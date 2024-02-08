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Новини Фото Війна
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Росіяни били по Селидовому, зокрема, північнокорейськими ракетами KN-23, - МВС. ФОТОрепортаж

Війська РФ обстрілювали Селидове на Донеччині ракетами С-300 та північнокорейськими KN-23.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МВС.

"Окупанти вдарили по місту 8-ма ракетами. Одна з них влучила в багатоквартирний будинок. За попередньою інформацією, росія застосувала для удару ракети КN 23 (твердопаливна тактична балістична ракета, виробництва КНДР. - Ред.) та С-300", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу загинула 50-річна жінка, її тіло дістали з-під завалів.

"Семеро людей зазнали поранень. Серед них — хлопчик, якому завтра має виповнитися 7 років, а також двоє чоловіків 18 і 51 років, чотири жінки — 38, 42, 64, 88 років.

Робота триває. На цей час відомо про пошкодження 53 багатоквартирних і 10 приватних будинків, 4 закладів освіти, 2 адмінбудівель, приватного підприємства, 24 транспортних засобів", - йдеться в повідомленні.

Читайте: По Харкову росіяни вранці били ракетами з КНДР, - поліція. ФОТО

Селидове. Наслідки російського обстрілу.
Селидове. Наслідки російського обстрілу.
Селидове. Наслідки російського обстрілу.
Селидове. Наслідки російського обстрілу.
Селидове. Наслідки російського обстрілу.
Селидове. Наслідки російського обстрілу.
Селидове. Наслідки російського обстрілу.
Селидове. Наслідки російського обстрілу.
Селидове. Наслідки російського обстрілу.

Автор: 

КНДР (1215) обстріл (28486) ракети (4023) Донецька область (8467)


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Топ коментарі
+15
тільки Україна не може обстрілювати кацапію бо буде ескалація .
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08.02.2024 13:37
+7
і у сраних півночнокорєйскіх товарісчєй є ядерна зброя! Блд!
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08.02.2024 13:44
+7
Гра в одни ворота !
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08.02.2024 13:45
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тільки Україна не може обстрілювати кацапію бо буде ескалація .
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08.02.2024 13:37 Відповісти
Гра в одни ворота !
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08.02.2024 13:45 Відповісти
Пане Романе, я вибачаюся, писав сотню раз і повторюся - обстрілюйте Цапію, ось тільки горе в тім, що немає чим, немає своїх ракет. А США, Англія і Франція не дозволяють бити своїми ракетами по Засрашці, тільки по окупованих ними територіях. В нас грошей на ракети немає, зате є на марафон, євробачення, кіносеріали, проекти Кравець, "Дом1, Фрідом, "велике крадівництво" і навіть яйця по 17 грн, а от на ракети немає.
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08.02.2024 14:03 Відповісти
А щось Кім Чен Ина мало хвилює куди полетять надані ним кацапії ракети. Дав - і застосовуй як хочеш, то вже не його ракети і не його проблеми, а на внутрішню кухню і корупцію на кацапії в цьому розрізі йому взагалі начхати.
Так хто ж і у кого дійсно військовий партнер, а хто видає себе за такого?
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08.02.2024 14:15 Відповісти
А що він невірно написав, не дають бити їхнім озброєнням по раші... щоб не було ескалації...
і причина відсутності у ракет не тільки в теперішній владі, всі попередні до цього приклались...

а винні самі українці які були толерантні до грабунку армії... коли ми віддавали ракети... допустимо ЯО але ракети навіщо віддавати із звичайною бойовою бойовою частиною..... або коли Ющ з Бахматюком розвалив і розікрав ППО...

ніхто не розробляв далекобійне озброєння всі слухали захід та рашу і не порушували договори про нерозповюдження...

Южмаш давно міг виготовляти ракети якщо міг поставляти двигуни до орківських ракет та мав готові системи управління цими ракетами, але ні один президент цього не робив
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08.02.2024 14:37 Відповісти
і у сраних півночнокорєйскіх товарісчєй є ядерна зброя! Блд!
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08.02.2024 13:44 Відповісти
......реально важко зрозуміти логіку Московщини..
колись там було море прихильників ***** і його узкого міра (особливообдаровані може й досі є, хто не втік і чекає), а він їх б'є з усіх калібрів, чи, може, бйот - значить любіт?
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08.02.2024 13:51 Відповісти
Так, його логіка проста, він їх просто знищує, а вони його обожнюють і це наслідки минулої політики "ригів" і комуняк, які там весь період існування України проповідували русский язік, їх культуру, церкву і знущалися та знищували все українське. А місцеву владу вибирав той нарід, який і сьогодні страждає від своїх тупих дій. І сьогодні весь офіс президента скоадається виключно із "риг". То що вони побудують тут?
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08.02.2024 14:07 Відповісти
Ну всі ж бачать що розбомбили черговий штаб ЗСУ? Ні, не всі? Тільки ********** ********...
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08.02.2024 14:05 Відповісти
Одразу видно - натівські будинки. А собака явно нацистської породи....
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08.02.2024 14:12 Відповісти
 
 