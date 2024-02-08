Протягом дня окупанти 7 разів атакували Нікопольщину з артилерії та дронами-камікадзе. ФОТОрепортаж

Російські війська здійснили сім атак на Нікопольський район Дніпропетровської області із застосуванням артилерії та дронів-камікадзе.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Від російського терору потерпали райцентр, Червоногригорівська та Покровська сільська громади.



Пошкоджені 17 приватних будинків. Понівечені 11 господарських споруд, ще 2 – знищені. Побиті авто. Зачепило кілька газогонів та ліній електропередач.



Минулося без загиблих і постраждалих", - йдеться в повідомленні.

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