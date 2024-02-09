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Рашисти обстріляли Томарине на Херсонщині: Пошкоджено будинки та церкву. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська завдали удару по селу Томарине на Херсонщині.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти атакували населений пункт учора ввечері. Ворожим вогнем пошкоджено чотири житлові будинки та місцеву церкву.

На щастя, люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

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Обстріл Томариного
Обстріл Томариного
Обстріл Томариного
Обстріл Томариного
Обстріл Томариного

Автор: 

обстріл (28486) Херсонська область (5759)


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Пзд, чому сирський не захистив людей та їх помешкання? Щеля ,де покращення вже сьогодні
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09.02.2024 10:57 Відповісти
 
 