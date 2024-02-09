У Києві судитимуть злочинців, які створили нелегально онлайн-казино та "перерахували" до РФ майже 3 млрд грн. ФОТОрепортаж
Група з 5 громадян РФ і 5 громадян України організувала нелегальне онлайн-казино, через криптоперекази з України до РФ було виведено 3 млрд грн
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Київської області.
"Очолювали злочинну групу росіяни, українці відповідали за технічні питання: пошук офісів та обслуговуючого персоналу, рекламу, технічне оснащення казино, авторизацію клієнтів, обробку платежів. Аналіз платіжних операцій показав, що близько 3 млрд грн було виведено з України до РФ через криптоперекази", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці провели 20 обшуків, вилучили документи та комп'ютерну техніку. Також заблоковані вебресурси, які використовували для роботи казино.
Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт.
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аферисти саме так і виглядають, носять з собою кнопочні телефони, один планшет , в ніщебродськой сумці, і обов'язково кацапські установчі документи. не вистачає, фото плєшивого і свастики зет.
і по друге: для онлайн казино, необхідно "пошук офісів та обслуговуючого персоналу, рекламу, технічне оснащення казино, авторизацію клієнтів, обробку платежів"
то, де ці офіси, персонал, реклама, технічне оснащення? а, нє, технічне оснащення, є на фото. потужне!
"у межах слідства проведено близько 20 обшуків за місцями проживання фігурантів та в офісних приміщеннях розробників програмного забезпечення, у ході яких вилучено чорнову документацію та комп'ютерну техніку Веб-ресурси, які використовувалися для роботи нелегального казино, заблоковано."
"то, де ці офіси, персонал, реклама, технічне оснащення? а, нє, технічне оснащення, є на фото. потужне!" --- ти хотів щоб тобі і офіси показали,і персонал привели пошикували перед тобою і предоставили, усе технічне оснащення і так далі? Ти дядьку ідіот?
вибач, не зразу зрозумів.
Появилось видео https://www.rbc.ua/rus/news/krymu-zaderzhali-dvoih-chelovek-podozreniyu-1586954689.html задержания якобы украинских шпионов в оккупированном Крыму, которые, по данным Федеральной службы безопасности России, готовили диверсии.
ФСБ сообщила о задержании нескольких сотрудников украинских разведслужб в регионах России, двое из них собирали информацию о стратегических объектах, а третий готовил теракт.
УФСБ: задержанный в ДНР украинский шпион расплакался после признания в работе на Киев.
В Луганской Народной Республике задержан украинский шпион, готовивший теракт.
новини, як раз для тобі подібних.
і навіть упороті кацапи, хоч якусь картинку малюють. відео показують.
вибач, не зразу зрозумів." --- що ніхто усі докази в відкритий доступ не буде викладати відразу ж? Лиш для того щоб завірити таке цабе як ти,що це все правда? Ну вибач,такі реалії життя...
По друге, зазвичай, доступ до доказів інкримінованого злочину може бути обмежений на підставі законів про конфіденційність даних, особисту життя, а також на підставі правил, що регулюють слідчі дії та ведення справ. І не усі дані,адреси,імена і так далі будуть викладати заради тебе любимого Але ти можеш в любий час збігати і подивитися на кацапські новинки які ти скидуєш приводячи приклад як вони правдоподібно виглядають
не знаю, що у тебе з освітою, але критичне мислення відсутнє, як таке.
таким, достатньо напису на паркані.
нажаль, ви, теж маєте право обирати владу. вся україна, виригує кров'ю, ваш вибір напису на паркані.
- якщо вони заробляли гроши собі , то чому виводили гроши до раши , в який будуть проблеми?
- якщо вони заробляли для раши . А на хрена ці гроши раши - вона за 2023 заробила 600 млрд долларів на енергоносіях
- якщо це політичний проект , показувати Заходу що Україна і раша працюють разом ? Зараз в інтернеті ( СБУ мало би зацікавитись) - масса відео як мирно Київ живе. Якись жінки ходять по місту і знімають усе на відео, заходять у торговельні центра і різні підприємства. Ось заради чого вони ці відео знімають ????
А чому не у Казахстан ( наприклад)?
поясніть мені, навіщо для онлайн казино: "пошук офісів та обслуговуючого персоналу, рекламу, технічне оснащення казино, авторизацію клієнтів, обробку платежів" в україні?
якісь кацапські установчі документи?
то чого ми сміємося з кацапів, коли вони знаходять в центі москви диверсантів, з нацистською символікою, українським прапором, та кобзарем?
А три мілярди, то як три гринашки!
Гнила держава і гнилі силовики!