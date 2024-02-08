Унаслідок влучання ворожого дрона-камікадзе в авто загинули двоє цивільних на Херсонщині. ФОТО
Під час чергової атаки росіян на Херсонську область дві особи загинули, ще одну людину травмовано.
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.
"8 лютого близько 16:00 на автодорозі неподалік міста Берислав правоохоронці виявили палаючий автомобіль, всередині якого є тіла двох загиблих людей. Ймовірно, у транспорт влучив дрон-камікадзе. Інші подробиці події встановлюються", - йдеться в повідомленні.
Крім того повідомляється, що до лікарні доставлено 58-річного чоловіка, який зазнав травм унаслідок обстрілу Білозерської громади. В момент атаки чоловік намагався дістатися укриття.
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