
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08.02.2024 13:02 Відповісти
це нова схема для ухилянтів..
саільки платять за місто на такому посту??
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08.02.2024 13:08 Відповісти
війна, військовий стан, мобілізація...а ще є ті, кого дивують блокпости.
правду кажуть, у одних війна тут, у других - десь там, далеко й нас не торкається.
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08.02.2024 13:09 Відповісти
Та ні - є ще ті, кого дивує, що зелені брешуть. Наприклад, кажуть, що блокпости для ловлі диверсантів, а насправді - для вручення повісток.
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08.02.2024 13:13 Відповісти
навряд чи лишилися настільки інфантильні істоти, які вірять в те, що влада не бреше.
та й одне другому не заважає. як ще форумних "патротів" виловлювати? самі вони геройствують тільки в інтернетах, а в житті чекають, що хтось за них це зробить.
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08.02.2024 13:19 Відповісти
як ще форумних "патротів" виловлювати? - оце вже і є програна війна, бо до людей застосовується "виловлювати".
Навіть орки роблять рекрутинг.
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08.02.2024 13:27 Відповісти
Знову бояться путчу Порошенка.Я дивуюсь як можна залякати людей бувшим презідентом(що він там щось скойть) і при тому ігнорувати "бл...народ" який прийшов сюди вбивати.
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08.02.2024 13:15 Відповісти
Раньше ухилянты тикалы в большие города, там спрятаться легче. Теперь будут перебегать на периферию.Но после принятия закона, их и там достанут.
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08.02.2024 13:17 Відповісти
шо там незрозумілого-зе засцяв-кінець сроку, непопулярні рішення по Залужному... а по старій добрій традиції в в Україні кожні 10 років самі знаєте що (2004, 2014...2024). От і думайте.
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08.02.2024 13:24 Відповісти
1994 - обрали Кучму й передали тактичну ядерну зброю раїсі..
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08.02.2024 13:43 Відповісти
Я теж це замітив. Кожні десять років масква пробує створити лояльну диктатуру в Україні, але кожен раз отримує відсіч. Але кожен раз стає жоще. Думаю наступний майдан буде дуже кровавий, не даром зеля закупає автозаки, але воно дурне і не розуміє чим все закінчується....
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09.02.2024 18:14 Відповісти
схоже, що в недавній перевірці лояльності поліцаїв на випадок придушення протестів при знятті залужного, щось пішло не так?
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08.02.2024 13:42 Відповісти
U ZEklouna s Jermakom balshoi zhim zhim ....🤡😱
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08.02.2024 13:55 Відповісти
Похоже клоуны совсем страх потеряли......

Батона спросите зебилы, как он доскакался по пенькам до ростова.

Слава Генералу Залужному!
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08.02.2024 13:57 Відповісти
капец.... ну пишите на предприятия, в налоговой выдавайте..это могут делать бухгалтера, инспетора... нет с машинами-сиренами-пробками-личным составом-бензином занимаются ерундой...
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08.02.2024 14:00 Відповісти
Бачу на фото пікап. В Києві. Значить хлопці з передка ******* що пікапів не вистачає?!
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08.02.2024 14:15 Відповісти
Бачу на фото людей у військовій формі. Вивчених поводитися зі зброєю. Значить нам ******* що ротації нема бо людей не вистачає?!
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08.02.2024 14:17 Відповісти
Проїдьте по західних областях, таке враження що війна там...
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09.02.2024 18:17 Відповісти
Звичайно, що *******. Просто пацани, які не мобілізовані, а які в армію йшли гроші заробляти, сидять на своїх позиціях в тилу і нікуди переводитися на фронт не планують.
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10.02.2024 18:53 Відповісти
Ще не тренуються у стрільбі по колінах чи вже?
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08.02.2024 14:17 Відповісти
Брехуни позовні - шакали
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08.02.2024 14:39 Відповісти
\Hanna

@HannaGun

·

https://twitter.com/HannaGun/status/1755566938887958924 29 мин

В ответ

https://twitter.com/HannaGun @HannaGun

\А зараз ці внутрішні вороги влаштовують облави,які принижують український народ. Це роблять навмисно: Щоб нацькувати військових на цивільних,які донатять. Цивільних на військових,що нас захищають… І паралельно знецінити те,що захистили Київ і сволоту наБанковій. Ненавиджу їх.
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08.02.2024 14:49 Відповісти
Hanna

@HannaGun

Припиніть жерти один одного щодо мобілізації. В тому, що черги під військкоматами перетворилися на «ухилянтів» винні лише зЄрмаки, які перетворили цю війну на війну бідних. А люди просто дивляться на скотство, яке ця шобла коїть, читають новини… і вже не впевнені ні в чому…
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08.02.2024 14:58 Відповісти
Я так розумію "бригади наступу" тренуются перекривати столицю на випадок, якщо народу закортить імпічменту. І автозаків вже прикупили, якщо нет не бреше.
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08.02.2024 22:01 Відповісти
 
 