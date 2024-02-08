38 чоловіків призовного віку з 11 областей виявлені у 2 мікроавтобусах біля кордону з Угорщиною, - ДПСУ. ФОТО

На Закарпатті біля кордону з Угорщиною прикордонники виявили два мікроавтобуси з 40 чоловіками.

Про це повідомили у Західному регіональному управління ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Водіями транспортних засобів були жителі Закарпаття, які перевозили 38 осіб призовного віку, це рекордна за кількістю група порушників кордону, затримана під час повномасштабної війни. У її складі найбільше жителів Закарпаття - 12 осіб, Львівщини - 6 осіб, Київщини - 5 осіб, решта - вихідці з Дніпропетровщини, Івано-Франківщини, Хмельниччини, Полтавщини, Запоріжжя, Херсонщини, Черкащини та Рівненщини.

Організатори незаконного переправлення планували отримавши від своїх клієнтів від $4500 до $8500.

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Щодо виявлення у діях перевізників ознак злочину, передбаченого ст.332 ККУ прикордонники повідомили співробітників поліції. Стосовно затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", справи скеровано до суду.