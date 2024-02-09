"Донецьк - це Україна!": Активісти "Жовтої Стрічки" чинять спротив рашистам на окупованому Донбасі. ФОТОрепортаж

Активісти руху "Жовта Стрічка" продовжують чинити спротив російським загарбникам на тимчасово окупованому Донбасі.

Про це вони повідомили у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Донецьк, Перевальськ, Макіївка, Старобільськ — це Україна! Кількість активістів руху "Жовта Стрічка" продовжує зростати. Вони власноруч створюють плакати, розвішують жовті стрічки та підписують російські банкноти патріотичними висловами. Кожен день ми показуємо окупантам, що вони на чужій землі", - йдеться в повідомленні.

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