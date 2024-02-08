У Львові затримали організатора злочинної схеми, який за 10 000 доларів обіцяв через ліс вивезти громадян за кордон. ФОТОрепортаж

Нацполіція затримала львів’янина, який організував схему переправлення чоловіків призовного віку за кордон. За послуги він брав 10 000 доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Національної поліції України.



Як зазначається, до організації нелегального каналу переправлення чоловіків призовного віку через кордон причетний 28-річний львів’янин, який вже мав проблеми із законом щодо своїх "лідерських здібностей" - притягувався до відповідальності за створення та участь у злочинній організації.



За даними Нацполіції, переправлення відбувалося на території Львівської та Закарпатської областей поза межами офіційних пунктів пропуску. Потенційних "клієнтів" доставляли до прикордонного населеного пункту та чекали слушного часу для перетину кордону. Шлях за кордон пролягав через ліс, фігурант особисто їх супроводжував до українського кордону, а потім надавав вказівки для подальших дій.

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Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.





