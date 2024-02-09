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Новини Фото Допомога Україні
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Шольц зустрівся з сенаторами США у Вашингтоні: Обговорили подальшу допомогу та підтримку України. ФОТО

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час свого візиту до Вашингтона зустрівся з американськими сенаторами. Вони обговорили подальшу допомогу Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Шольц повідомив у соцмережі X.

"Було приємно знову поспілкуватися з членами Сенату США, які представляють обидві сторони проходу. Україна потребує всієї нашої підтримки, щоб захистити себе від російської агресії", - зазначив він.

Візит Шольца до США

Канцлер прибув до Вашингтона у четвер, 8 лютого.

Сьогодні, 9 лютого, його прийме президент США Джо Байден у Білому домі. Найважливішою темою, ймовірно, стане підтримка України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Байден і Шольц обговорять допомогу та підтримку України під час зустрічі у Вашингтоні, - Білий дім

Шольц і сенатори США
Шольц і сенатори США
Шольц і сенатори США

Автор: 

допомога і підтримка (1162) Сенат США (600) Шольц Олаф (1136)


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Топ коментарі
+15
Дякуємо, пане Шольц за лобіювання інтересів України.
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09.02.2024 09:31
+5
а що робить банда Зелених шмародерів під назвою шапіто95 ?? Шольц, німець, їде лоббіювати інтереси України, в той час, коли зелені гніди не випускали Петра на кордоні ...
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09.02.2024 09:35
+2
Цікавий цей Шольц! По Америках літає,агітує за допомогу Україні... а сам а ні Таурусів,ані Леопарів 2А6 не дає( не зважаючи на позицію Бундестагу)
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09.02.2024 10:16
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Дякуємо, пане Шольц за лобіювання інтересів України.
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09.02.2024 09:31 Відповісти
а що робить банда Зелених шмародерів під назвою шапіто95 ?? Шольц, німець, їде лоббіювати інтереси України, в той час, коли зелені гніди не випускали Петра на кордоні ...
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09.02.2024 09:35 Відповісти
а де про це можна прочитати?? як гадаэш, куд ці гроші підуть??
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11.02.2024 12:17 Відповісти
КАцапський троль тіпа з Естонії . Як ти себе продав що ти троль? Слово "гніди" пишеться як "гниди ". Патамуша на рускам язикє пішут как "гниды". Так що здрисни звідси назавжди "естонєц"
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12.02.2024 22:51 Відповісти
посіпака Зеленої шмарклі боневтіка оманського, я вже з 2007 року не живу в Україні через таких довбодятлів як ти і якщо я помилився однією літерою у слові, це не привід мене ображати!
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13.02.2024 08:31 Відповісти
в тебе самого скрєпний нік - РАШ - також і у корєша твого Сєр-гєй Пєтров - гниди ви подоляксько-спЄрмаковські!
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13.02.2024 08:42 Відповісти
боже, там є хоч хтось молодший за 70 років??
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09.02.2024 10:04 Відповісти
Цікавий цей Шольц! По Америках літає,агітує за допомогу Україні... а сам а ні Таурусів,ані Леопарів 2А6 не дає( не зважаючи на позицію Бундестагу)
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09.02.2024 10:16 Відповісти
Німеччина надала Україні найбільше допомоги з усіх країн ЄС і продолвжує стабільно нам її надавати кожного місяця. Так, об'єми дуже малі (десь денний запас снарядів раз у місяць і якась техніка), але це все одно більше ніж будь-хто.
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11.02.2024 17:13 Відповісти
Смішно їм...
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09.02.2024 10:40 Відповісти
Потрындели погуляли и подомам.
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09.02.2024 12:32 Відповісти
Лайном кидали в Шольца, але він найбільший друг України
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10.02.2024 04:10 Відповісти
українцям хочеться щоб їм миттєво надавали допомогу ... а Захід таким чином вчить... як Моїсей 40 років водив зебілів по пустелі... так і захід... тому що якщо вони б за місяц вигнали %уйла за порєбрік, мудрий нарід знову би вибрав Зе! А так - як голосували - так і живіть.
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11.02.2024 12:20 Відповісти
Дякуємо,пане Шольц 100 відсотків бандерівець!!!
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10.02.2024 12:43 Відповісти
Шольс малодчага , большую работу делает.
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10.02.2024 17:45 Відповісти
 
 