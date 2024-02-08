УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12687 відвідувачів онлайн
Новини Фото
1 089 4

Перше цього року зафрахтоване ООН судно з гуманітарною пшеницею вирушило з України. ФОТОрепортаж

З України вирушило перше в 2024 році судно, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН у межах програми Grain From Ukraine, з гуманітарною пшеницею для Нігерії.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, передає Цензор.НЕТ.

"Українським коридором рухається балкер SKY GATE із 25 тис. тонн української гуманітарної пшениці для Нігерії.

Це перше судно в цьому році з гуманітарною пшеницею, яке зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН в рамках програми GrainFromUkraine", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: За пів року роботи українського морського коридору вантажі з України експортувало 661 судно, - Кубраков

Балкер SKY GATE

Зазначається, що програма GrainFromUkraine була ініційована Володимир Зеленський у листопаді 2022 р. та реалізується спільно зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН і країнами-донорами з листопада 2022 р. Її мета – надати доступ до українського продовольства країнам, які потерпають від голоду. У перший рік до програми приєдналися 34 країни та міжнародні організації. 170 тис тонн гуманітарної пшениці було відправлено до Ефіопії, Ємену, Сомалі, Кенії, Афганістану.

Також читайте: Україна експортувала 18 млн тонн вантажів через власний морський коридор

Балкер SKY GATE
Балкер SKY GATE

На другому міжнародному саміті Grain From Ukraine, що відбувся в Києві 25 листопада 2023 р., на продовження гуманітарної програми зібрано понад $100 млн для країн, які найбільше потерпають від дефіциту продовольства.

Також читайте: Україна прагне покращити засоби ППО для захисту портів і збільшення експорту через Чорне море, - Кубраков

Балкер SKY GATE
Балкер SKY GATE

Автор: 

зерно (3119) пшениця (224) Міністерство розвитку громад і територій (145) зерновий коридор (583)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
з закриттям ООНівського коридору і відкриттям українського, доходи Ердогана і Гуттєреша суттєво впали...
показати весь коментар
08.02.2024 13:22 Відповісти
інфа 146%
показати весь коментар
08.02.2024 13:26 Відповісти
Ну давай, *****, наважся по ньому в'їб@ти, дуже прошу
показати весь коментар
08.02.2024 13:24 Відповісти
Нигерия вышла в финал Кубка Африки! Бабки есть а все их кормят!
показати весь коментар
08.02.2024 13:42 Відповісти
 
 