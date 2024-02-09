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Новини Фото Війна
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Встановив вебкамери поблизу морпорту, щоб шпигувати за кораблями ЗСУ: СБУ затримала агента РФ у Миколаєві. ФОТОрепортаж

Служба безпеки викрила у Миколаєві агента російських спецслужб. Зловмисник збирав розвіддані про Сили оборони поблизу акваторії Чорного моря. У зоні особливої уваги ворога були військові кораблі ЗСУ, а також морські судна торговельного флоту України, які експортують агропродукцію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Щоб відслідковувати місця базування українських плавзасобів, фігурант встановив декілька вебкамер на технологічних спорудах поблизу місцевого порту.

Після встановлення відеопристроїв вони мали здійснювати безперервну онлайн-трансляцію морського та річкового трафіків з наданням віддаленого доступу російській спецслужбі", - йдеться у повідомленні.

Однак співробітники СБУ своєчасно виявили та деактивували приховані відеопристрої. А самого зловмисника було затримано "на гарячому", коли він намагався встановити ще одну вебкамеру з видом на річкову акваторію.

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Таким чином Служба безпеки запобігла передачі окупантам розвідінформації, яку вони планували використати для здійснення прицільних повітряних ударів по регіону.

Як встановило розслідування, ще одним завданням російського агента було виявлення наземних об’єктів Сил оборони, зокрема, військових шпиталів, навчальних центрів та блокпостів.

За даними слідства, зловмисником виявився працівник місцевої компанії, якого спецслужба РФ дистанційно завербувала наприкінці 2023 року. У поле зору окупантів він потрапив через свою активність у прокремлівських Telegram-каналах, де схвалював збройну агресію проти України.

Надалі агент спілкувався зі своїм російським куратором через анонімний чат у популярному месенджері.

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Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його комунікації з агресором. Також у фігуранта виявлено інструменти для монтажу відеокамер та коробки від них.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

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СБУ затримала російського шпигуна у Миколаєві

СБУ затримала російського шпигуна у Миколаєві
СБУ затримала російського шпигуна у Миколаєві
СБУ затримала російського шпигуна у Миколаєві

СБУ затримала російського шпигуна у Миколаєві

Автор: 

Миколаїв (1806) СБУ (12821) шпигунство (993)


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Топ коментарі
+6
тазик з цементом йому за роботу .
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09.02.2024 10:29
+6
на гіляку запроданця !!!
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09.02.2024 10:51
+5
Стільки зрадників не дивно ...20 років при януковочі , завозили до Миколаїва десятки тисяч московсковітів, одразу давали їм роботу , паспорт ,всі проходили церез центри зайнятості ...вже тоді все було зрозуміло , шо готуються до війни ...а наше славно звісне миколаївське СБУ і досі має у своїх рядах тих, хто прикриває цих консерв
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09.02.2024 10:32
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Дрон малюк сам проводив операцію, чи генерал м'ясник вже вирішив показати як треба працювати?
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09.02.2024 10:29 Відповісти
Спочатку ти йдеш в спам, а потім шукай ротом там *** мерзота шашлична.
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09.02.2024 10:45 Відповісти
Вже знайшов ? Ну сходи ще раз, якщо тобі так подобається.
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09.02.2024 11:28 Відповісти
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09.02.2024 11:42 Відповісти
тазик з цементом йому за роботу .
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09.02.2024 10:29 Відповісти
а служба божа України не викрила піздюков-збоченчів які за дівчятами підсматрювали нє?
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09.02.2024 10:31 Відповісти
Стільки зрадників не дивно ...20 років при януковочі , завозили до Миколаїва десятки тисяч московсковітів, одразу давали їм роботу , паспорт ,всі проходили церез центри зайнятості ...вже тоді все було зрозуміло , шо готуються до війни ...а наше славно звісне миколаївське СБУ і досі має у своїх рядах тих, хто прикриває цих консерв
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09.02.2024 10:32 Відповісти
бубі камери встановіть в кожну ноздрю...
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09.02.2024 10:33 Відповісти
слабак! Ось як потрібно:
Шмигаль анонсував плани по встановленню камер відеоспостереження по всій Україні.
Ось деякі ключові моменти:
Обсяг: Планується встановити 10 000 камер у 2023 році та 20 000 камер у 2024 році. Місця розташування: Камери будуть встановлені у публічних місцях, таких як парки, вулиці, та вокзали. Технології: Камери будуть використовувати технології розпізнавання облич та номерів автомобілів. Фінансування: Фінансування буде виділено з державного бюджету.
Деякі люди висловлюють занепокоєння щодо того, що це може призвести до порушення приватності.
Уряд стверджує, що камери будуть використовуватися лише для законних цілей, таких як розслідування злочинів.
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09.02.2024 10:45 Відповісти
Семимильними кроками рухаємось в бік Китаю та Кореї...
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09.02.2024 10:46 Відповісти
У этого агента прикид тюремный, роба с нашивками белыми как в рашке. Видать так ему привычней
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09.02.2024 10:47 Відповісти
Зилєньський, ти коли їх розстрілювати розпочнеш? Або ж хотяби Сирський. Нєдємократічно?
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09.02.2024 10:50 Відповісти
на гіляку запроданця !!!
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09.02.2024 10:51 Відповісти
 
 