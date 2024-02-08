Перше цього року зафрахтоване ООН судно з гуманітарною пшеницею вирушило з України. ФОТОрепортаж

З України вирушило перше в 2024 році судно, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН у межах програми Grain From Ukraine, з гуманітарною пшеницею для Нігерії.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, передає Цензор.НЕТ.

"Українським коридором рухається балкер SKY GATE із 25 тис. тонн української гуманітарної пшениці для Нігерії.

Це перше судно в цьому році з гуманітарною пшеницею, яке зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН в рамках програми GrainFromUkraine", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що програма GrainFromUkraine була ініційована Володимир Зеленський у листопаді 2022 р. та реалізується спільно зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН і країнами-донорами з листопада 2022 р. Її мета – надати доступ до українського продовольства країнам, які потерпають від голоду. У перший рік до програми приєдналися 34 країни та міжнародні організації. 170 тис тонн гуманітарної пшениці було відправлено до Ефіопії, Ємену, Сомалі, Кенії, Афганістану.

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На другому міжнародному саміті Grain From Ukraine, що відбувся в Києві 25 листопада 2023 р., на продовження гуманітарної програми зібрано понад $100 млн для країн, які найбільше потерпають від дефіциту продовольства.

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