Росіяни били по Селидовому, зокрема, північнокорейськими ракетами KN-23, - МВС. ФОТОрепортаж

Війська РФ обстрілювали Селидове на Донеччині ракетами С-300 та північнокорейськими KN-23.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МВС.

"Окупанти вдарили по місту 8-ма ракетами. Одна з них влучила в багатоквартирний будинок. За попередньою інформацією, росія застосувала для удару ракети КN 23 (твердопаливна тактична балістична ракета, виробництва КНДР. - Ред.) та С-300", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу загинула 50-річна жінка, її тіло дістали з-під завалів.

"Семеро людей зазнали поранень. Серед них — хлопчик, якому завтра має виповнитися 7 років, а також двоє чоловіків 18 і 51 років, чотири жінки — 38, 42, 64, 88 років.



Робота триває. На цей час відомо про пошкодження 53 багатоквартирних і 10 приватних будинків, 4 закладів освіти, 2 адмінбудівель, приватного підприємства, 24 транспортних засобів", - йдеться в повідомленні.

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