Рашисти обстріляли Томарине на Херсонщині: Пошкоджено будинки та церкву. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська завдали удару по селу Томарине на Херсонщині.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти атакували населений пункт учора ввечері. Ворожим вогнем пошкоджено чотири житлові будинки та місцеву церкву.



На щастя, люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

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