Встановив вебкамери поблизу морпорту, щоб шпигувати за кораблями ЗСУ: СБУ затримала агента РФ у Миколаєві. ФОТОрепортаж
Служба безпеки викрила у Миколаєві агента російських спецслужб. Зловмисник збирав розвіддані про Сили оборони поблизу акваторії Чорного моря. У зоні особливої уваги ворога були військові кораблі ЗСУ, а також морські судна торговельного флоту України, які експортують агропродукцію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Щоб відслідковувати місця базування українських плавзасобів, фігурант встановив декілька вебкамер на технологічних спорудах поблизу місцевого порту.
Після встановлення відеопристроїв вони мали здійснювати безперервну онлайн-трансляцію морського та річкового трафіків з наданням віддаленого доступу російській спецслужбі", - йдеться у повідомленні.
Однак співробітники СБУ своєчасно виявили та деактивували приховані відеопристрої. А самого зловмисника було затримано "на гарячому", коли він намагався встановити ще одну вебкамеру з видом на річкову акваторію.
Таким чином Служба безпеки запобігла передачі окупантам розвідінформації, яку вони планували використати для здійснення прицільних повітряних ударів по регіону.
Як встановило розслідування, ще одним завданням російського агента було виявлення наземних об’єктів Сил оборони, зокрема, військових шпиталів, навчальних центрів та блокпостів.
За даними слідства, зловмисником виявився працівник місцевої компанії, якого спецслужба РФ дистанційно завербувала наприкінці 2023 року. У поле зору окупантів він потрапив через свою активність у прокремлівських Telegram-каналах, де схвалював збройну агресію проти України.
Надалі агент спілкувався зі своїм російським куратором через анонімний чат у популярному месенджері.
Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його комунікації з агресором. Також у фігуранта виявлено інструменти для монтажу відеокамер та коробки від них.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.
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Ось деякі ключові моменти:
Обсяг: Планується встановити 10 000 камер у 2023 році та 20 000 камер у 2024 році. Місця розташування: Камери будуть встановлені у публічних місцях, таких як парки, вулиці, та вокзали. Технології: Камери будуть використовувати технології розпізнавання облич та номерів автомобілів. Фінансування: Фінансування буде виділено з державного бюджету.
Деякі люди висловлюють занепокоєння щодо того, що це може призвести до порушення приватності.
Уряд стверджує, що камери будуть використовуватися лише для законних цілей, таких як розслідування злочинів.