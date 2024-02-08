38 чоловіків призовного віку з 11 областей виявлені у 2 мікроавтобусах біля кордону з Угорщиною, - ДПСУ. ФОТО
На Закарпатті біля кордону з Угорщиною прикордонники виявили два мікроавтобуси з 40 чоловіками.
Про це повідомили у Західному регіональному управління ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Водіями транспортних засобів були жителі Закарпаття, які перевозили 38 осіб призовного віку, це рекордна за кількістю група порушників кордону, затримана під час повномасштабної війни. У її складі найбільше жителів Закарпаття - 12 осіб, Львівщини - 6 осіб, Київщини - 5 осіб, решта - вихідці з Дніпропетровщини, Івано-Франківщини, Хмельниччини, Полтавщини, Запоріжжя, Херсонщини, Черкащини та Рівненщини.
Організатори незаконного переправлення планували отримавши від своїх клієнтів від $4500 до $8500.
Щодо виявлення у діях перевізників ознак злочину, передбаченого ст.332 ККУ прикордонники повідомили співробітників поліції. Стосовно затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", справи скеровано до суду.
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Сорі, зовсім не смішно.
Он бережёт бойцов.
Ну вважай шо я злякався.
Ти падло нахера людину чмом називаєш?
Нажаль, зеленої падолі ще багато.
Зеляпідор це факт, і ти за нього не краще.
Взагалі, треба зробити такий закон, який дозволяє стріляти на ураження по таких "туристах". Завалити два, три десятка цього лайна і бажаючих "гуляти" біля кордону стане менше.
Як на діда мінімум 70 років ви досить продвинутий і матюкливий штемп
ездил.
Ему лет 60-70 на фото.
Взагалі, якщо до 40 років жерти найдешевші макарони та біляші з вулиці, то таким "вгодованим" і станеш. А ще в нагрузку отримаєш діабет та купу іншіх ніштяків. Не бачу привіду для заздрощів та глузувань - 80% українських чоловіків саме такі і є, і не тому що здоров'я хоч відбавляй.
Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави - захищати життя людини.
Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань.
Шашлик боневтік ухилянтович нею дупу витер
Статья чисто пиарная, создать видимость бурной деятельности. Всех отпустят.
Добре хоч штазі спрацювала чудово.
5метрова стіна Зеленського на кордоні з недружнім ЄС вистояла.