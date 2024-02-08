Унаслідок кібератаки ГУР у росіян стався масштабний збій програми керування дронами. ФОТО

Кіберфахівці ГУР МО України здійснили чергову успішну операцію проти російських окупантів - станом на 8 лютого 2024 року ворог скаржиться на масовий збій програми керування дронами.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, цей софт росіяни встановлюють для перепрошивки безпілотників марки DJI під потреби ведення бойових дій.



Програмне забезпечення, серед іншого, дозволяє ворожим операторам дронів:

налаштовувати пульти управління та створювати нові;

захоплювати відео та передавати картинку на командний пункт;

керувати дроном з комп’ютера (не через пульт).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ГУР здійснило кібератаку на сервер спецзв’язку Міноборони РФ, після чого той припинив роботу. ФОТО

Через веб-сервери зазначений російський проєкт перепрошивки дронів забезпечує функціонування системи "свій-чужий".



За попередніми даними, внаслідок кібератаки ГУР МО України сервери перестали працювати, тож усе програмне забезпечення розпізнається як "чуже" і відмовляє рашистам у доступі.



"Без доступу до серверів, а отже - до системи, керування безпілотниками з пультів, ймовірно, неможливе.



Зараз противник намагається всіляко вирішити проблему, зокрема й шляхом переходу в ручний режим управління", - додали в ГУР.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кіберфахівці ГУР атакували російську компанію IPL Consulting, що спеціалізувалася на впровадженні інформаційних систем у промисловості



