Протягом дня окупанти 7 разів атакували Нікопольщину з артилерії та дронами-камікадзе. ФОТОрепортаж
Російські війська здійснили сім атак на Нікопольський район Дніпропетровської області із застосуванням артилерії та дронів-камікадзе.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"Від російського терору потерпали райцентр, Червоногригорівська та Покровська сільська громади.
Пошкоджені 17 приватних будинків. Понівечені 11 господарських споруд, ще 2 – знищені. Побиті авто. Зачепило кілька газогонів та ліній електропередач.
Минулося без загиблих і постраждалих", - йдеться в повідомленні.
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