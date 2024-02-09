У Києві судитимуть злочинців, які створили нелегально онлайн-казино та "перерахували" до РФ майже 3 млрд грн. ФОТОрепортаж

Група з 5 громадян РФ і 5 громадян України організувала нелегальне онлайн-казино, через криптоперекази з України до РФ було виведено 3 млрд грн

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Київської області.

"Очолювали злочинну групу росіяни, українці відповідали за технічні питання: пошук офісів та обслуговуючого персоналу, рекламу, технічне оснащення казино, авторизацію клієнтів, обробку платежів. Аналіз платіжних операцій показав, що близько 3 млрд грн було виведено з України до РФ через криптоперекази", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці провели 20 обшуків, вилучили документи та комп'ютерну техніку. Також заблоковані вебресурси, які використовували для роботи казино.

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт.

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