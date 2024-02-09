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У Києві судитимуть злочинців, які створили нелегально онлайн-казино та "перерахували" до РФ майже 3 млрд грн. ФОТОрепортаж

Група з 5 громадян РФ і 5 громадян України організувала нелегальне онлайн-казино, через криптоперекази з України до РФ було виведено 3 млрд грн

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Київської області.

"Очолювали злочинну групу росіяни, українці відповідали за технічні питання: пошук офісів та обслуговуючого персоналу, рекламу, технічне оснащення казино, авторизацію клієнтів, обробку платежів. Аналіз платіжних операцій показав, що близько 3 млрд грн було виведено з України до РФ через криптоперекази", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці провели 20 обшуків, вилучили документи та комп'ютерну техніку. Також заблоковані вебресурси, які використовували для роботи казино.

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві викрили підпільне онлайн-казино. ФОТОрепортаж

нелегальне онлайн-казино
нелегальне онлайн-казино
нелегальне онлайн-казино

Автор: 

казино (210) Київ (19469) прокуратура (3677)


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Топ коментарі
+8
Розстріляти морскальню на місці!
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09.02.2024 11:27
+6
Виродки орчі в тилу вже не дивують. Дивують маргінали, які під час війни награли на 3млрд втрачених коштів. Мабуть самі втомлені від війни.
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09.02.2024 11:32
+4
Головне щоб твій язик з відомої дупи не вилазив
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09.02.2024 11:34
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Розстріляти морскальню на місці!
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09.02.2024 11:27 Відповісти
А чим "наші казино кращі"? Тим що виводять в офшори і так само не платять податки? Ігроманія це чисте зло. "Розумний думає як заробити, а дурний як би його виграти". Це вічна історія розтління яка чимось нагадує біблейську байку про дурну Єву яка порушила заборону Бога не жерти яблук з дерева пізнання добра і зла. Але ж змій-спокусник пообіцяв дурепі що зївши яблуко вона не докладаючи більше ніяких зусиль стане рівною в мудрості і величі самому Богу. Ну і чим закінчила дурепа? З Раю вигнали. Народжує дітей в муках. Підкоряється чоловіку. Все життя важко працює і нічого свого немає. А якщо хоче обдурити долю і пожити "в кайф" то гарантовано потрапляє в пекло на вічні муки...
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09.02.2024 11:44 Відповісти
Головне щоб твій язик з відомої дупи не вилазив
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09.02.2024 11:34 Відповісти
Виродки орчі в тилу вже не дивують. Дивують маргінали, які під час війни награли на 3млрд втрачених коштів. Мабуть самі втомлені від війни.
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09.02.2024 11:32 Відповісти
Це не ігрові гроші, здебільшого. Відмивання після будь чого - відкатів , контрафакту тощо.
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09.02.2024 11:48 Відповісти
відмивання на нелегальних казино, щось нове. так дохід теж нелегальний, як ти його легалізуєш?
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09.02.2024 13:23 Відповісти
а далі як завжди

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09.02.2024 11:33 Відповісти
Цікаво , а навіщо їм треба було робити онлайн казино, якщо гроши і так через криптовалюту могли переслати ?
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09.02.2024 11:34 Відповісти
Хто міг пересилати гроші? Гравці котрі йшли в казино ради того щоб пограти?
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09.02.2024 11:46 Відповісти
Інтерне́т-казино́ (online casino) - сайт або програма, що дають можливість грати в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%96_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B8 азартні ігри через https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82 інтернет .
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09.02.2024 11:49 Відповісти
А шо, рашу досі від інтернету не відключили ? Господі, як все запущено
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09.02.2024 11:50 Відповісти
І для чого ти мені це написав? Я читати що поки що слава богу вмію,і про онлайн-казино ще з новини вище зрозумів. Я про те,що онлайн-казино створювалося для того щоб доїти українців котрі залежні від такого лайна як азартні ігори і потім ці бабки виводити на болота за допомогою криптовалюти
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09.02.2024 11:56 Відповісти
3 млрд гр. Ось в цьому питання
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09.02.2024 11:49 Відповісти
Яке питання? Кацапи і українці,скоріше за все проросійсько налаштовані вирішили на українських лохах зрубати капусту, створили онлайн-казино, скоріше за все ще й на тому казино пускали рекламу про якісь збори на ЗСУ,розміщували банери типу "Слава Україні". Українці йшли,нічого не підозрювали, грали там, а кацапи через криптовалюту виводили кошти на болота
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09.02.2024 11:52 Відповісти
я кажу про те що ця інфа, повна маячня, від нашої доблесної прокуратури!
аферисти саме так і виглядають, носять з собою кнопочні телефони, один планшет , в ніщебродськой сумці, і обов'язково кацапські установчі документи. не вистачає, фото плєшивого і свастики зет.
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09.02.2024 12:04 Відповісти
Де пишеться про аферистів з кнопочними телефонами і про кацапські установочні документи? Що ти несеш? Такі казино існували завжди. І більшість з них якраз працювали з боліт. Тут були як легальні їхні казино так і купу нелегальних.
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09.02.2024 12:09 Відповісти
на твоїй цеглі, що ти називаєш, гаджет, фото не відображаються?
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09.02.2024 12:18 Відповісти
А ти окрім фото новину читав? Де йдеться і про офіси,персонал,рекламу і все інше. Чи ти побчаив фото у когось вдома,а на ліжку ноутбук,пару смартфонів і печатки і зробив по одному фото уже свої висновки?
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09.02.2024 12:22 Відповісти
саме так! на фото, це докази, на основі котрих будується звинувачення!

і по друге: для онлайн казино, необхідно "пошук офісів та обслуговуючого персоналу, рекламу, технічне оснащення казино, авторизацію клієнтів, обробку платежів"
то, де ці офіси, персонал, реклама, технічне оснащення? а, нє, технічне оснащення, є на фото. потужне!
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09.02.2024 12:31 Відповісти
"саме так! на фото, це докази, на основі котрих будується звинувачення!" --- на фото це знімок з квартири одного з фігурантів:

"у межах слідства проведено близько 20 обшуків за місцями проживання фігурантів та в офісних приміщеннях розробників програмного забезпечення, у ході яких вилучено чорнову документацію та комп'ютерну техніку Веб-ресурси, які використовувалися для роботи нелегального казино, заблоковано."

"то, де ці офіси, персонал, реклама, технічне оснащення? а, нє, технічне оснащення, є на фото. потужне!" --- ти хотів щоб тобі і офіси показали,і персонал привели пошикували перед тобою і предоставили, усе технічне оснащення і так далі? Ти дядьку ідіот?
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09.02.2024 12:35 Відповісти
ааа...
вибач, не зразу зрозумів.

Появилось видео https://www.rbc.ua/rus/news/krymu-zaderzhali-dvoih-chelovek-podozreniyu-1586954689.html задержания якобы украинских шпионов в оккупированном Крыму, которые, по данным Федеральной службы безопасности России, готовили диверсии.

ФСБ сообщила о задержании нескольких сотрудников украинских разведслужб в регионах России, двое из них собирали информацию о стратегических объектах, а третий готовил теракт.

УФСБ: задержанный в ДНР украинский шпион расплакался после признания в работе на Киев.

В Луганской Народной Республике задержан украинский шпион, готовивший теракт.

новини, як раз для тобі подібних.
і навіть упороті кацапи, хоч якусь картинку малюють. відео показують.
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09.02.2024 12:41 Відповісти
"ааа...
вибач, не зразу зрозумів." --- що ніхто усі докази в відкритий доступ не буде викладати відразу ж? Лиш для того щоб завірити таке цабе як ти,що це все правда? Ну вибач,такі реалії життя...

По друге, зазвичай, доступ до доказів інкримінованого злочину може бути обмежений на підставі законів про конфіденційність даних, особисту життя, а також на підставі правил, що регулюють слідчі дії та ведення справ. І не усі дані,адреси,імена і так далі будуть викладати заради тебе любимого Але ти можеш в любий час збігати і подивитися на кацапські новинки які ти скидуєш приводячи приклад як вони правдоподібно виглядають
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09.02.2024 12:47 Відповісти
я ж вибачився.
не знаю, що у тебе з освітою, але критичне мислення відсутнє, як таке.
таким, достатньо напису на паркані.
нажаль, ви, теж маєте право обирати владу. вся україна, виригує кров'ю, ваш вибір напису на паркані.
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09.02.2024 12:56 Відповісти
Як по мне , щось тут не вяжеться.

- якщо вони заробляли гроши собі , то чому виводили гроши до раши , в який будуть проблеми?

- якщо вони заробляли для раши . А на хрена ці гроши раши - вона за 2023 заробила 600 млрд долларів на енергоносіях
- якщо це політичний проект , показувати Заходу що Україна і раша працюють разом ? Зараз в інтернеті ( СБУ мало би зацікавитись) - масса відео як мирно Київ живе. Якись жінки ходять по місту і знімають усе на відео, заходять у торговельні центра і різні підприємства. Ось заради чого вони ці відео знімають ????
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09.02.2024 12:12 Відповісти
"- якщо вони заробляли гроши собі , то чому виводили гроши до раши , в який будуть проблеми?" --- кацапи заробляли гроші для себе,обкрадаючи дурних українців, їм в цьому допомагали українські манкурти і потім це все виводилося на криптовалюту на болота. Яким чином там можуть виникнути проблеми? кацапи використали і тупих манкуртів,які якщо в Україні то їх знайдуть і предявлять і тупих українських ігроманів котрі грали в казино,платили бабки і збагачували кацапів. Які там можуть бути проблеми з грошима на болотах якщо вони в крипотовалюті?
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09.02.2024 12:19 Відповісти
потім це все виводилося на криптовалюту на болота
А чому не у Казахстан ( наприклад)?
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09.02.2024 14:35 Відповісти
Криптовалюта зберігається на криптовалютних гаманцях, там не має привязки до якоїсь країни.
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12.02.2024 13:17 Відповісти
В условиях войны, когда гибнут мирные жители, женщины, дети, когда решается судьба Украины, цивилизованного мира необходимо беспощадно без проволочек расправляться с врагами. Необходимо в Украине вводить смертную казнь.
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09.02.2024 11:36 Відповісти
Космолот?
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09.02.2024 11:43 Відповісти
А на офшори можна безнаказано переводити. Зуб даю, різникофф та інша зелень підтвердить!
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09.02.2024 11:45 Відповісти
Тобто то що кацапів викрили то погано, по твоєму скигленню я зрозумів, треба було їх не чіпати бо Зебіл в офшори гроші виводить,значить і кацапам таке можна
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09.02.2024 11:48 Відповісти
Тобі бляха немає до кого примахатися? Купи гусака і йому мізки компостуй!!!
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09.02.2024 12:07 Відповісти
"Як тебе не любити, Києве мій!..." Падлюча зелень... - всюди гниль!
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09.02.2024 11:46 Відповісти
якась люта маячня від прокуратури київської області! не хочуть в окопи. імітують бурхливу діяльність.

поясніть мені, навіщо для онлайн казино: "пошук офісів та обслуговуючого персоналу, рекламу, технічне оснащення казино, авторизацію клієнтів, обробку платежів" в україні?
якісь кацапські установчі документи?

то чого ми сміємося з кацапів, коли вони знаходять в центі москви диверсантів, з нацистською символікою, українським прапором, та кобзарем?
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09.02.2024 11:46 Відповісти
не хочуть в окопи. імітують бурхливу діяльність.
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09.02.2024 11:51 Відповісти
Зате СБУ з успіхом спостерігає за Бігус.інфо!
А три мілярди, то як три гринашки!
Гнила держава і гнилі силовики!
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09.02.2024 11:56 Відповісти
І нарід туди ж. Замість того щоб краще задонатити бабки на ЗСУ,просирають їх в казино
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09.02.2024 11:57 Відповісти
А чім кращі наши онлайнказино? Налогів -0. Загубленні життя дурнів- гравців.
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09.02.2024 14:07 Відповісти
Це якийсь наклеп. Як при мальчіку із наріду можуть перераховуватися ворогу 3 иільярди під час війни? В нас є багато служб які борються з кіберзлочинністю, навіть більше, бо у вільний час вони мають наснагу встановлювати прослушку і відеокамери в сауни і жіночі туалети, як по кореспондунтам "Бігус інфо".
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09.02.2024 14:11 Відповісти
А хтось бачив ці заблоковані ресурси? Може це просто звіздьож. Зараз багато чого з'явиться в інформаційному просторі - аби люди забули про Залужного
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09.02.2024 17:43 Відповісти
Куда они перечисляли деньги, явно таким же преступным мафиози как и они сами, так что - похрен, а кто в этих казино играл и проиграл - сами виноваты..
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09.02.2024 19:17 Відповісти
 
 