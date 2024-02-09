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Шольц зустрівся з сенаторами США у Вашингтоні: Обговорили подальшу допомогу та підтримку України. ФОТО
Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час свого візиту до Вашингтона зустрівся з американськими сенаторами. Вони обговорили подальшу допомогу Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Шольц повідомив у соцмережі X.
"Було приємно знову поспілкуватися з членами Сенату США, які представляють обидві сторони проходу. Україна потребує всієї нашої підтримки, щоб захистити себе від російської агресії", - зазначив він.
Візит Шольца до США
Канцлер прибув до Вашингтона у четвер, 8 лютого.
Сьогодні, 9 лютого, його прийме президент США Джо Байден у Білому домі. Найважливішою темою, ймовірно, стане підтримка України.
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