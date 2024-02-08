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38 чоловіків призовного віку з 11 областей виявлені у 2 мікроавтобусах біля кордону з Угорщиною, - ДПСУ. ФОТО

На Закарпатті біля кордону з Угорщиною прикордонники виявили два мікроавтобуси з 40 чоловіками.

Про це повідомили у Західному регіональному управління ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

38 ухилянтів на кордоні з Угорщиною

Водіями транспортних засобів були жителі Закарпаття, які перевозили 38 осіб призовного віку, це рекордна за кількістю група порушників кордону, затримана під час повномасштабної війни. У її складі найбільше жителів Закарпаття - 12 осіб, Львівщини - 6 осіб, Київщини - 5 осіб, решта - вихідці з Дніпропетровщини, Івано-Франківщини, Хмельниччини, Полтавщини, Запоріжжя, Херсонщини, Черкащини та Рівненщини.

Організатори незаконного переправлення планували отримавши від своїх клієнтів від $4500 до $8500.

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Щодо виявлення у діях перевізників ознак злочину, передбаченого ст.332 ККУ прикордонники повідомили співробітників поліції. Стосовно затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", справи скеровано до суду.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5986) ухилянти (906) Закарпатська область (2049)


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Топ коментарі
+24
Пережив режими Сталіна, Хрущова, Брєжнєва, Андропова, Чєрнєнка, Горбачова, владу Кравчука, Кучми, Ющенка, Януковича, Порошенка. При зеленському зрозумів, що таке справжня пізда.
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08.02.2024 22:40
+19
А їх свиноматки сидять в пейсбуках та посилають в окоп чужих синів, як тут одна знайома стара хабалка, яка досі топить за щеневтіка, свого виплятка в перші дні війни вивезла в Німеччину, а мою мати питала, чого я не воюю.
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08.02.2024 23:21
+18
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08.02.2024 22:41
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Іхали на екскурсію
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08.02.2024 22:37 Відповісти
В грузовому бусі?
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08.02.2024 22:44 Відповісти
Сурові хлопці, тільки так!
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08.02.2024 22:47 Відповісти
Тю, а шо, ніч на дворі, все одно нічого не видно.
Сорі, зовсім не смішно.
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08.02.2024 23:27 Відповісти
Низя,Зе. сказал только обученный персонал на передовую.
Он бережёт бойцов.
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08.02.2024 22:39 Відповісти
зєля, схоже, фронт вже продав. там зараз донищують тих, хто здатен до опору, щоб пуцінські виплятки знову дарма парадку не возили ((( то для чого цим хлопцям туди їхати?
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08.02.2024 22:40 Відповісти
сдрысло чмо ...
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08.02.2024 22:44 Відповісти
дурнувате ти що вчадiв? забирай зелену жябу сам...А за ****** ****** розвалю!
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08.02.2024 23:32 Відповісти
Шо правда? Прям развалеш?
Ну вважай шо я злякався.
Ти падло нахера людину чмом називаєш?
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08.02.2024 23:45 Відповісти
називаю зелебота чмом...читай уважнише коменти! Й за базаром слiдкуй!
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08.02.2024 23:51 Відповісти
Якщо так, то прошу пробачення...
Нажаль, зеленої падолі ще багато.
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08.02.2024 23:55 Відповісти
приймаю...зараз уси на нервах. бувае...тримайся.
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08.02.2024 23:58 Відповісти
Для чого їхати? Захищати свою землю!
Зеляпідор це факт, і ти за нього не краще.
Взагалі, треба зробити такий закон, який дозволяє стріляти на ураження по таких "туристах". Завалити два, три десятка цього лайна і бажаючих "гуляти" біля кордону стане менше.
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08.02.2024 23:32 Відповісти
звідки пишеш, з окопах чи дивана
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09.02.2024 07:44 Відповісти
такий закон є - у путіна. стріляти всіх українців, щоб нікого живого не лишилося. А захищати Україну будуть ті, кому вона потрібна. Якщо цим не потрібна - то не примусите. Просто як убивці вб'єте їх замість путіна
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09.02.2024 09:37 Відповісти
Останніх донищують, якеж ти бідне..
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09.02.2024 07:38 Відповісти
Зараз Сили оборони України - це майже мільйон людей, які були призвані для захисту нашої держави. Станом на сьогодні більша частина з них не відчула фронту так, як меншість, яка реально на передовій, реально воює. (Верховний Головнокомандувач).
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08.02.2024 22:48 Відповісти
Пережив режими Сталіна, Хрущова, Брєжнєва, Андропова, Чєрнєнка, Горбачова, владу Кравчука, Кучми, Ющенка, Януковича, Порошенка. При зеленському зрозумів, що таке справжня пізда.
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08.02.2024 22:40 Відповісти
А режим Миколая Олександровича (другого) не переживали?

Як на діда мінімум 70 років ви досить продвинутий і матюкливий штемп
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08.02.2024 22:45 Відповісти
Так он с батько Махно в одной тачанке
ездил.
Ему лет 60-70 на фото.
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08.02.2024 23:00 Відповісти
На "колчаковскіх фронтах"?
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08.02.2024 23:05 Відповісти
виборець Боневтіка-Оманського - "патріот" такий, як і їхній вирок-2019
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08.02.2024 22:40 Відповісти
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08.02.2024 22:41 Відповісти
оптом - дешевше!
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08.02.2024 22:42 Відповісти
А коли "елітні батальйони" виїзджали де ви були такі пильні???
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08.02.2024 22:43 Відповісти
"В Украīнi щас 156 тис. вiйськових пенсiонерiв до 60 рокiв, якi нiде не працюють iне служать в ВСУ"- Третьякова.
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09.02.2024 07:01 Відповісти
На те що прикордонникам дадуть на лапу, їм пообіцяли що так буде.
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08.02.2024 22:52 Відповісти
Це кажуть ті самі люди, які вішали на дітей плакатики для мітингів єрмака про демобілізацію "я два роки не бачив тата". Щоб ви розуміли рівень маніпуляції, і їх цілі
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08.02.2024 22:46 Відповісти
Абсолютно не розумію, вони реально вірили, що така група людей може непомітно перетнути кордон чи настільки паралізовані страхом, що не здатні логічно мислити? Одному і то не легко, бо там купа військових у екіпіровці та зі спорядженням, про яке на передовій і не мріяли ще й з собаками та дронами.
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08.02.2024 22:46 Відповісти
У нас 73% населення повірили, що клоун може командувати воюючою країною. Якщо людина - ідіот, то це вирок.
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09.02.2024 06:25 Відповісти
Ви такий наівний, це називається, засада, пояснювати треба? Або хтось здав
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12.02.2024 16:00 Відповісти
Ого, уже взводами.
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08.02.2024 22:48 Відповісти
Бички які відгодовані
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08.02.2024 22:52 Відповісти
А були б худі, сказав би "дивіться, які підтягнуті, можна прямо в ДШБ"?
Взагалі, якщо до 40 років жерти найдешевші макарони та біляші з вулиці, то таким "вгодованим" і станеш. А ще в нагрузку отримаєш діабет та купу іншіх ніштяків. Не бачу привіду для заздрощів та глузувань - 80% українських чоловіків саме такі і є, і не тому що здоров'я хоч відбавляй.
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08.02.2024 23:17 Відповісти
Без оружия чтобы ехали? В следующий раз пусть берут!
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08.02.2024 22:52 Відповісти
коли їх буде 400 їх вже не зупинять
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08.02.2024 22:58 Відповісти
А як тисяч п'ять підуть колони чоловікв з дітьми, жінками та батьками на Польщу?! Як будуть зупиняти? Розстрілювати?
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08.02.2024 23:51 Відповісти
Ухилянти будуть прикриватися дітьми і жінками? Одразу видно, що типовий виборець зеленського.
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09.02.2024 06:34 Відповісти
Коли буде 400 - будуть стріляти на ураження. І правильно зроблять.
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09.02.2024 06:26 Відповісти
А правильно, що зелені роблять з країни буцегарню, не довіряють своїм громадянам?
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11.02.2024 10:03 Відповісти
ну, після сьогодняшніх новин, не дивно...
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08.02.2024 23:04 Відповісти
А що буде, коли остаточно приймуть новий закон про мобілізацію? Автобуси вже будуть не мікро. І не два.
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08.02.2024 23:09 Відповісти
І з зброєю...
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08.02.2024 23:52 Відповісти
якщо щільно пакувати, то в один бус поміщається взвод.
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08.02.2024 23:06 Відповісти
Понавыбирали упыри(73%)зелену гидоту,а теперь деру дают с Украины!фу…
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08.02.2024 23:07 Відповісти
А їх свиноматки сидять в пейсбуках та посилають в окоп чужих синів, як тут одна знайома стара хабалка, яка досі топить за щеневтіка, свого виплятка в перші дні війни вивезла в Німеччину, а мою мати питала, чого я не воюю.
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08.02.2024 23:21 Відповісти
не чипайте водіїв, вони тримають економічний фронт!.. доречі, чому погранці не на фронті?!..
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08.02.2024 23:13 Відповісти
Це вертухаї - рабів назад вертають
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08.02.2024 23:16 Відповісти
Ось прикордонники на фронті
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09.02.2024 06:38 Відповісти
Стаття 27. Кожна людина має невід'ємне право на життя.

Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави - захищати життя людини.

Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань.
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08.02.2024 23:19 Відповісти
Шутник...
Шашлик боневтік ухилянтович нею дупу витер
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08.02.2024 23:54 Відповісти
Обов'язком громадян України є захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України (ст. 65 Конституції України).
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09.02.2024 06:32 Відповісти
В нас Конституція України на "паузі"
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09.02.2024 11:09 Відповісти
У нас не Конституція на "паузі", а нарід...називаймо речі своїми іменами. Гопота привела до влади гопоту і думала, що буде їм "счастье"- шашличкі, майскіє, а в перерві між цим поржом...
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10.02.2024 06:02 Відповісти
Знайомий голосував за зе - має бронь - очі опускає коли його мокаю..... ****.....я б його відправив.... Ще одного теж опускаю, але.....
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10.02.2024 19:14 Відповісти
Хіба при адмінистративному правопорушенні дозволено заковувати в кайданки? Зовсім ******?
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08.02.2024 23:23 Відповісти
Чи хомутами руки стягувати, ніякої різниці.
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08.02.2024 23:24 Відповісти
Півтора взвода..
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08.02.2024 23:31 Відповісти
вільні люди як вори в законі, яких Зеленський відпустив з тюрми
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08.02.2024 23:36 Відповісти
Судебная перспектива нулевая.
Статья чисто пиарная, создать видимость бурной деятельности. Всех отпустят.
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09.02.2024 00:00 Відповісти
Чому нулєвая? Штраф за незаконний перетин кордону буде точно. 3600*40= 150 тисяч грн отримає бюджет.
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09.02.2024 06:28 Відповісти
отримає бюджет. - насмішили
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09.02.2024 11:11 Відповісти
Інколи дружина каже -Навіщо ми все кинули на Південному березі Криму( після обставин 14 року) і на старості літ переїхали на Київщину, щоб бути серед українців? Адже українців тут немає. Є різного плану пристосуванці. _ Чесно кажучи мені тяжко їй щось пояснювати. Бо вона права. Мені соромно за українців, маючи єтнічну росіянку дружиною, яка більше патріот України ніж дуже багато сусідів чи колег по роботі, зовні,,щирих,, українців.
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09.02.2024 00:01 Відповісти
Деколи жінки виявляються мудрішими...
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10.02.2024 06:04 Відповісти
ви можете повернутись до свого криму, ніхто не заважає
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10.02.2024 11:11 Відповісти
Спочатку потрібно його вичистити від кацапів.
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10.02.2024 11:21 Відповісти
то хто вам заважае
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10.02.2024 11:40 Відповісти
Хлопці їхали у ТЦК, просто трохи заблукали.
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09.02.2024 00:05 Відповісти
І куди їх тепер направят? Може на учбовий полігон щоб вони там тренувались захищати кордон а не злочинно пробиратись через нього . Ні мабуть на вигляд легенько штрафануть. А потім вони знову і знову спробують збігти з України, поки таки не втечуть.
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09.02.2024 03:53 Відповісти
Ого! 40 осіб за раз- це, ймовірно, наймасовіша на сьогодні спроба втечі з вільної країни.
Добре хоч штазі спрацювала чудово.
5метрова стіна Зеленського на кордоні з недружнім ЄС вистояла.
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09.02.2024 05:44 Відповісти
Стадо ******* знову піймали на кордоні.
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09.02.2024 06:23 Відповісти
Генофонд нации пытается свалить заграницу
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09.02.2024 08:37 Відповісти
Сумно читати такі новини. Можна втекти від прикордонників, від поліцейських, але від долі втекти неможливо. Згадайте, скільки таких ухилянтів загинули в Тисі та інших місцях. Хоча, не заперечую, потрібен грамотний, справедливий і конкретний закон про мобілізацію. В будь-якій справі потрібно знати початок і кінець.
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09.02.2024 08:57 Відповісти
діло не в мобілізації - діло в тім що життя людини і того ж солдата не варте нігуя.сьогодні в ЗСУ ніхто не хоче брати БРки - йдуть в сзч або в відмову виконання.і пох що судитимуть це вже нікого не лякає.чому це так - питайте владу.
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10.02.2024 11:05 Відповісти
а монобільшість ще 2 роки буде приймати закон про мобілізацію. Чому затриманих ухилянтів цими автобусами зразу не завезуть у в/ч на полігон??? Нещодавно затримали ухилянта з Харкова, який 4 рази!!! уже затримувався за намагання незаконно перетнути кордон! Скільки це ******** буде продовжуватися?
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09.02.2024 15:48 Відповісти
Та відкрийте вже кордони, скіки можна знущатись з українців - хай їдуть всі хто хоче та куди хоче.
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09.02.2024 16:27 Відповісти
Їх потішила новина із серпентарію "Шапіто" про звільнення Батька "Залужного".
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09.02.2024 18:43 Відповісти
Какое преступление они совершили? Сидя в бусе ?
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10.02.2024 09:14 Відповісти
мусора самі організовують турне,самі продають квитки - самі й принімають.розводять народ як лохів.надійно здриснуть з України - через кордон з білорусі або росії.і ціна 2000 доллярів.там погранців нема - сцють рейдувати.
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10.02.2024 10:53 Відповісти
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10.02.2024 11:17 Відповісти
Куда это вы собрались?Себ.тся не выйдет!Вы должны досмотреть 95 квартал до конца!Веслело же,по прикорлу!
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12.02.2024 11:27 Відповісти
 
 