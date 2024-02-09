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Вірменія передала Україні гуманітарну допомогу - близько 10 тонн ліків та медикаментів. ФОТО

Вірменія передала Україні чергову партію гуманітарної допомоги. Єреван передав близько 10 тонн ліків і медикаментів.

Про це, як передає Цензор.НЕТ, повідомляє Armenpress.

Гуманітарну допомогу дотримав Національний військово-медичний центр України. Допомогу передала штаб-квартира Спілки вірмен України, яку надав уряд Вірменії.

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Гуманітарна допомога з Вірменії
Гуманітарна допомога з Вірменії

У церемонії передачі гуманітарної допомоги взяли участь заступник міністра оборони України Наталія Калмикова, посол Вірменії в Україні Володимир Карапетян, військовий аташе посольства Республіки Вірменія в Україні полковник Амік Саядян, голова Штабу Спілки вірмен України Давид Мкртчян і голова Української єпархії Вірменської Апостольської церкви єпископ Маркос Ованесян.

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Попередню партію гуманітарної допомоги з Вірменії передали до військового шпиталю на Дніпропетровщині 1 лютого. Наступна партія буде передена до одного зі шпиталів Харкова.

Автор: 

Вірменія (738) гуманітарна допомога (991)


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Друзі пізнаються в біді. Що можуть, будучи самим в труднощах, тим і поділились.
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09.02.2024 09:44 Відповісти
хтозна чи така незначна кількість ліків здатна компенсувати ту шкоду, яку завдають завезені через арменію з ірану шахеди, та ту шкоду від мікросхем, які вірмени завозять на росію, оминаючи санкції...
це не секрет, про все це відкрито писала преса
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09.02.2024 10:28 Відповісти
це мабуть у вірмен всі вовки в лісі подохли
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09.02.2024 10:37 Відповісти
Дякуємо.
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09.02.2024 15:42 Відповісти
Армяне решили подлизатся к украине?Знают что их тоже ждет война с рашистами?
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12.02.2024 11:35 Відповісти
 
 