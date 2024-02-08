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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Протягом дня окупанти 7 разів атакували Нікопольщину з артилерії та дронами-камікадзе. ФОТОрепортаж

Російські війська здійснили сім атак на Нікопольський район Дніпропетровської області із застосуванням артилерії та дронів-камікадзе.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Від російського терору потерпали райцентр, Червоногригорівська та Покровська сільська громади.

Пошкоджені 17 приватних будинків. Понівечені 11 господарських споруд, ще 2 – знищені. Побиті авто. Зачепило кілька газогонів та ліній електропередач.

Минулося без загиблих і постраждалих", - йдеться в повідомленні.

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Наслідки обстрілів Нікопольщини
Наслідки обстрілів Нікопольщини
Наслідки обстрілів Нікопольщини

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Наслідки обстрілів Нікопольщини
Наслідки обстрілів Нікопольщини
Наслідки обстрілів Нікопольщини

Дивіться: Окупанти поцілили дроном в авто на Дніпропетровщині: постраждали дві людини. ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілів Нікопольщини
Наслідки обстрілів Нікопольщини
Наслідки обстрілів Нікопольщини
Наслідки обстрілів Нікопольщини

Автор: 

обстріл (28486) Нікополь (1191) Дніпропетровська область (3729)


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