Росіяни били по Селидовому, зокрема, північнокорейськими ракетами KN-23, - МВС. ФОТОрепортаж
Війська РФ обстрілювали Селидове на Донеччині ракетами С-300 та північнокорейськими KN-23.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МВС.
"Окупанти вдарили по місту 8-ма ракетами. Одна з них влучила в багатоквартирний будинок. За попередньою інформацією, росія застосувала для удару ракети КN 23 (твердопаливна тактична балістична ракета, виробництва КНДР. - Ред.) та С-300", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок обстрілу загинула 50-річна жінка, її тіло дістали з-під завалів.
"Семеро людей зазнали поранень. Серед них — хлопчик, якому завтра має виповнитися 7 років, а також двоє чоловіків 18 і 51 років, чотири жінки — 38, 42, 64, 88 років.
Робота триває. На цей час відомо про пошкодження 53 багатоквартирних і 10 приватних будинків, 4 закладів освіти, 2 адмінбудівель, приватного підприємства, 24 транспортних засобів", - йдеться в повідомленні.
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Так хто ж і у кого дійсно військовий партнер, а хто видає себе за такого?
і причина відсутності у ракет не тільки в теперішній владі, всі попередні до цього приклались...
а винні самі українці які були толерантні до грабунку армії... коли ми віддавали ракети... допустимо ЯО але ракети навіщо віддавати із звичайною бойовою бойовою частиною..... або коли Ющ з Бахматюком розвалив і розікрав ППО...
ніхто не розробляв далекобійне озброєння всі слухали захід та рашу і не порушували договори про нерозповюдження...
Южмаш давно міг виготовляти ракети якщо міг поставляти двигуни до орківських ракет та мав готові системи управління цими ракетами, але ні один президент цього не робив
колись там було море прихильників ***** і його узкого міра (особливообдаровані може й досі є, хто не втік і чекає), а він їх б'є з усіх калібрів, чи, може, бйот - значить любіт?