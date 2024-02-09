Вірменія передала Україні гуманітарну допомогу - близько 10 тонн ліків та медикаментів. ФОТО

Вірменія передала Україні чергову партію гуманітарної допомоги. Єреван передав близько 10 тонн ліків і медикаментів.

Про це, як передає Цензор.НЕТ, повідомляє Armenpress.

Гуманітарну допомогу дотримав Національний військово-медичний центр України. Допомогу передала штаб-квартира Спілки вірмен України, яку надав уряд Вірменії.

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Гуманітарна допомога з Вірменії

У церемонії передачі гуманітарної допомоги взяли участь заступник міністра оборони України Наталія Калмикова, посол Вірменії в Україні Володимир Карапетян, військовий аташе посольства Республіки Вірменія в Україні полковник Амік Саядян, голова Штабу Спілки вірмен України Давид Мкртчян і голова Української єпархії Вірменської Апостольської церкви єпископ Маркос Ованесян.

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Попередню партію гуманітарної допомоги з Вірменії передали до військового шпиталю на Дніпропетровщині 1 лютого. Наступна партія буде передена до одного зі шпиталів Харкова.