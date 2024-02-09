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"Донецьк - це Україна!": Активісти "Жовтої Стрічки" чинять спротив рашистам на окупованому Донбасі. ФОТОрепортаж

Активісти руху "Жовта Стрічка" продовжують чинити спротив російським загарбникам на тимчасово окупованому Донбасі.

Про це вони повідомили у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Донецьк, Перевальськ, Макіївка, Старобільськ — це Україна! Кількість активістів руху "Жовта Стрічка" продовжує зростати. Вони власноруч створюють плакати, розвішують жовті стрічки та підписують російські банкноти патріотичними висловами. Кожен день ми показуємо окупантам, що вони на чужій землі", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: "Крим - це Україна": активісти "Жовтої Стрічки" продовжують чинити спротив у містах окупованого півострова. ФОТОрепортаж

Жовта Стрічка
Жовта Стрічка
Жовта Стрічка
Жовта Стрічка
Жовта Стрічка
Жовта Стрічка
Жовта Стрічка

Автор: 

Донбас (22356) активіст (312)


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«І прийде час, коли один скаже: «Слава Україні!», а мільйони відповідатимуть: «Героям слава!».

"І прийшов час, коли спитали чому ви вибрали Зеленського, а мільйони відповідатимуть: «Ми за нього не голосували!».
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09.02.2024 09:59 Відповісти
Я ще пам'ятаю кадри виступу Зеленського і його "патріотичного" "кварталу" у Горлівці перед вором в той час, коли ворог душив і різав патріота депутата Рибака. Також в пам'яті інтерв'ю Зеленського про мову, що має бути один язік і це той, на якому він виступає - російський. То це було патріотично, чи ні, а 73%?
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09.02.2024 10:08 Відповісти
А можна посилання? Особливо хочу почути де він говорить про ізик
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09.02.2024 10:17 Відповісти
жити у цйому ґулаґу, і мати кохонес з цим боротися у собі, цє насправді ґеріозм
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09.02.2024 10:10 Відповісти
Оці люди справжні Герої.
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09.02.2024 10:13 Відповісти
Так тобі і розповіли, хто в Криму наводить наші ракети...
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09.02.2024 10:58 Відповісти
 
 