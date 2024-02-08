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У Львові затримали організатора злочинної схеми, який за 10 000 доларів обіцяв через ліс вивезти громадян за кордон. ФОТОрепортаж

ухилянти

Нацполіція затримала львів’янина, який організував схему переправлення чоловіків призовного віку за кордон. За послуги він брав 10 000 доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Національної поліції України.

Як зазначається, до організації нелегального каналу переправлення чоловіків призовного віку через кордон причетний 28-річний львів’янин, який вже мав проблеми із законом щодо своїх "лідерських здібностей" - притягувався до відповідальності за створення та участь у злочинній організації.

За даними Нацполіції, переправлення відбувалося на території Львівської та Закарпатської областей поза межами офіційних пунктів пропуску. Потенційних "клієнтів" доставляли до прикордонного населеного пункту та чекали слушного часу для перетину кордону. Шлях за кордон пролягав через ліс, фігурант особисто їх супроводжував до українського кордону, а потім надавав вказівки для подальших дій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Молдові біля кордону затримали 5 громадян України призовного віку: Вони тікали від мобілізації

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. 

Нацполіція затримала львів'янина, який організував схему переправлення чоловіків призовного віку за кордон
Нацполіція затримала львів'янина, який організував схему переправлення чоловіків призовного віку за кордон
Нацполіція затримала львів'янина, який організував схему переправлення чоловіків призовного віку за кордон

Автор: 

Львів (3071) Нацполіція (15173) ухилянти (906)


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Топ коментарі
+2
Взяли через заздрощі - такі гроші повз зелену касу ...
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08.02.2024 18:31
+2
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08.02.2024 18:39
+1
А ви певно ухилянт у гражданці?
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08.02.2024 18:55
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Взяли через заздрощі - такі гроші повз зелену касу ...
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08.02.2024 18:31 Відповісти
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08.02.2024 18:39 Відповісти
У якому ж це треба бути відчаї, аби віддати $10000 лише за те, аби лише доправили до кордону... Краще б пробували самостійно, а маючи на руках таку суму, можна домовитися з "ухилянтами в камуфляжі" якщо зловлять десь в лісі. Гроші вони *******, а тут ще й не треба ділитися з керівництвом та посередниками.
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08.02.2024 18:48 Відповісти
А ви певно ухилянт у гражданці?
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08.02.2024 18:55 Відповісти
А ви ухилянт у військах?
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08.02.2024 19:32 Відповісти
Я приймав безпосередню участь у боях на Донбасі у 2022 році. А ви?
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08.02.2024 19:40 Відповісти
Самі пішли, за покликом серця чи зловило ТЦК і забрало?
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10.02.2024 06:57 Відповісти
Пішов сам, інакше б не зміг
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10.02.2024 11:08 Відповісти
Поки ні, адже не служив, не давав присяги бо в мирний час комісія два рази мене забракувала, тому що армії такі дистрофіки не потрібні. Але, за новим законом точно ним стану, бо здоров'я за два десятки років не поліпшилось, а бігти на ВЛК за "чудесним зціленням" якось не рвуся.
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08.02.2024 19:42 Відповісти
їх просто вб'ють і під деревом закопают
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08.02.2024 23:42 Відповісти
Туристи
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08.02.2024 19:41 Відповісти
В кримінальних 90-х, фраза "вивезти на лєс" була як покаранням, а тут ділки за 10 штук баксів вивозять на лєс і клієнт задоволений😆. O tempora, o mores!
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08.02.2024 20:54 Відповісти
Петросян?
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10.02.2024 07:11 Відповісти
 
 