Шольц зустрівся з сенаторами США у Вашингтоні: Обговорили подальшу допомогу та підтримку України. ФОТО

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час свого візиту до Вашингтона зустрівся з американськими сенаторами. Вони обговорили подальшу допомогу Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Шольц повідомив у соцмережі X.

"Було приємно знову поспілкуватися з членами Сенату США, які представляють обидві сторони проходу. Україна потребує всієї нашої підтримки, щоб захистити себе від російської агресії", - зазначив він.

Візит Шольца до США

Канцлер прибув до Вашингтона у четвер, 8 лютого.

Сьогодні, 9 лютого, його прийме президент США Джо Байден у Білому домі. Найважливішою темою, ймовірно, стане підтримка України.

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